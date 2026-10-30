Sospechan que el hackeo a Binance provino de piratas informáticos de Corea del Norte

Fotografía de archivo del teclado de una videoconsola de Binance. EFE/EPA/Robert Ghement

Guardar

Una empresa estadounidense de inteligencia blockchain afirmó que un grupo proveniente de Corea del Norte probablemente estuvo detrás del ataque informático que afectó a más de USD 6.000 millones en Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo con más de 300 millones de usuarios.

La firma TRM Labs, en una publicación en su web, atribuyó el ataque a TraderTraitor, al que describió como la unidad de elite de piratería informática de Corea del Norte. “Emitimos este juicio con un alto grado de confianza”, afirmó. TraderTraitor es un grupo operativo asociado a Lazarus Group, la organización de ciberdelincuentes vinculada a Corea del Norte.

PUBLICIDAD

“Un atacante movió aproximadamente USD 6.360 millones desde billeteras de Binance en diez cadenas de bloques, la mayor parte en unos 20 minutos”, señaló TRM Labs. Según la compañía, eso convertiría al episodio en el mayor robo de criptomonedas registrado hasta ahora.

En febrero del año pasado, otra plataforma de criptomonedas, Bybit, sufrió una pérdida de USD 1.500 millones tras un ataque informático. El FBI sostuvo que Corea del Norte y TraderTraitor fueron responsables de ese hecho.

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, incluido el ataque a Bybit”, afirmó TRM.

Otra empresa de análisis blockchain, Chainalysis, empresa de análisis blockchain, coincidió en la conclusión de TRM. El ataque a Binance “probablemente fue realizado por el grupo norcoreano TraderTraitor”, escribió el cofundador y director ejecutivo de Chainalysis, Jonathan Levin, en su cuenta personal de X.

PUBLICIDAD

Consultado sobre los posibles vínculos con Corea del Norte, un vocero de Binance dijo únicamente que la compañía está “trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas de seguridad para confirmar la identidad de los delincuentes y llevarlos ante la Justicia”.

Expertos señalaron que Corea del Norte recurrió al robo de criptomonedas y a otras actividades cibernéticas ilícitas como fuente de divisas necesarias para sostener su economía debilitada y financiar su programa nuclear, tras las duras sanciones de las Naciones Unidas y otras dificultades.

En diciembre de 2022, la agencia de inteligencia de Corea del Sur indicó que hackers norcoreanos habían robado unos 1,5 billones de wones, equivalentes a USD 1.100 millones, en criptomonedas y otros activos virtuales durante los cinco años previos. Más de la mitad de ese monto correspondió solamente a 2022. La agencia sostuvo que la capacidad de Corea del Norte para robar activos digitales era considerada una de las mejores del mundo.

PUBLICIDAD

Changpeng Zhao, también conocido como CZ, fundó Binance en 2017. En 2023, se declaró culpable de un delito grave relacionado con no haber evitado el lavado de dinero en la plataforma y renunció como director ejecutivo de la empresa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Zhao en 2025.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Zhao publicó el jueves en X que “los fondos de los usuarios están seguros”, aunque agregó que el robo “parece efectivamente un ataque informático contra Binance”. También afirmó que, aunque ya no gestiona la compañía, “como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios queden completamente cubiertos”.

PUBLICIDAD

El hecho también plantea interrogantes sobre la falta de controles de aprobación más estrictos, dijo Kok Tin Gan, cofundador y director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad NyxLab.

“Esto parece una sola firma que le otorgó al atacante un token de acceso total y sin vencimiento a una billetera caliente de Binance”, explicó. Se refería a las billeteras de criptomonedas conectadas a internet que almacenan digitalmente las “claves privadas” de los usuarios, es decir, autorizaciones únicas.

Binance afirmó en X que “no encontró pruebas de una filtración de claves privadas de ninguna billetera” y que va a divulgar más detalles técnicos cuando concluya su investigación.

PUBLICIDAD

El incidente podría ser el mayor robo de criptomonedas de la historia, según Chainalysis y otros expertos del sector. “Es el mayor ataque informático de la historia”, dijo Aravind Srinivasan, responsable del negocio extrabursátil de GSR, una empresa creadora de mercado de criptomonedas.

Los mercados reaccionaron de inmediato. Las acciones de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase retrocedían 4,8%, mientras que las de Strategy, empresa dedicada a la compra de bitcoin, caían casi 6% en Estados Unidos.

Con información de AP y Reuters