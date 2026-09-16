Política

El Gobierno encara dos meses clave para aprobar las reformas, pero no consigue garantizar el apoyo de los aliados

El oficialismo sumó el Presupuesto 2027 a un conjunto de proyectos que no logra destrabar. La presión de los tiempos legislativos, los reclamos de diferentes sectores y la advertencia de la Justicia. Negociaciones para recolectar votos

Javier Milei - Council de las Américas 2026
El Presidente envió varias iniciativas y tiene otras en carpeta
Guardar

El Gobierno todavía no había conseguido sancionar del todo algunas de las reformas que consideraba prioritarias cuando decidió enviar al Congreso otras iniciativas que acapararon la agenda y que también tienen toda la atención de la Casa Rosada, que lejos de frenar se prepara ahora para mandar más proyectos que están en carpeta, a pesar de que los tiempos legislativos apremian.

Si bien recién pasó la mitad de septiembre, las autoridades nacionales calculan que recién en octubre van a comenzar a tratar algunos asuntos importantes y la actividad parlamentaria suele terminar a finales de noviembre, por lo que, en principio, les quedan solamente cerca de diez semanas para aprobar todos los temas que están impulsando.

PUBLICIDAD

El martes se reunió durante largas horas la mesa política, en la que la cúpula de La Libertad Avanza hizo un repaso de todas las cuestiones pendientes, aunque la mayor parte del encuentro se la llevó el Presupuesto 2027.

En el Poder Ejecutivo aseguraban en la previa que luego de esa charla se iba a presentar formalmente el plan de recaudación y gastos del Estado, denominada “la ley de leyes”, pero no fue hasta la noche que el texto finalmente ingresó a la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

En el oficialismo ya reconocen que recién el mes que viene van a poder empezar a discutirlo, con la presentación en el recinto de algunos funcionarios del Palacio de Hacienda, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros.

Bausili, titular del BCRA
Bausili, titular del BCRA

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, se retiró temprano de la mesa política para dirigirse a la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que estaba analizando la reforma política.

La ex ministra de Seguridad tomó la palabra e insistió con la importancia de la medida, pero le volvió a pedir un cuarto intermedio al presidente de ese grupo, el oficialista Agustín Coto, ante la falta de consenso en torno a la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los artículos que más tensión genera con los aliados.

Hasta el momento, tanto el PRO como la Unión Cívica Radical (UCR) se mostraron públicamente en contra de terminar con esa herramienta y propusieron, en cambio, convertirla en optativa y solo para aquellos frentes que tengan internas.

“Todas las reglas que estamos debatiendo tienen igual importancia para nosotros. Eliminar las PASO, boleta única, elección indirecta de los parlamentarios, los avales para los candidatos, nuevas reglas de financiamiento, todo”, sostuvo Bullrich.

Reunión de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili
Bullrich busca los votos para eliminar las PASO (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Recientemente, la Cámara Nacional Electoral le advirtió al Gobierno sobre los riesgos de implementación que podría tener una demora en la aprobación de las reformas al sistema de votación, si pretende que los cambios puedan aplicarse en los comicios del año que viene. De esta manera, presionó al Ejecutivo para que trate el asunto lo antes posible con el objetivo de que, en caso de aprobarse, se puedan implementar las modificaciones.

En el Senado, todavía está pendiente también el tratamiento de proyectos que el Gobierno marcó como fundamentales, como la nueva Carta Orgánica del Banco Central, las mejoras en Inocencia Fiscal, el régimen de biocombustibles, el Super-RIGI y la Ley Hojarasca.

Mientras la líder del bloque negocia con sus compañeros de otros espacios, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, hace lo propio y este miércoles recibirá en la Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mientras que el jueves tiene pensado conversar con el de Jujuy, Carlos Sadir.

EL primero de ellos es peronista, pero suele acompañar la gestión de Milei y es clave para todas las votaciones en el Congreso, mientras que el segundo es actualmente uno de los referentes en el radicalismo.

En la Cámara de Diputados, en tanto, además del Presupuesto 2027 también tiene que ingresar en los próximos días la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con el reclamo por las islas Malvinas, la cual todavía sigue en revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal Murphy.

(REUTERS/Agustín Marcarian)
(REUTERS/Agustín Marcarian)

En la Casa Rosada aseguran que el proyecto estará listo la semana que viene, por lo que al oficialismo no le alcanzará el tiempo para poder empezar a debatirlo en septiembre y tendrá que esperar a octubre también para esto.

Aunque con diferencias, ambas medidas ya obtuvieron el rechazo de distintos sectores: por un lado, el peronismo duro criticó los anuncios sobre las islas, mientras que las agrupaciones docentes volvieron a pedir mayores fondos para las universidades.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentará el miércoles, a las 14:30, en el Anexo A del Congreso de la Nación su propuesta de Presupuesto 2027, que contempla fuertes incrementos para el área de educación superior.

El proyecto será expuesto por el presidente del organismo, Franco Bartolacci; su vicepresidente, Anselmo Torres; y los titulares de la Comisión de Asuntos Económicos, Mónica Biasone y Carlos Greco.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoReformasPASOElecciones 2027PresupuestoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre

Se trata de una fecha impuesta por la Constitución y no de una decisión política del gobernador Leandro Zdero. Mientras tanto, crece la posibilidad de un acuerdo electoral entre el oficialismo chaqueño y La Libertad Avanza

Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre

Baja récord de la conflictividad laboral: se redujo un 27% en un año, con menos huelguistas y jornadas de trabajo perdidas

El último relevamiento de la Secretaría de Trabajo registró en julio un descenso de los conflictos con y sin paro al comparar el mismo mes de 2025 y de 2026. El peso de las protestas en el sector estatal y cuál fue el principal reclamo sindical

Baja récord de la conflictividad laboral: se redujo un 27% en un año, con menos huelguistas y jornadas de trabajo perdidas

Las peleas sin fin limitan la unidad del PJ Bonaerense y ponen en duda la solidez de un acuerdo electoral

Las duras críticas de Mayra Mendoza y Mario Ishii a Axel Kicillof reflotaron la interna en Buenos Aires. Crece la desconfianza sobre la posibilidad de construir un plan común para el 2027

Las peleas sin fin limitan la unidad del PJ Bonaerense y ponen en duda la solidez de un acuerdo electoral

El comando nacional de La Libertad Avanza activa el operativo reelección: el clamor por Milei como estrategia

La cúpula del partido libertario incrementó los eventos en los que hubo y habrá alusiones a los comicios del año próximo. Los gestos que comenzaron a darse y la próxima actividad clave del Presidente

El comando nacional de La Libertad Avanza activa el operativo reelección: el clamor por Milei como estrategia

La forzada justificación del Gobierno por el “plan platita” de Trump y el escenario ante una derrota en noviembre

En Casa Rosada se aferran al margen de Estados Unidos para emitir dólares sin generar inflación y minimizan el eventual impacto local de un revés republicano en las elecciones de medio término

La forzada justificación del Gobierno por el “plan platita” de Trump y el escenario ante una derrota en noviembre

DEPORTES

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Con Boca Juniors clasificado a las semifinales, así está el cuadro de la Copa Sudamericana

Argentina sumó 32 medallas en el tercer día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo quedó en el ranking

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas

Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas

JD Vance afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán entrará en “una fase muy diferente dentro de un par de meses”

Las fallas en las transferencias bancarias agravan las restricciones de pago en la economía digital de Cuba

Los Nansana Kids de Uganda celebran la Independencia de El Salvador al ritmo de cumbia y con símbolos patrios

“Si no eres mía, tampoco de él”: las amenazas previas al asesinato de una madre nicaragüense en Miami