Tras el fallo de la Corte, Milei tendrá una reunión clave con los gobernadores para blindar apoyo en el Congreso

Milei regresará recién el viernes a Buenos Aires

Guardar

A pesar de que la plana mayor del Poder Ejecutivo se encuentra en Francia buscando inversiones, el presidente Javier Milei y su comitiva se pusieron al frente de las negociaciones parlamentarias y de la defensa de su gestión desde París, con el objetivo mixto de llevar calma al círculo rojo y tratar de conseguir los apoyos en el Congreso para aprobar los proyectos presentados por el oficialismo y frenar los envistes de la oposición.

En tan solo 48 horas, el mandatario nacional se habrá hecho un espacio en su intensa agenda de actividades en Europa para reunirse con los gobernadores que lo acompañan en el viaje y hablar por zoom en el Coloquio de Idea que se está desarrollando en Mar del Plata y al que asisten cientos de empresarios.

PUBLICIDAD

Al debate por el Presupuesto 2027, con las partidas por discapacidad en el centro, y la reforma política, que tiene como principal punto de conflicto la eliminación de las PASO, se le sumó en las últimas horas los intentos de algunos bloques para rechazar definitivamente el DNU 70/2023 luego del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.

El puntapié inicial lo dio el miércoles por la noche el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuando encabezó una cena de bienvenida con los representantes provinciales en la embajada argentina de la capital francesa.

La Argentina Week se desarrolla en París

Allí estuvieron Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca. También la Vice de Córdoba, Myrian Prunotto.

PUBLICIDAD

Aunque la convocatoria formalmente era para conversar sobre las inversiones, gran parte de la velada estuvo dedicada, en realidad, a las cuestiones políticas y las medidas que se están debatiendo en el Senado y la Cámara de Diputados.

“Apuraron los acuerdos que ya se venían gestando, Santilli fue a la comida especialmente para eso”, reveló a Infobae una persona al tanto de lo que sucedió esa noche.

Ni la presencia del ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, que fue a discutir los diferentes planes de comercio bilateral que están en carpeta, impidió que “El Colo” aprovechara el momento para tratar de conseguir apoyo legislativo.

PUBLICIDAD

“Hablamos de las inversiones, pero la verdad es que también tocamos mucho las cuestiones del Congreso”, reconoció a este medio uno de los gobernadores que asistió a la cena.

Durante las cerca de dos horas que duró la comida, el jefe de Gabinete hizo mención al fallo que desestimó una demanda y habilitó la venta sin límites de tierras a extranjeros, pero no hubo un pedido explícito las provincias para que respalden el DNU 70, aunque algunos de los presentes aseguraron a ”se los veía muy acongojados“ a los funcionarios nacionales por este asunto.

Santilli con los gobernadores en París

“Fue algo inesperado, el tema ya se había descartado en Diputados y ahora la Corte lo vuelve a levantar, es inentendible”, cuestionó un dirigente que escuchó las palabras de Santilli, quien no les explicó qué fue lo que sucedió.

PUBLICIDAD

Al lado del “Colo” estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. A pesar de que también forma parte de la comitiva, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no participó del encuentro en la embajada.

En su entorno rechazan los cuestionamientos de una parte del Ejecutivo hacia el Máximo Tribunal por la resolución que volvió a poner el foco en el Decreto presidencial que fue rechazado en el Senado, pero quedó trabado en la Cámara baja.

“Es algo que queríamos, ahora lo tenemos que defender. Nadie se está quejando, nos obliga a trabajar y a ordenar las cosas, además es el rol de la Corte. Es preferible que ocurra ahora y no en un año electoral”, argumentan.

PUBLICIDAD

La resolución reactivó un debate que el oficialismo había intentado dejar atrás después de retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para conseguir la media sanción.

El fallo no resolvió la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, pero le dio a la oposición un argumento para intentar voltear nuevamente el mega DNU que Milei firmó al comienzo de su gestión y que fue el primer intento del oficialismo de modificar esa norma.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

El documento, que incluye varias reformas y flexibilizaciones, ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, aunque en aquel momento los bloques opositores no lograron reunir una mayoría para que la Cámara baja completara su derogación.

PUBLICIDAD

Ahora, Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas analizan convocar a una sesión para el 7 o el 14 de octubre. Si consiguen la mayoría simple necesaria en Diputados, el DNU 70 quedaría sin efecto, con impacto sobre buena parte de la política de desregulación que el Gobierno aplicó desde el comienzo de la gestión.

El decreto modificó o derogó normas vinculadas con alquileres, comercio, salud, mercado financiero, transporte, servicios, industria y venta de tierras, entre otros sectores.

En la Casa Rosada advierten que un rechazo completo de ese texto puede generar problemas administrativos y abrir discusiones judiciales sobre las medidas que se tomaron durante todo este tiempo con esa norma vigente.

PUBLICIDAD

Por eso, el oficialismo comenzó a estudiar una alternativa para separar el debate sobre las tierras del resto del DNU. La idea es volver a incluir una regulación sobre la adquisición de terrenos rurales por extranjeros dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados.

El objetivo sería ofrecerles una salida a los bloques dialoguistas y a los gobernadores que cuestionan la liberación total de la compra de campos, sin que tengan que acompañar el rechazo del decreto completo.

Otra posibilidad que se analizó es incorporar un capítulo similar en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que comenzó a discutirse esta semana en comisión, aunque en este caso la iniciativa está más vinculada al reclamo por las Islas Malvinas y es por eso que no es la preferencia para el Ejecutivo, que no quiere empañar ese discurso.

PUBLICIDAD

El Gobierno enfrenta importantes desafíos en el Congreso (TOMAS CUESTA / AFP)

La cuestión no es menor para los gobernadores que acompañaron al Presidente en Francia. Al menos la mitad de ellos tiene diputados nacionales que responden directamente a sus decisiones, por lo que su posición puede resultar determinante tanto para el Presupuesto como para definir la suerte del DNU 70.

Mientras tanto, Milei también hizo un espacio en su agenda el miércoles para participar a distancia en el 62° Coloquio de IDEA, que se realiza en Mar del Plata, y dirigirse directamente a los empresarios.

“Lo que nosotros necesitamos hacer es seguir avanzando en las reformas estructurales en las cuales no vamos a cesar de ninguna manera.Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 27 la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo. Si nosotros lográbamos un resultado similar al de octubre, pasaríamos a tener mayoría en diputados y estaríamos acerca de dos o tres senadores del quórum propio. Por lo tanto, la velocidad que van a adoptar las reformas en Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, expresó.

Este jueves, antes de ver a su par de Francia, Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, el Presidente recibirá a los 13 gobernadores para tratar de cerrar él mismo los respaldos en el Congreso, en la previa de importantes debates.

La prioridad inmediata continúa siendo el Presupuesto 2027, que las autoridades nacionales esperan que se comience a discutir en las primeras semanas de octubre.

Tras la polémica por las partidas para discapacidad, el oficialismo presentó un proyecto paralelo que también generó repercusiones, especialmente en el área de Economía que maneja Caputo, pero calmó las protestas de los aliados.

Por otra parte, la cúpula libertaria también pretende avanzar en el corto plazo con la reforma política que establezca, como mínimo, la suspensión de las PASO en el 2027, aunque el objetivo máximo es la eliminación definitiva de esa instancia electoral.

En este marco, la aparición del DNU 70 en la agenda parlamentaria obligó al Gobierno a recalcular una estrategia que hasta hace pocos días estaba concentrada solamente en las mencionadas iniciativas.