Los debates electorales que resurgen en el Gobierno y la jugada detrás de la cadena nacional por Malvinas

El presidente Javier Milei junto al asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Guardar

En medio de las jornadas de hiperactividad que intentó mostrar el Gobierno en las últimas semanas, se coló el debate electoral que concentra a la mesa técnica, compuesta por La Libertad Avanza y el PRO, abocada a trabajar en una construcción que permita garantizarle a Javier Milei otros cuatro años de gestión. Para eso, en el oficialismo se muestran abiertos a ampliar las alianzas y sumar espacios a la instancia de conversación, aunque bajo algunas condiciones y limitaciones

“Vamos a tener en cuenta a todos los que coincidan y todos van a estar”, precisó un integrante de la mesa política a Infobae al respecto. En esa línea, los laderos que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encaran la negociación con tres sectores claves: el PRO, los gobernadores y la Unión Cívica Radical.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la interna que atraviesa al radicalismo complejiza la posibilidad de sumar institucionalmente a una UCR que no descarta tener candidato propio en 2027. En voz de su titular, Leonel Chiarella, el sello planteó la necesidad de ofrecer “una propuesta alternativa a la grieta”.

En Balcarce 50, aseguran que mantienen un buen vínculo y conversan uno a uno con el sector que se muestra abierto a dialogar, entre los que identifican a Maximiliano Abad, Rodrigo De Loredo y los gobernadores del espacio, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. No corren con la misma suerte los referentes alineados detrás de la figura del senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes más críticos a la administración libertaria.

PUBLICIDAD

“Con la UCR como partido es difícil porque también contempla a los que responden a Lousteau”, explicó una voz del armado sobre la posibilidad de sumar un tercer actor a las fotos de los primos Menem, Diego Santilli y los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

La mesa técnica entre el PRO y La Libertad Avanza en Casa Rosada

Como contó este medio, el retrato que surge de las reuniones quincenales en Casa Rosada parece no reflejar al ecosistema libertario completo debido a que una porción de la militancia digital, que encuentra en el asesor presidencial Santiago Caputo a su principal referencia, está excluida de la instancia de definición que quedó reservada a los “políticos de carrera”.

PUBLICIDAD

La colección de fotos reactualiza un viejo debate sobre la construcción del espacio, que tuvo su punto más álgido en las legislativas de 2025 y que, con el triunfo de octubre, terminó inclinando la balanza en favor del ala karinista, con la consolidación de las lógicas territoriales más características de la política tradicional. Desde ese entonces, el caputismo y el karinismo coexisten, pero con el sector alineado con el consultor en un rol más pasivo.

Con las Fuerzas del Cielo -casi- desarticuladas, hay quienes se muestran preocupados por la fuga de una porción de los votantes jóvenes, a los que definen como “no ideologizados”. Consideran que llegaron a Milei atraídos por su perfil anticasta y que -detectan- tomaron distancia de La Libertad Avanza cuando identificaron que el espacio se había transformado en “un partido más”.

PUBLICIDAD

“Hubo una cuestión de egos. Chapenado cargos, lo contrario a lo que era La Libertad Avanza. Cuando pasó eso, los jovenes empezaron a decir que no habían votado eso”, expresó un militante del sector. En la tribu digital consideran que “el activo” estaba en mantener conforme al votante que “en 2019 votó a Alberto Fernández y en 2023 a Milei”, y que hoy cuestiona tanto la presencia de militancia paga en los actos como las fotos entre políticos.

Javier Milei sacándose fotos con alumnos en la Escuela ORT

Otras voces del universo libertario parecen relativizar la merma juvenil y plantean que los jóvenes, en líneas generales, son quienes menos participan de las encuestas y constituyen uno de los segmentos “más demandantes”. “Pueden haber perdido el interés, pero no se han ido hacia ninguna otra fuerza política”, precisó una fuente en tema.

PUBLICIDAD

En esta oportunidad, el viejo debate parecería no tener asidero dado que, según supo este medio, no formó parte del temario de ninguna de las reuniones de la mesa política, la instancia designada por Milei para sintetizar las diferencias y procesar las definiciones de la administración libertaria. Además, en el entorno de la menor de los Milei, consideran que el Gobierno atraviesa una etapa nueva, distinta de aquella previa a su llegada al poder en 2023.

“Todos somos disruptivos en algún momento, pero después sos un Gobierno. Trabajas en Casa Rosada, usas camisa y corbata y tenes que gobernar”, rechazó de cuajo una voz del reducido círculo.

PUBLICIDAD

En medio de esas idas y vueltas, el libertario optó por mostrarse activo y decidió intervenir públicamente sobre un tema que, durante el Mundial 2026, dejó mal parado al Poder Ejecutivo, cuando el Ministerio de Seguridad acató una resolución de la FIFA que impedía el ingreso de la bandera de las Islas Malvinas al estadio en la semifinal contra Inglaterra.

El volante argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi al término de la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Por aquel entonces, en varios despachos de Casa Rosada admitían que habían perdido “la batalla narrativa”, y advertían el impacto de esa derrota en el Congreso, en particular con la caída del capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

PUBLICIDAD

La cadena nacional, que llegó luego del mensaje en sintonía de Donald Trump y del respaldo del mandatario chileno José Antonio Kast, apuntó a recuperar algo de lo perdido tras el gesto desafiante de la propia Selección Argentina, que expuso aún más la extraña jugada del Ejecutivo.

Con intención de reafirmar el reclamo por soberanía de las Malvinas, el mandatario anunció un paquete de medidas y sostuvo -a contramano de lo que había planteado meses antes- que los isleños “no tienen derecho legítimo” a la autodeterminación en el territorio usurpuado. En la comunicación trabajó Santiago Caputo en coordinación con varias áreas, entre ellas, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno.

PUBLICIDAD

“Era inminente el pase de exploración a explotación. Se venía abordando diplomáticamente, pero no iba a alcanzar”, argumentó una fuente que participó de la organización de la cadena para explicar los tiempos.

Detrás del mensaje, que concluyó con un llamado a la unidad nacional, se puede detectar la intención de la administración libertaria de retomar la iniciativa en un nuevo intento por recuperar el control de la agenda, combinada con el esfuerzo por “incomodar” a la oposición.

En la preparación del discurso, Milei retomó el estilo que caracterizó el primer tramo de su mandato y al que internamente le valoran “la audacia y la escenificación”. “¿Cómo hacés para oponerte a la sanción a empresas británicas o extranjeras en general o la concreción de una base militar en defensa de la soberanía de las islas? Es un lugar incómodo para el adversario", explicaba un alfil oficialista.

No fue casual que, mientras el Presidente grababa la cadena, cuyo contenido se mantuvo en estricto hermetismo, Las Fuerzas del Cielo desempolvaran su cuenta de X para publicar un flyer que rezaba “las Malvinas son argentinas”, y se mostraran activos -luego de semanas de inacción- con intención de instalar en X el hashtag con la misma consigna.

El desafío para el oficialismo será encontrar el equilibrio entre ampliar la coalición y no diluir la identidad libertaria. Las fotos en clave electoral muestran hacia dónde se inclina hoy la construcción, pero los reclamos evidencian que hay quienes quieren saber qué queda de aquel Milei que llegó al poder cuestionando a la política tradicional.