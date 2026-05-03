La nueva normalidad que se instaló al interior del Gobierno y las negociaciones sensibles que debe afrontar en los próximos meses

Argentina's President Javier Milei speaks during a business event in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Hacia finales del 2024, La Libertad Avanza publicó una suerte de decálogo con los principios que describían la naturaleza de la acción mileísta. Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro, reza el séptimo punto, el cual parece describir el accionar de Javier Milei ante ciertas circunstancias: una de ellas fue mantener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a que en la amplia mayoría de su círculo de funcionarios políticos se opinaba lo contrario, aunque pocos fueron los que realmente le manifestaron esa lectura.

Adorni fue sostenido en su cargo por pura voluntad de los hermanos Milei, apalancados en la idea de que hay una conspiración política que busca desplazarlo. La administración libertaria debió soportar un desgaste sostenido desde las primeras noticias que circularon sobre su viaje a Punta del Este hasta las últimas novedades de la causa judicial que lleva adelante el juez Ariel Lijo, aunque con la investigación del fiscal Gerardo Pollicita. El jefe de Gabinete avisó tanto en su informe de gestión del pasado miércoles como en una entrevista radial posterior que no renunciará. Mala noticia para dos altas figuras del Ejecutivo que en privado coqueteaban con la idea de ser los reemplazantes. También para un sector del karinismo que se frotaba las manos con la posibilidad de que se lo eyectara.

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Una fuente de la mesa política opina que la continuidad de Adorni sigue siendo un salvavidas de plomo para el oficialismo. “Ahora está saliendo a hablar, pero no va a poder cambiar la percepción que se instaló sobre él. Sigue escondiendo sus explicaciones y con el paso del tiempo se va a hacer más difícil si no da una justificación convincente. Ante todo, el silencio convalida”, marca.

Javier Milei junto a todo su gabinete

El jefe de Gabinete quiere recuperar su función de vocero. Durante todo este lapso, en Casa Rosada marcaban que el portavoz provisorio iba a ser el propio Presidente. Así lo fue, pero solo a través de sus publicaciones de X, en conferencias sin posibilidad de que la prensa pudiera preguntar y en entrevistas periodísticas dosificadas. Los ministros del Gabinete están hace casi dos meses sin poder entrar a un plató de televisión porque no pueden eludir las preguntas acerca de Adorni.

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El jefe de la administración quiere romper con ese cerco mañana a las 11 horas cuando retome sus conferencias de prensa con los acreditados de la Casa Rosada. Esto no está confirmado y puede mudarse al martes. Aun así, ¿se instala así una nueva normalidad, en la que todos los funcionarios responderán de aquí en adelante que la situación judicial del funcionario deberá ser aclarada en los tribunales? Es altamente probable que así sea y que se busque desincentivar ese tipo de preguntas. “Si hacen eso ya saben que la respuesta va a ser esa. Va a ser una pregunta perdida”, avisan en su círculo.

Pero la nueva normalidad es más profunda. Entre sus características está la judicialización de la política como parte del panorama diario.

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Caricatura de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes conversan con Adorni perciben que tiene cierta de sed de venganza contra quienes apuntaron hacia él. Mira programas del prime time televisivo y asesta ante los suyos: “Son todos operetas”. “No entienden que la causa es una pelotudez”, opina, creyendo que hay investigaciones que ameritan más tratamiento mediático. Tal y como adelantó Infobae, el funcionario pretende que se produzca un “escarmiento” contra la diputada Marcela Pagano (Coherencia): “Espero que a ella le den la misma cabida mediática. Su causa sí es una bomba”.

Indicio de que este avance que pretende un sector del oficialismo cuenta con la venia de los hermanos presidenciales es que la diputada Lilia Lemoine -quien se considera a ella misma como la garante del proyecto mileísta- firmó un proyecto junto a otros catorce diputados nacionales para que se la denuncie por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni también prometió denunciar por espionaje al diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) luego de que este diera cuenta de los movimientos de su custodia y de su esposa, Bettina Angeletti.

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Manuel Adorni en el informe de gestión que presentó esta semana. REUTERS/Mariana Nedelcu

Hasta hace un tiempo, los hermanos Milei no estaban interesados en la temática tribunalicia. En particular, el Presidente aborrecía la rosca judicial, al igual que la política sobre la inteligencia y la sanitaria. Pero fue su hermana quien el año pasado acordó con los primos Menem la inserción en el Ministerio de Justicia, con la colocación de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola como el pináculo de esa avanzada.

Ahora, ellos cinco están en posición de determinar la composición de cerca de un tercio de los jueces y fiscales federales: una circunstancia pocas veces vista a lo largo de la historia de la política judicial.

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La situación de las vacantes de la Magistratura en el Poder Judicial al día de hoy es la siguiente:

El Senado tiene a disposición los pliegos para cubrir 78 cargos (21% de las vacantes).

El Poder Ejecutivo -es decir, Milei- ya tiene las ternas para 142 vacantes (38%).

El Consejo de la Magistratura posee 150 vacantes (41% del total), pero estas tienen diferentes grados de avance según el caso: hay 15 que están a consideración del plenario, 10 que están listas para que se evalúen las entrevistas y luego se conformen las ternas; 31 que adeudan las entrevistas personales; y 94 que están en etapas previas.

Este miércoles se reunió la Comisión de Selección de Jueces del Consejo y determinó las ternas para dos de las vacantes más sensibles del Poder Judicial: dos cargos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro Py, los cargos que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

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Hubo tres propuestas y la que tuvo más votos fue la del consejero Diego Barroetaveña (representante de los jueces), obteniendo siete adhesiones, entre ellos la de los libertarios Gonzalo Roca (representante por Diputados) y Santiago Viola (Poder Ejecutivo). Tal y como se preveía antes de la sesión, Bruglia no logró prosperar hacia la terna de seis primeros candidatos. Quien sí lo hizo fue Bertuzzi al ascender numerosos puestos hasta la sexta posición.

Al respecto de jueces históricos... ¿será verdad que el oficialismo no descarta renovarle el cargo por cinco años al juez Martín Irurzun?

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Menos comentado fue otro apartado de la sesión en donde se determinaron las ternas para el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de Corrientes, el cual tiene competencia electoral. Eso es observado con particular atención de parte del radicalismo correntino, que es oficialismo en la provincia y que tiene al senador Eduardo Vischi como principal delegado e interlocutor con el Gobierno Nacional.

No son pocos los juzgados electorales que están vacantes en distintos puntos del país. Esto es algo que mira con atención el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, quien está en diálogo constante con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para tejer las candidaturas en función de los intereses del oficialismo. Los ministros judiciales y los primos riojanos han conformado una mesa judicial en la cual debaten el timing para proponer cada paso de las ternas: apresurarse en el envío de la gran mayoría de las vacantes al Senado podría generar un cuello de botella que pueda hacer caer los acuerdos para el resto de las vacantes.

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El tiempismo en esta nueva etapa del oficialismo en la cual varios sectores opositores comenzaron a dar sendas muestras de que están mirando los armados para las elecciones provinciales y presidenciales. En ese contexto es que el Gobierno no quiere perderle pisada a la agenda legislativa, la cual se empezará a empantanar cada vez más en la medida que se avizore la llegada del 2027.

Juan Bautista Mahiques y Martín Menem. REUTERS/Agustin Marcarian

Esto ya es sentido desde el oficialismo en el Poder Legislativo, donde habrá actividad en comisiones pero sin sesiones: “Tenemos la posibilidad de discutir en sesión la Ley Hojarasca y algunos tratados internacionales, pero estamos finitos. La posibilidad de no tener quórum se paga caro. Por lo que vamos a esperar a temas que tengamos quórum y aprobemos leyes”, advierten en Diputados.

Señal de esa urgencia es que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya tiene el visto bueno para comenzar a recorrer las provincias en búsqueda de consensos sobre diferentes asuntos. El próximo jueves hará una primera parada en San Juan para reunirse con el gobernador Marcelo Orrego, uno de los que más colaboraciones y sintonía ostenta con el Gobierno.

Hay varios asuntos que “el Colo” se llevará entre sus carpetas para poder comenzar a rosquear con los jefes provinciales. Uno de los más preponderantes será la eliminación de las PASO o, cuanto menos, su suspensión para el próximo período electoral. El oficialismo no tiene los números para poder impulsarla en ninguna de las dos cámaras y depende de que existan grandes concesiones de su parte para endulzar los oídos de los gobernadores. “Más que las PASO, Diego va a hablar más sobre cuestiones de gestión como el estado de las obras públicas, las rutas nacionales y las cajas jubilatorias”, afirman.

Ante el guardado de Adorni pudieron verse nuevas reuniones de coordinación de gestión que no requirieron la presencia del jefe de Gabinete, incluso teniendo en cuenta que abarcan importantes áreas de la administación pública y el oficialismo. Una de ellas la cumbre que presidió esta semana la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los primos Menem, Santilli y representantes de su ministerio. Horas antes había recibido al viceministro José Luis Daza.

Sandra Pettovello junto a Martín Menem, Lule Menem, Diego Santilli e integrantes del Ministerio de Capital Humano

Volviendo a las negociaciones políticas, todas estas deben estar conversadas en parte con el Ministerio de Economía, que en su cúpula opina que es la política la que debe lograr los consensos necesarios para que la economía termine de catapultarse. Esta tiene como limitante el sensible margen para aplicar políticas de gasto sin quebrantar la norma de déficit cero. En marzo, el Tesoro presentó una deuda flotante (gastos realizados pero no pagos) que creció casi $2 billones solo en marzo.

Contraria es la perspectiva que está teniendo el Gobierno en materia de reservas. Abril fue el mes con mejores niveles de compras en dos años: con USD 2.900 millones, prácticamente duplicó el promedio de adquisiciones del primer trimestre. Aun así, la consultora 1816 (la más seguida por la City porteña) advierte que todo el saldo comercial se lo llevó la formación de activos externos del sector privado (las compras para pagar gastos con tarjeta en el exterior es un ejemplo de este componente).

“Teniendo en cuenta el saldo neto entre esas dos cuentas es que se vuelve fundamental que Argentina mantenga un ingreso constante de divisas por préstamos en moneda extranjera, sea al sector público o al sector privado”, advierten. Algo mismo parecido resaltó GMA Capital en su dossier semanal: “La demanda privada de divisas, los egresos financieros y los pagos de utilidades absorben la oferta del agro y limitan la acumulación genuina”.

El Gobierno quiere acelerar las privatizaciones para poder dar un gesto a los mercados de que puede seguir acumulando divisas por otros mecanismos. En tanto, estos procesos están algo más atrasados de lo que se preveían. Las condiciones de la concesión de AySA se conocieron días atrás cuando estaba previsto que salieran en el primer trimestre del año. Lo mismo con el importantísimo pliego del Belgrano Cargas y Logística. “El MECON lo tiene medio trabado porque tiene que rescindir un par de contratos de obra que no rescinde por inoperantes”, asestó una fuente inobjetable de Presidencia. El pliego saldrá durante mayo, prometen.

El resultado de la licitación internacional por la Hidrovía no se conocerá este mes. La segunda etapa de la evaluación es sobre los aspectos técnicos, los cuales constan de más de 2000 páginas repletas de argumentaciones y detalles específicos que hacen al plan de dragado y mantenimiento de la vía navegable que proponen las dos compañías belgas que quedaron en condiciones de competir, DEME y Jan de Nul.