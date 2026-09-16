El Gobierno encara dos meses clave para aprobar las reformas, pero no consigue garantizar el apoyo de los aliados

El Presidente envió varias iniciativas y tiene otras en carpeta

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El Gobierno todavía no había conseguido sancionar del todo algunas de las reformas que consideraba prioritarias cuando decidió enviar al Congreso otras iniciativas que acapararon la agenda y que también tienen toda la atención de la Casa Rosada, que lejos de frenar se prepara ahora para mandar más proyectos que están en carpeta, a pesar de que los tiempos legislativos apremian.

Si bien recién pasó la mitad de septiembre, las autoridades nacionales calculan que recién en octubre van a comenzar a tratar algunos asuntos importantes y la actividad parlamentaria suele terminar a finales de noviembre, por lo que, en principio, les quedan solamente cerca de diez semanas para aprobar todos los temas que están impulsando.

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El martes se reunió durante largas horas la mesa política, en la que la cúpula de La Libertad Avanza hizo un repaso de todas las cuestiones pendientes, aunque la mayor parte del encuentro se la llevó el Presupuesto 2027.

En el Poder Ejecutivo aseguraban en la previa que luego de esa charla se iba a presentar formalmente el plan de recaudación y gastos del Estado, denominada “la ley de leyes”, pero no fue hasta la noche que el texto finalmente ingresó a la Cámara de Diputados.

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En el oficialismo ya reconocen que recién el mes que viene van a poder empezar a discutirlo, con la presentación en el recinto de algunos funcionarios del Palacio de Hacienda, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros.

Bausili, titular del BCRA

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, se retiró temprano de la mesa política para dirigirse a la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que estaba analizando la reforma política.

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La ex ministra de Seguridad tomó la palabra e insistió con la importancia de la medida, pero le volvió a pedir un cuarto intermedio al presidente de ese grupo, el oficialista Agustín Coto, ante la falta de consenso en torno a la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los artículos que más tensión genera con los aliados.

Hasta el momento, tanto el PRO como la Unión Cívica Radical (UCR) se mostraron públicamente en contra de terminar con esa herramienta y propusieron, en cambio, convertirla en optativa y solo para aquellos frentes que tengan internas.

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“Todas las reglas que estamos debatiendo tienen igual importancia para nosotros. Eliminar las PASO, boleta única, elección indirecta de los parlamentarios, los avales para los candidatos, nuevas reglas de financiamiento, todo”, sostuvo Bullrich.

Bullrich busca los votos para eliminar las PASO (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Recientemente, la Cámara Nacional Electoral le advirtió al Gobierno sobre los riesgos de implementación que podría tener una demora en la aprobación de las reformas al sistema de votación, si pretende que los cambios puedan aplicarse en los comicios del año que viene. De esta manera, presionó al Ejecutivo para que trate el asunto lo antes posible con el objetivo de que, en caso de aprobarse, se puedan implementar las modificaciones.

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En el Senado, todavía está pendiente también el tratamiento de proyectos que el Gobierno marcó como fundamentales, como la nueva Carta Orgánica del Banco Central, las mejoras en Inocencia Fiscal, el régimen de biocombustibles, el Super-RIGI y la Ley Hojarasca.

Mientras la líder del bloque negocia con sus compañeros de otros espacios, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, hace lo propio y este miércoles recibirá en la Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mientras que el jueves tiene pensado conversar con el de Jujuy, Carlos Sadir.

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EL primero de ellos es peronista, pero suele acompañar la gestión de Milei y es clave para todas las votaciones en el Congreso, mientras que el segundo es actualmente uno de los referentes en el radicalismo.

En la Cámara de Diputados, en tanto, además del Presupuesto 2027 también tiene que ingresar en los próximos días la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con el reclamo por las islas Malvinas, la cual todavía sigue en revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal Murphy.

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(REUTERS/Agustín Marcarian)

En la Casa Rosada aseguran que el proyecto estará listo la semana que viene, por lo que al oficialismo no le alcanzará el tiempo para poder empezar a debatirlo en septiembre y tendrá que esperar a octubre también para esto.

Aunque con diferencias, ambas medidas ya obtuvieron el rechazo de distintos sectores: por un lado, el peronismo duro criticó los anuncios sobre las islas, mientras que las agrupaciones docentes volvieron a pedir mayores fondos para las universidades.

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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentará el miércoles, a las 14:30, en el Anexo A del Congreso de la Nación su propuesta de Presupuesto 2027, que contempla fuertes incrementos para el área de educación superior.

El proyecto será expuesto por el presidente del organismo, Franco Bartolacci; su vicepresidente, Anselmo Torres; y los titulares de la Comisión de Asuntos Económicos, Mónica Biasone y Carlos Greco.