América Latina

Duras críticas de Jorge “Tuto” Quiroga al presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis de Bolivia: “Gobernar es decidir”

El ex mandatario calificó de “pasivo” e “inerme” al actual gobierno y le sugirió al jefe de Estado que aplique las prerrogativas constitucionales con las que cuenta para resolver la crisis

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Jorge "Tuto" Quiroga (REUTERS/Adriano Machado)
Jorge "Tuto" Quiroga (REUTERS/Adriano Machado)

El ex mandatario de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga lanzó este lunes críticas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz por su, según él, inacción frente al bloqueo de carreteras que cumplió 32 días y que tiene a La Paz aislada y desabastecida.

Gobernar es decidir, no es disfrutar, no es viajar, no es pasarla bomba, no es irse a estar con el rey de España, ni ir a visitar a Trump a sacarse fotos; gobernar es manejar y administrar esta crisis”, afirmó el líder de la opositora Alianza Libre en conferencia de prensa, junto a su bancada de diputados y senadores.

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Quiroga calificó de “pasivo” e “inerme” al Ejecutivo y exigió al presidente que aplique las prerrogativas constitucionales con las que cuenta para resolver el conflicto, encabezado por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB).

Es un gobierno constitucional, actúe como tal. No actúe como un gobierno inerme, pasivo, que no hace absolutamente nada, que no actúa y que nos deja sumidos al ‘sálvese quien pueda’”, reclamó el ex mandatario, quien instó a Paz a hablarle “de frente a la cámara”.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Sara Aliaga)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Sara Aliaga)

El ex jefe de Estado dejó entrever su respaldo a la declaratoria de un estado de excepción como salida a la crisis. Recordó que, si bien la Asamblea Legislativa abrogó la Ley 1341 —conocida como la “Ley Copa”, que regulaba ese tipo de medidas—, el gobierno conserva facultades para actuar. Señaló que la bancada de su partido había apoyado la propuesta de estado de excepción que el propio Ejecutivo había insinuado a través del presidente del Senado, aunque criticó que, hasta ahora, esa herramienta no haya sido utilizada. “Gobernar es utilizar todas las prerrogativas y no suplicar ni claudicar”, subrayó.

La situación en Bolivia, y en particular en el departamento paceño, se agravó en las últimas semanas. Los dos intentos del gobierno por despejar las rutas fracasaron y, lejos de reducirse, los puntos de protesta se multiplicaron.

Los ciudadanos enfrentan el encarecimiento de la canasta familiar, la reventa de combustible a hasta cinco veces su precio oficial, la falta de alimentos en los mercados y la suspensión de cirugías en hospitales por escasez de oxígeno e insumos médicos.

Quiroga enumeró además una serie de factores que, a su juicio, desencadenaron la crisis: la inclusión de sectores sociales como interlocutores, la falta de negociación salarial, decisiones legislativas previas y la ausencia de segunda vuelta electoral en La Paz, que generó “bronca e indignación” en la población.

Protestas y vías bloqueadas en El Alto, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)
Protestas y vías bloqueadas en El Alto, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

También mencionó contratos “inexplicables” y la distribución de combustible de baja calidad como elementos que alimentaron el descontento. “La gente está molesta por la inoperancia, por la incapacidad del gobierno que no nos garantiza los derechos constitucionales”, afirmó.

Pese a la dureza de sus cuestionamientos, el ex mandatario aclaró que respeta al gobierno de Paz por haber sido elegido democráticamente. Recordó que su bancada participó en la mesa de diálogo convocada por la Vicepresidencia, en particular por la presencia de la Iglesia Católica, a la que reconoció como un actor de peso en situaciones de crisis profunda en el país.

La Policía, los estamentos de seguridad y las Fuerzas Armadas, dijo Quiroga, “están para garantizar los derechos constitucionales de todos y cada uno de los bolivianos, no meramente para cuidar dos cuadras de la plaza Murillo”.

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