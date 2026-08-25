El gobernador de Río Negro se alineó con el Gobierno y apoyó la eliminación de las PASO

Alberto Weretilneck apoyó al Gobierno nacional y pidió la eliminación de las PASO en el marco de la reforma del sistema electoral

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El Gobierno nacional continúa las negociaciones con las provincias a fin de garantizar votos claves en el Congreso. El objetivo es avanzar con su agenda de reformas, entre ellas la modificación del sistema electoral. En este contexto y tras reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck fue contundente al afirmar que apoyará al gobierno con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Durante una entrevista con Infobae en Vivo, Weretilneck fue categórico: “Estoy de acuerdo con la suspensión. No con la suspensión, eliminación. Creo que no hay por qué obligar a todos los argentinos a elegir por un candidato a presidente, a senador, a diputado nacional”.

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En este sentido indicó que “cada uno de los partidos políticos tiene que tener su propio esquema de elección y cada uno tiene que resolver cómo elige entre sus afiliados la propuesta que le hace a los argentinos”. Para el mandatario rionegrino, la obligatoriedad de las PASO resulta innecesaria y la definición de candidaturas debe quedar en manos de los partidos.

El gobernador de Río Negro cuestionó la obligatoriedad de las PASO y sostuvo que los partidos políticos deben definir sus candidatos con mecanismos propios (Gobierno de Río Negro)

El contexto federal y la negociación con las provincias

La definición pública de Weretilneck llega en medio de una serie de acuerdos entre el Gobierno nacional y provincias dialoguistas. Estos acuerdos incluyen la transferencia de la gestión de rutas nacionales y servicios como el Tren del Valle a jurisdicciones provinciales, bajo un esquema que busca fortalecer el vínculo político y evitar grandes erogaciones presupuestarias.

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En este escenario, la Casa Rosada intenta consolidar mayorías parlamentarias necesarias para avanzar con su agenda legislativa.

Los acuerdos entre el Gobierno y las provincias incluyen la transferencia de rutas nacionales y del Tren del Valle a las jurisdicciones provinciales (Infobae en Vivo)

El gobernador insistió en que “no tiene nada que ver someter a todos los argentinos a tener que opinar sobre qué candidato tiene un partido político u otro. Eso es para elecciones generales”. Weretilneck sostuvo que la selección de candidatos debe resolverse dentro de cada fuerza política y no a través de una instancia obligatoria para toda la ciudadanía.

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El acercamiento también se tradujo en hechos concretos. La provincia asumió recientemente la administración de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 151. Según Weretilneck, la falta de inversión y mantenimiento por parte de la Nación forzó a la provincia a aceptar el desafío. “El hecho de resolver por nosotros mismos nuestros temas como es la infraestructura, y no depender más de Buenos Aires es ganar en autonomía”, explicó el gobernador.

Diagnóstico sobre infraestructura y gestión local

El gobernador describió una situación crítica en materia de rutas. “Tenemos hoy un tema que es urgente, que es poner las rutas en condiciones. Están todas abulladas por la falta de control de peso de camiones. Hay rutas como es Bariloche-Catriel sobre la 151, que son directamente cráteres”, dijo. Y aseguró que la transferencia de la gestión no incluyó fondos nacionales y que el financiamiento recaerá sobre la provincia y los usuarios de las rutas.

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La Ruta 22 es el principal corredor productivo del norte provincial y, según el gobernador, sostiene el movimiento del 90% de la producción regional, incluido el transporte de arena hacia Vaca Muerta. El mandatario advirtió sobre el impacto de la falta de mantenimiento: entre 2017 y 2026, 209 personas fallecieron en siniestros viales en estos corredores.

Río Negro asumió la administración de las rutas nacionales 22 y 151 por la falta de inversión y mantenimiento de la Nación

Planificación de financiamiento y visión a futuro

Weretilneck anticipó que el futuro sistema vial provincial combinará fondos públicos y privados. “Hay parte que saldrá del presupuesto público y parte que será financiado por los propios usuarios de las rutas”, sostuvo. Consideró lógico avanzar en concesiones y peajes para asegurar los recursos necesarios, con transparencia y control estatal. “No tiene por qué un contribuyente que paga sus impuestos de Bariloche pagar el mantenimiento de una ruta que no usa”, dijo.

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En este marco, el gobernador señaló la colaboración del Consejo Federal de Inversiones y la posibilidad de sumar financiamiento de organismos multilaterales. El objetivo es diseñar un sistema eficiente y seguro, adaptado a las necesidades productivas y sociales de la región.

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