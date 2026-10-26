Lugares y poder de decisión en la gestión: las condiciones de Patricia Bullrich en medio de los rumores de una fórmula con Milei

Milei y Bullrich podrían compartir fórmula (REUTERS/Matias Baglietto)

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Hace algunas semanas, en una de las tantas reuniones a solas que viene teniendo con ella en la Quinta de Olivos, Javier Milei le planteó a Patricia Bullrich un escenario que cada vez suena con más fuerza dentro del oficialismo: “¿Te imaginás que nosotros dos vayamos juntos en el 2027? No nos para nadie", le dijo el Presidente. No fue una propuesta formal, fue un comentario al pasar que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado respondió con una sonrisa antes de empezar a marcarle todos los temas de gestión con los que no está de acuerdo y las cuestiones de coordinación interna que considera que se tienen que mejorar, dos razones que últimamente se convirtieron en las únicas por las cuales lo va a visitar.

La idea de que el año que viene ambos compartan la fórmula con la que el Gobierno buscará mantenerse otro período en el poder se viene gestando desde hace tiempo, aunque es una posibilidad que no entusiasma por igual a todos los sectores de la cúpula libertaria.

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En las altas esferas del partido, por ejemplo, saben que la dirigente tiene fuertes ambiciones personales que no oculta y, si bien reconocen que puede ser una buena candidata a Vice, están confiados de que no le alcanza para tomar el lugar de Milei.

No obstante, la ex ministra de Seguridad continúa teniendo gestos que, a pesar de que en la Casa Rosada prefieren desestimarlos, son muestras de que piensa en disputarle el cargo al mandatario si es que están dadas las condiciones para ello.

Uno de los últimos movimientos ambiguos que tuvo fue el video que publicó en las redes sociales en el que se la muestra a ella en el Senado con la canción “Es un secreto”, del dueto de reguetón puertorriqueño llamado “Plan B”.

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La senadora nacional Patricia Bullrich

La artística y los principales detalles de la grabación estuvieron a cargo de Lucas Parlanik, un joven abogado que tiene en sus manos la estrategia digital de la senadora y fue quiel escogió el sugestivo tema musical.

En Balcarce 50 rápidamente minimizaron la situación y sostuvieron que, como en un momento del corto se muestra el despacho de la presidencia del Senado, esa es la clara señala del sitio por el que quiere competir Bullrich en las próximas elecciones, aunque en el entorno de la legisladora tienen otra interpretación.

“Hay varios mensajes, uno de los tantos es ese, pero hay una trampa. Es cierto que la ambientación es en la Cámara, pero también quisimos mostrar que, justamente, se trata del final de una etapa, de un ciclo”, explicó a Infobae una de las personas que integran el equipo de trabajo de la dirigente.

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En este sentido, remarcan que “el final del video es ella mirando a cámara, en un despacho que puede ser de cualquier sede gubernamental, con una bandera argentina atrás y vestida como alguien que ocupa cualquier cargo importante del Estado”.

“La intención es mostrar que estamos preparados para cualquier cosa. Lo que queremos decir es ‘acá estamos si nos necesitan’. Después se verá cuál es finalmente el lugar, pero indudablemente va a ser algo que se va a tener que conversar”, advierten.

Es que, más allá de las insinuaciones, en el círculo íntimo de Bullrich tampoco descartan una eventual candidatura como compañera de fórmula de Milei, pero anticipan que si eso efectivamente ocurre, será bajo ciertas condiciones.

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Milei ya cortó la relación con su actual vicepresidenta, Victoria Villarruel (REUTERS/Matias Baglietto)

“Patricia no va a ser un decorado o alguien que solamente aporte votos. Ella tiene un bloque de diputados, tiene a gente muy valiosa que la acompaña desde hace tiempo y que va a querer que sean designados en puestos clave. Y todo va a tener que quedar por escrito, de forma clara, nada de promesas”, detallaron.

Si efectivamente en algún momento le proponen ser candidata a Vice, lo cual todavía no sucedió de forma explícita, la senadora va a reclamar algunos Ministerios, como el de Seguridad, en el que ya tiene ingerencia, entre otras áreas.

Asimismo, también va a pedir que durante todo el periodo de mandato “tenga influencia en las cuestiones más importantes de la gestión, como en la economía”, que es uno de los sectores sobre el que viene manifestando críticas.

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“Uno no puede ser tan cabeza dura y no cambiar cuando ve que las cosas no están saliendo. Eso es lo que plantea y lo que va a seguir diciendo, porque sabe y respeta el esfuerzo que están haciendo los argentinos”, explicó un miembro de su equipo.

Al respecto, en el entorno de la jefa del bloque de LLA en el Senado insisten con que, si le proponen desde el partido ocupar ese lugar de relevancia y luego se ganan las elecciones, el que viene “va a tener que ser un Gobierno de coalición”.

“Porque, si no es así, los dos van a terminar teniendo roces todo el tiempo, como está pasando ahora, y eso que no tiene un rol institucional. Eso no puede pasar si ella es vicepresidenta, porque cada comentario generaría inestabilidad y Patricia no va a participar de una administración que esté constantemente en crisis”, argumentaron cerca de Bullrich.

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Mientras tanto, en la Casa Rosada continúan con la estrategia de no confrontar ni darle importancia a las acciones de la senadora, a quien el propio Milei calificó recientemente como “una socia”, a quien todavía no tiene definido pedirle que sea su compañera de fórmula. Si lo hace, podría comenzar la discusión en torno a todas estas condiciones.