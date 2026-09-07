El Gobierno capitaliza el efecto Malvinas y se prepara para negociar los votos de la reforma electoral

El presidente Javier Milei participó del Foro de Madrid en Chile (REUTERS/Pablo Sanhueza)

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En medio de otra semana de hiperactividad, el Gobierno busca capitalizar el impacto de la cadena nacional que protagonizó el presidente Javier Milei en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y se prepara para impulsar el debate por la reforma electoral, una de las claves que el oficialismo identifica para ordenar el escenario rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

Luego de anunciar un paquete de medidas, que incluyen algunos proyectos que todavía no fueron redactados, y de celebrar la “positividad” del anuncio, la administración libertaria retomará la actividad en el Congreso con la reforma, que todavía no cuenta con los votos necesarios para ser sancionada. “El anuncio importa porque Milei retoma la iniciativa, da un discurso que lo eleva como Presidente, reivindica una bandera que es transversal, desafía e incomoda a la oposición y recupera el control de la agenda”, sintetizó una fuente que participó de la coordinación del mensaje.

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El principal interrogante de la hoja de ruta legislativa pasa por los votos, pese a que la bancada violeta convocó a tratar el tema en reunión de comisión el próximo martes 15 de septiembre. En el oficialismo, sin embargo, confían en que la discusión permita destrabar apoyos.

“No están los votos, pero es normal. El costo de cerrar en un año no electoral es más elevado para nosotros. Tenemos mayores incentivos para cerrar más cerca de la fecha de alianzas”, admitió una fuente al tanto de las negociaciones, que evitó dar precisiones en torno a los acuerdos.

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La ministra Patricia Bullrich se desplaza por las escalinatas de la Casa Rosada en Buenos Aires tras una reunión de gabinete. (Maximiliano Luna)

La reforma es ambiciosa. Además de la eliminación de las PASO, incluye Ficha Limpia y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos en un articulado que busca modificar estructuralmente el sistema democrático. La Casa Rosada lo mantuvo en suspenso por la falta de apoyos, pero la senadora Patricia Bullrich decidió que era momento de impulsarlo pese a que las matemáticas no parecen favorables.

“Todavía no están los votos, pero soy optimista”, precisó a Infobae una fuente de mesa política que respaldó la voluntad de Bullrich de darle tratamiento legislativo.

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En las filas oficialistas hay quienes detectan con preocupación reparos del PRO y de algunos gobernadores del Norte Grande a la eliminación de las PASO, el punto central de la iniciativa. En la reunión de la mesa técnica de esta semana, el tema podría formar parte de la discusión entre los dirigentes del partido amarillo y La Libertad Avanza. Como contracara, el chaqueño Leandro Zdero promovió la suspensión de las primarias en la provincia, un gesto que fue bien recibido por el Poder Ejecutivo.

“La mesa consideró que se podía sesionar. Esto excede al Senado. Quórum habría, pero depende 100% del acuerdo (o no) que Rosada haga o deje de hacer”, se sinceró un senador del bloque violeta.

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La mesa política se reúne en Casa Rosada

La expectativa está puesta en que la administración libertaria logre negociar con los representantes provinciales los alcances de la reforma. En varios despachos de Casa Rosada admiten que deberán ceder algunos puntos y muestran disposición a escuchar a los aliados para conseguir los votos necesarios

Por el momento, no hay previstas reuniones con los jefes de bloques aliados en la Cámara Alta, pero Bullrich mantiene diálogo “uno a uno” y aspira a conseguir un triunfo de alto impacto luego de una sucesión de traspiés legislativos.

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La estrategia para avanzar con la reforma será uno de los temas de la reunión de Gabinete de este lunes a las 10, convocada por el presidente Javier Milei. Además, se espera que se converse en torno a las medidas anunciadas por la cuestión Malvinas y el Presupuesto 2027, que será presentado el próximo 15 de septiembre. Los mismos puntos serán abordados el martes, en la reunión de mesa política de las 13 que se celebrará en Casa Rosada.

Desde hace varias semanas, el mandatario se muestra especialmente activo, luego de algunos días de agenda reservada. “Compito contra mí mismo”, repite cada vez que se habla de 2027 y parece actuar en consecuencia.

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El presidente Javier Milei durante su visita a Misiones

Luego de la reunión de Gabinete, este lunes recibirá al mediodía a autoridades de la multinacional DayOne Data y, más tarde, a representantes de la firma estadounidense de tecnología Tesla. A las 15, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participará del acto de retiro de Hela, la perra que integró el plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA).

En el plano internacional, el martes recibirá al vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Antonio Tajani, en un nuevo gesto de alineamiento con el Gobierno de Giorgia Meloni, después de que su Ejecutivo se convirtiera en el más longevo de la etapa republicana italiana, iniciada tras la Segunda Guerra Mundial. A las 11, encabezará la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

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