La intimidad del Gobierno: los ministros piensan nuevas medidas y trucos bajo los dogmas de Milei

Javier Milei en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas” (RS Fotos)

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“La economía no va a volar, ni va a caer. La situación económica va a ser esta que tenemos hasta las elecciones”. La frase de un importantísimo karinista es crucial para proyectar el año que separa a Javier Milei de los comicios presidenciales de 2027. El último tramo de su presidencia, reconocen en el corazón del Gobierno, seguirá signado por una economía desigual, donde el crecimiento macro no termina de derramar en el consumo y las actividades extractivistas pujantes conviven con grandes masas de ciudadanos que se ajustan el cinturón.

“Los mejores 18 meses de la historia”, que alguna vez proyectó Luis Caputo para esta etapa, comenzó a dar lugar a un diagnóstico más modesto en la intimidad de la Casa Rosada. “Tenemos que hacer lo mejor posible con lo que hay”, sintetizó un importante colaborador oficial.

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Mientras reparte metáforas escatológicas a críticos y detractores, Milei reafirma que no dará ni un paso atrás. Pero los ministros y funcionarios comenzaron a mostrar mayores dosis de pragmatismo con medidas sutiles para recomponer ingresos e impulsar la actividad. El impacto de esas políticas por ahora es dudoso, pero al menos exhiben un Gobierno que reacciona.

¿Puede el equipo económico fondear créditos hipotecarios, fijar salarios mínimos, habilitar créditos en dólares a empresas o subsidiar la tarifa energética de las provincias del norte del país —como ocurrió en las últimas semanas— sin que el Presidente se dé cuenta? Imposible.

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El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

En el Gobierno explican que la gestión marcha en dos planos: el de la “batalla cultural” del Presidente y el de la gestión diaria, con cierta autonomía de algunos ministros —fundamentalmente, de Toto Caputo— que maniobran sin tocar el corazón del programa, que es el equilibrio fiscal y el estatismo mínimo. “Por un lado está el Milei dogmático contra el populismo, el Milei exacerbado de Davos. Y por otro lado está la realidad de las palancas del día a día. Hay cosas que a Javier le pasan más por el costado”, dijo un importante asesor de Balcarce 50.

Otro colaborador aseguró, en cambio, que el Presidente sigue de cerca las iniciativas. Apuntó, por ejemplo, que el fondeo de largo plazo a los bancos para que las entidades lanzaran créditos hipotecarios partió del jefe de Estado a partir de una idea que le acercó un banquero muy cercano a La Libertad Avanza (LLA).

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Ayer, durante su discurso en el encuentro libertario “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, Milei justificó la nueva faceta de “Estado presente” cuando reconoció los “tres canales” de su Gobierno: la “batalla cultural”, el “músculo político” y la gestión. “No vamos a flexibilizar nuestra política fiscal; y tampoco vamos a negociar la política monetaria”, reiteró. Ese es el rango en el que maniobran los ministros.

Un miembro de la mesa política confió a Infobae que se espera que en las próximas semanas haya nuevos anuncios para incentivar la actividad económica. Iniciativas estatales maquilladas de anarcocapitalismo. “Todavía quedan varias medidas en estudio sin tocar el equilibrio fiscal. Hay que dar más volumen al crédito a las empresas y mejorar ingresos para reactivar el consumo”, dijo el funcionario.

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Trucos sin costo fiscal

Algunos de los recientes anuncios se demoraron por resistencias y trabas entre los propios ministerios. Durante varias semanas, la utilización de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para los créditos hipotecarios generó dudas en el equipo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que controla el organismo previsional y debió ponerle su firma a la medida.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, es uno de los funcionarios que goza de mayor libertad (REUTERS)

Históricamente, los gobiernos echaron mano de la caja del FGS, que sirve como una reserva de dinero para proteger las jubilaciones, para otros objetivos económicos y quedaron bajo la lupa judicial. “Por eso la invitamos a Sandra a la reunión de mesa política de la semana pasada. Lo conversamos y se destrabó”, contó un miembro de la mesa chica. El anuncio de los créditos hipotecarios se hizo al día siguiente de aquel encuentro.

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La habilitación de créditos en dólares para empresas que no son exportadoras, en tanto, había suscitado ciertas dudas en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Teniendo en cuenta su paso por la cartera de Domingo Cavallo durante la gestión de Fernando de la Rúa, el “coloso” puede dar testimonio de que en aquella época la proliferación de los créditos en dólares fue uno de los factores que agravó la crisis sistémica del 2001.

En uno y otro caso, finalmente primó el pragmatismo. En un Gobierno acostumbrado a que no hay plata, cualquier medida novedosa suena a osadía.

El otro truco sin costo fiscal al que está echando mano la Casa Rosada es el de instalar conversación. La cadena nacional por la cuestión Malvinas que encabezará Milei esta noche puede leerse en esa clave. El Gobierno había quedado descuadrado cuando no defendió la reivindicación de la soberanía de las islas durante el partido con Inglaterra. En la previa al encuentro deportivo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había pedido no exhibir el “mapita” de las islas. La historia, por todos conocida, terminó con la sábana que se hizo bandera.

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Milei —que alguna vez dijo que anhelaba “que los malvinenses nos voten con los pies”— anunciará medidas diplomáticas para sintonizar con una causa que la sociedad ya demostró que le importa.

Tras el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas en el Mundial 2026, este jueves Milei hablará sobre la cuestión en cadena nacional (REUTERS)

Detrás de la idea estuvo Santiago Caputo. Dejó su huella cuando tuiteó que la de Malvinas es “nuestra causa sagrada”, las palabras exactas que horas después utilizó el Presidente en una entrevista radial. El humor del estratega presidencial cambia de una semana a la otra: pasa de un faltazo en una reunión de gabinete a asomar como el artífice de una acción política concreta. El asesor se repliega cuando considera que el Gobierno comete errores no forzados y vuelve a involucrarse cuando las cosas se hacen a su modo.

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Sus detractores internos que abrevan en el sector de Karina Milei lo definen así: “Cuando algo sale bien es gracias a Santiago. Cuando sale mal, es culpa del karinismo”.

En Diputados, Martín Menem también pone en juego su táctica. Su objetivo hoy es evitar que la oposición marque la agenda con las iniciativas por morosidad. El titular de la Cámara Baja quiere imponer los términos de la discusión y controlar los tiempos. Por eso se adelantó a convocar a las comisiones y fijó un cronograma de debate. La intención es vaciar la sesión del 9 de septiembre convocada por la oposición.

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Menem busca instalar que el endeudamiento hoy no es un problema para no perder las riendas en el debate público como ocurrió en 2025 con discapacidad. “El problema es que casi no tenemos voceros para esto”, reconocen en el oficialismo. Parece difícil cuando se trata de un asunto que atraviesa la vida material de muchas familias.

La administración de la escasez

En la administración de la escasez hay temas que generan tirantez en todos los sentidos. El PAMI es uno. La obra social de los jubilados tiene en crisis a su conducción. Sonó fuerte la salida de su titular, Esteban Leguizamo -finalmente la salida no se concretó- y se fue el coordinador ejecutivo del organismo, Juan Cruz Montero. Además, se llegó a un nuevo punto límite con los prestadores: en los últimos días, varias clínicas de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia suspendieron la atención programada de los afiliados de PAMI en protesta por el retraso arancelario.

La obra social de los jubilados recibió otro revés ante la falta de pago a prestadores

El PAMI está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, y bajo la tutela política de Santiago Caputo. En abril, ante la inminencia del colapso, Lugones había cancelado una deuda estimada en $500.000 millones a prestadores y médicos luego de que el Ministerio de Economía le liberara las transferencias. Pero la restricción presupuestaria continuó. “En Hacienda se paran sobre la caja hasta que la situación no da para más”, explicó un colaborador oficial. Y abundó: “El problema de fondo es simple: si la recaudación no repunta, no hay plata”.

A las tensiones diarias entre los ministerios de Salud y Economía se solapan las pujas políticas. Con oficinas en todo el país, el PAMI es habitualmente una potente herramienta de penetración territorial. Son cajas y ventanillas que sirven para apuntalar a LLA en los distritos, bajo el esquema de los Menem. Pero PAMI Central, que responde al tándem Lugones-Caputo, cortó de cuajo las compras por “vía de excepción” en las unidades de gestión local (UGL). “Ahora la caja se centraliza en Buenos Aires y ya no permite el juego de la política”, explicó un colaborador que sigue la dinámica muy de cerca.

Pese a la crisis, PAMI sigue siendo un resorte de poder voluminoso. Quizás por eso, Santiago Caputo le puso el cuerpo al asunto: ayer acompañó personalmente a la nueva coordinadora ejecutiva, Verónica Gabriela Pérez, para presentarla, piso por piso, ante los empleados del organismo. Con esos gestos, el asesor deja en claro que mantiene su injerencia en una porción de la administración pública.

Factor político - factor económico

La interna ya forma parte del paisaje del Gobierno y tiene consecuencias concretas en la toma de decisiones. El que mejor lo comprende es Diego Santilli, un político profesional. El jefe de Gabinete tiene la confianza tanto de los Caputo como de los Menem. Puede participar un día de una reunión entre el asesor presidencial y el ministro de Economía para afinar un anuncio y, al día siguiente, reunirse a solas con los riojanos.

La eliminación de las PASO sigue siendo el tema principal de la reforma política que planea el oficialismo (AFP)

Puertas adentro, hay un debate de fondo sobre el factor político y el devenir económico. Luis Caputo dijo días atrás, durante una recorrida con aires proselitistas en Capital Federal, que los acuerdos políticos “los define” Karina Milei. Pero el titular del Palacio de Hacienda quiere acelerar los pactos con los aliados para bajar la incertidumbre. El ala política, en cambio, advierte que no quiere entregar demasiado en las negociaciones, con gobernadores y aliados que miden constantemente las expectativas en el humor social y en los mercados.

La reforma política, que incluye la eliminación de las PASO, comenzará a discutirse en el Senado el 15 de este mes. Patricia Bullrich puso fecha aunque sabe que no es una iniciativa que se destrabe con muñeca parlamentaria. “No depende de la discusión en el Congreso. Depende de un acuerdo político más general”, señalan cerca de la senadora.

Cerca de Karina Milei, no obstante, dilatan los tiempos. “No tiene sentido cerrar pactos electorales ahora. En las provincias solo vamos a hacer alianzas con los gobernadores cuando haya riesgo de que gane el kirchnerismo”, advierten en esa tribu.

El consultor Federico Aurelio explicó esta semana en Infobae en Vivo que en 2027 tendrá un peso específico el voto por la certidumbre en el país, el sufragio “antisísmico”. Agregó que Milei tendrá mejores chances en un balotaje con un candidato K (o que represente a las recetas viejas), pero que sus posibilidades son prácticamente nulas si emerge un tercer espacio novedoso en la segunda vuelta.

“Una de las cosas que más trabajo demanda es convencer a la sociedad de ser libre”, dijo ayer Milei. El Presidente comienza a reconocer que su batalla cultural hoy no alcanza. Y que sus ideas se quedarán a mitad de camino si la sociedad no palpa resultados materiales. Todos están de acuerdo en que, sin estabilidad, no habrá segunda temporada para el mileísmo.