Política

El kirchnerismo duro asegura que CFK repunta en las encuestas pese a estar detenida: el mensaje a Kicillof

En el cristinismo defienden la influencia de su liderazgo dentro del proceso de reorganización del peronismo. “Milei y Macri saben que sus chances crecen con ella fuera de juego”, dijo Máximo Kirchner

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Cristina Kirchner, con cabello castaño rojizo y un pañuelo de colores, sonríe desde un balcón con barandal oscuro y un fondo amarillo brillante
El 10 de junio se cumplirá un año de la condena y detención de Cristina Kirchner en el departamento ubicado en San José 1111

El sector más duro del kirchnerismo ha aumentando considerablemente la defensa pública de Cristina Kirchner y hace esfuerzos por tratar de mantenerla en el centro de la escena política. En el interior del espacio tratan de sobredimensionar la figura de la ex presidenta y colocarla en un lugar determinante para el proceso político del peronismo, y también para la batalla nacional. Cualquier movimiento es con ella adentro.

Ayer, durante todo el día, varios exponentes del cristinismo tomaron una encuesta de Hugo Haime, que lleva muchos años realizando trabajos de consultoría para el peronismo, publicada en el programa de Carlos Pagni en LN+, como base argumental para sostener que existe un repunte de la ex mandataria en las encuestas y que es la dirigente opositora que mejor imagen tiene en el país.

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Haime, de larga trayectoria en el mundo de las encuestas, publicó un trabajo en el que CFK aparece como la dirigente política con mayor imagen positiva en el país con un 42,7%. En el segundo lugar está Patricia Bullrich con el 41,7%, tercero se encuentra Axel Kicillof con el 39,5% y cuarto Javier Milei con el 38,7%.

Los cuatro tienen mayor imagen negativa que positiva. El diferencial le arroja a la ex presidenta un -13,7%, a Bullrich -13,3%, a Kicillof -13,4% y a Milei -22,2%. El número de la líder peronista llamó la atención porque en los últimos años nunca estuvo en el primer lugar. Claro está que las dificultades del contexto económico parecen ser determinantes para la valoración de los encuestados.

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Tabla con resultados detallados de la encuesta de Hugo Haime sobre el conocimiento y evaluación de dirigentes nacionales, mostrando nombres y porcentajes de opinión
La encuesta de Hugo Haime muestra la evaluación de dirigentes nacionales, con Cristina Kirchner liderando la imagen positiva

Algunas caras visibles del cristinismo salieron con ese argumento a las redes sociales para potenciar la idea de que la mejor candidata del peronismo está presa y que el Gobierno presiona al poder judicial para que siga en la misma situación. En definitiva, y más allá de las encuestas, el sector más duro del mundo K sostiene que la dirigente que sigue teniendo la mayor parte de los votos es CFK. Aún condenada y presa. Por eso nadie -incuso Axel Kicillof - puede prescindir de ella.

“No es sorpresa. Es la confirmación de que Cristina está presa porque tienen miedo de enfrentarla. Cristina Libre es la denuncia de una proscripción contra el pueblo argentino”, escribió en las redes sociales la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.

El ex senador y ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, aseguró que “con Cristina proscripta, no hay democracia”. En sus redes sociales sostuvo que “la proscriben Macri y Milei porque le tienen miedo porque les gana a los dos juntos”. Finalmente, acotó que “la proscripción no es justicia, es un mecanismo de fraude electoral para proscribir al peronismo y maniatar la voluntad popular” y advirtió que “no van a poder borrar el liderazgo de Cristina ni el amor de su pueblo”.

El senador provincial Emmanuel González Santalla escribió en su cuenta de X: “Con Cristina liberada, de San José a la Rosada”. La referencia está entrelazada con una proyección que realizó el intendente de Hurlingham, Damián Selci, el último sábado, cuando convirtió el balcón de San José 1111 en una réplica visual de la Casa Rosada. A esas imágenes le agregó una frase similar: “De Hurlingham a San José, de San José a la Rosada. Con Cristina hasta la luna”.

Máximo Kirchner apuntó hacia adentro del peronismo por la falta de defensa a la ex presidenta de la Nación
Máximo Kirchner apuntó hacia adentro del peronismo por la falta de defensa a la ex presidenta de la Nación

Sin hacer alusión a la encuesta de Haime, pero en la misma sintonía que el resto de los dirigentes, Máximo Kirchner hizo una publicación en la que sostuvo que “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego”, en referencia a su madre. En una crítica, sin nombre y apellido, también apuntó hacia el interior del peronismo al asegurar que “en nuestro espacio también hay favorecidos” y que “por eso no piden su libertad”.

“Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento. A Cristina la proscribieron para arrebatarle su capacidad electoral. Ella representa políticamente a una gran sector de la sociedad y cuenta con el amor popular que a muchos les falta”, indicó el líder de La Cámpora.

Kirchner advirtió que “es tiempo de conciencia y de militancia” y “de militantes políticos para quienes el pueblo es el camino y no un vehículo para hacerse del poder, como hacen los militantes electorales”. Y agregó, con una filosa ironía, “el poder ¿para qué? Si apenas balbucean frases hechas tratando de ser aprobados por los mismos que hoy con Milei están ganando como nunca".

“Ella en libertad genera esperanza en gran parte de la sociedad. Ella presa genera tranquilidad en el poder económico local y extranjero. Todas y todos lo sabemos: Ella no tiene miedo. Puede ganar pero, mucho más importante, sabe gobernar y establecerle límites a quienes dañan al pueblo y la mantienen presa”, sentenció en el final de su texto.

Edificio de estilo clásico con fachada rosa iluminada, bandera argentina proyectada en un balcón superior y una persona saludando desde un balcón inferior
La fachada del edificio de Cristina Kirchner fue iluminada con la imagen de la Casa Rosada por iniciativa del intendente de Hurlingham

La línea discursiva, con más o menos detalles, es la misma en todas las voces que se sienten conducidos por la ex Jefa de Estado. Los apuntados son también los mismos: Axel Kicillof y el PJ Federal. Los dos sectores, en la cancha electoral, que no tienen en el vértice de su agenda el pedido de libertad de CFK ni levantan la bandera de la proscripción que agita el cristinismo.

En el sector de la líder peronista alimentan la teoría de que Kicillof tiene un proyecto político y electoral inviable si, más temprano que tarde, no llega hasta San José 1111 a discutir un acuerdo de paz y unidad con ella. Lo dicen en base a las encuestas, a la influencia que aún mantiene sobre el territorio y por la representatividad que tiene su figura para una parte del electorado.

La ex presidenta no va a salir en libertad. Está condenada y detenida. Hay un Presidente que no la va a indultar y una Corte Suprema que ratificó su condena en una tercera instancia legal. No hay motivos para pensar en la libertad real de CFK, pero sí para advertir que será un tema importante que atraviese, en distintos momentos del camino hacia las elecciones, a los principales dirigentes del peronismo.

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