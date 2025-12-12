Política

Quién es Leonel Chiarella, el hombre de Pullaro que se convirtió en el presidente de la UCR más joven de la historia

El intendente de Venado Tuerto llegó impulsado por el gobernador de Santa Fe tras una lista de dirigentes que se negaron a asumir el cargo. Representará la visión de Provincias Unidas y buscará iniciar un proceso de renovación

Los máximos referentes de la UCR en Santa Fe: Felipe Michlig, Leonel Chiarella y Maximiliano Pullaro

A los 15 años participó de la creación del Centro de Estudiantes de su escuela; a los 26 asumió como concejal y a los 30 fue elegido intendente de Venado Tuerto. Hoy, con 36 años, Leonel Chiarella se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la UCR más joven de la historia. Llegó impulsado por Maximiliano Pullaro después de una breve danza de nombres de dirigentes de peso que rechazaron el puesto, en medio de profundas internas, la pérdida de representatividad parlamentaria y una crisis de identidad que atraviesa al partido centenario desde la irrupción de Javier Milei. Su nuevo rol marca el triunfo de la estrategia de los fundadores de Provincias Unidas hacia 2027 y consolida el liderazgo del gobernador santafesino.

El nombre de Chiarella apareció como plan B tras la negativa de varios dirigentes con trayectoria a hacerse cargo de la sucesión de Martín Lousteau. El último en rechazar ese lugar fue Gustavo Valdés, quien dejó la gobernación de Corrientes en manos de su hermano Juan Pablo, pero prefirió no quedar atrapado en las contradicciones y disputas que conviven hoy en la UCR. Aunque no tiene un alto nivel de conocimiento nacional, su postulación no despertó resistencias internas. En algunos sectores creció la expectativa de que el partido finalmente inicie un proceso real de recambio generacional.

Ni siquiera Lousteau se animó a hablar de renovación cuando asumió en 2023. “Tengo más de 50 años, no se puede hablar de renovación”, bromeó entonces en su despacho de Alsina al 1700. Chiarella, en cambio, llega con la credencial de haber terminado en 2019 con más de dos décadas de gobiernos peronistas en Venado Tuerto y de haber sido reelecto en 2023 con más del 83% de los votos. En total, lleva seis años de gestión municipal con superávit fiscal.

Leonel Chiarella fue propuesto por Maximiliano Pullaro

Nacido el 18 de diciembre de 1988, comenzó su militancia a los 15 años en la Escuela Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde integró la creación del Centro de Estudiantes que luego presidió en 2006. También fue parte de la Juventud Radical, que presidió a los 18. Ya en Rosario, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, integró el consejo directivo y fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II durante cuatro años. Participó además en distintas organizaciones no gubernamentales. En 2015 fue electo concejal, cargo que ejerció hasta 2019.

En su equipo destacan su gestión en obra pública, que incluye una red de jardines para la primera infancia —entre ellos el único jardín maternal nocturno del país—, nuevas salas de salud y políticas culturales y deportivas. También remarcan la articulación público-privada con las principales empresas instaladas en la ciudad. En diálogo con Infobae, fue uno de los primeros intendentes en advertir por el estado de las rutas desde la llegada de La Libertad Avanza al Poder Ejecutivo.

Durante un encuentro en Panamá en 2025 fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL), que destacó su liderazgo en tecnología aplicada a la gestión municipal. Venado Tuerto, además, fue certificada como Ciudad Eficiente: la primera de Santa Fe y la quinta del país, a partir de políticas de desarrollo productivo y empleo. Su primera gestión había recibido reconocimientos por el enfoque en seguridad, la pavimentación, la instalación de luminarias LED y programas de apoyo a emprendedores, capacitación en oficios y desarrollo cultural.

Entrevista a Leonel Chiarella en Infobae en Vivo

Este viernes se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, el más joven había sido el cordobés Gabriel Oddone —que asumió con 41 años tras la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942— seguido por Hipólito Yrigoyen, que llegó al cargo con 45 en 1897. Chiarella deberá conducir un partido atravesado por históricas internas, debilitado por la caída en la representación parlamentaria y por la ruptura de bloques. También deberá gestionar un vínculo complejo con el gobierno de Javier Milei, mientras cinco gobernadores radicales buscan cuidar sus territorios y preparan sus propias reelecciones para 2027.

Tendrá el respaldo de los gobernadores que integran Provincias Unidas, que lograron conformar un bloque de 22 diputados. El sector de Gerardo Morales y Lousteau apuesta a un perfil opositor a La Libertad Avanza, mientras que Pullaro impulsa un vínculo menos confrontativo pero pragmático para negociar las necesidades de su provincia.

Aunque el entorno del gobernador intenta despegarlo de cualquier disputa por el liderazgo interno, su intervención en esta elección lo fortalece para las próximas batallas estratégicas. Pese a la derrota electoral de octubre, Pullaro logró imponer a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como presidenta del bloque de Provincias Unidas, en una pulseada que terminó imponiéndose sobre el peronismo de centro. Es el dirigente que gobierna la provincia más populosa del radicalismo, mantiene vínculos estrechos con sus pares peronistas y radicales y promete impulsar un candidato presidencial para 2027 dentro del espacio de centro.

