Reunión clave en el Senado entre Bullrich y los aliados para recomponer la relación y acelerar la agenda

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, en una conferencia junto a sus pares dialoguistas y legisladores oficialistas

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se reunirá esta tarde con sus pares dialoguistas para recuperar el orden y la agenda legislativa, tras la caótica sesión del jueves último y una discusión por pliegos judiciales que derivó en una pérdida -de parte de la porteña- del comando en el recinto, lo que afectó la visión de control del Congreso que tenía, hasta la semana pasada, la Casa Rosada.

El encuentro, que adelantó ayer Infobae, servirá para conocer también si Bullrich logra destrabar el ramillete de proyectos que envió el Ejecutivo y que la ex ministra de Seguridad no puede aprobar desde hace casi tres meses, cuando se activaron las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.

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Dentro del paquete de iniciativas se encuentran la que “blinda” la propiedad privada -se tuvo que aplazar a último minuto el reciente jueves, en pleno recinto-; la delicada reforma política -dinamitar las PASO, como pretenden libertarios, y Ficha Limpia, que reclaman aliados-; la que modifica la ley de salud mental; ludopatía; zonas frías; Hojarasca; y eliminar el etiquetado frontal, entre otras. Nada avanzó.

A la espera de respuestas que esquiva Bullrich, la Cámara alta tendrá, por ahora, una actividad reducida en comisiones. No obstante, algunas trabajarán y hasta podrían avanzar con dictámenes, si hubiese voluntad en el oficialismo. Por caso, en una de ellas se analizarán, este martes, textos relacionados con la obligatoriedad de la educación vial en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de nivel inicial, primario y secundario.

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La camporista Anabel Fernández Sagasti (Fotos: Prensa Senado)

Uno de los proyectos es de la referente cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) que, en realidad, agarra un despacho de mayoría de 2025 -que cayó con el recambio legislativo de diciembre- y plantea sumar, en la ley de educación nacional, el “conocimiento de las normas de tránsito y de las prácticas y hábitos que fomenten el respeto por la seguridad vial”.

“El índice de siniestros viales es cada vez más alarmante”, manifestó la senadora. En esa línea, agregó: “En Argentina, el Informe de Siniestralidad Vial 2024 (parcial y preliminar) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dio a conocer que, durante ese año, se registraron 4.054 víctimas fatales (un promedio diario de 11,1) y se registraron 3.394 Siniestros fatales (un promedio diario de 9,3)”.

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La otra cara del debate es inobjetable y se da por descontado que será aprovechada para criticar al Gobierno: el estado de todas las rutas nacionales. Las advertencias crecen y, en casa sesión que realiza la Cámara alta, quienes no viajan en avión y lo hacen por ruta comentan, cada vez que se les consulta, una situación que ya pasó el límite de lo absurdo en varios puntos del país.

Bullying

En la reunión de la comisión de Educación -16.30- también aparece en bandeja un texto para establecer una jornada nacional obligatoria sobre bullying en establecimientos educativos públicos y privados. Lo impulsan, en conjunto y sin grieta, el camporista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) y la macrista Victoria Huala (La Pampa).

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La legisladora macrista Victoria Huala

Con esta ley hubo una picardía de De Pedro que, por una publicación de este medio, quedó trunca a las pocas horas. Como el proyecto es la recopilación de un dictamen que cayó con el recambio de diciembre, el bonaerense y la pampeana lo presentaron en conjunto para dar un gesto de consenso. El despacho del primero fue responsable de cargarlo en la web oficial.

El inconveniente apareció en los argumentos del articulado. Según pudo averiguar Infobae, el equipo del cristinista subió la iniciativa e incorporó, en los fundamentos, una opinión en contra del Gobierno. No era lo que había acordado con Huala, a quien la dejó expuesta, sin motivo alguno.

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La frase de la discordia decía que la ley era necesaria “en tiempos en los que la agresión aparece en los discursos oficiales, cuando el desprecio y el insulto al otro parecen moneda corriente”. Infobae chequeó la versión original -en papel- y no incluía dicha oración. En menos de un día, la misma fue quitada del documento digital.