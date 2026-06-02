Honduras

Sin permiso de operación circulaba volqueta que dejó 8 muertos en Honduras

El jefe de SIAT, Darwin Hernández, confirmó la ilegalidad del vehículo, cuyo conductor también falleció

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Un vehículo pesado, presuntamente sin frenos, protagoniza un aparatoso accidente en la colonia Villanueva, dejando una escena de devastación. Civiles y bomberos se encuentran en el lugar del siniestro.

La investigación del trágico accidente ocurrido en la colonia Villanueva entrada a Tegucigalpa, capital de Honduras, ha dado un giro operativo crucial que pone bajo la lupa los controles del transporte de carga.

El jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Darwin Hernández, confirmó que la volqueta causante del accidente no contaba con los permisos de operación requeridos por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, ni mucho menos la certificación conductual para circular de forma legal, una irregularidad administrativa que ahora se suma a la causa penal en desarrollo.

Con la confirmación de la muerte del conductor de la volqueta, la cifra oficial de víctimas mortales subió a ocho personas en el lugar de los hechos.

En las últimas horas, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte removieron el automotor con apoyo de grúas industriales.

El vehículo fue trasladado a los talleres técnicos de la institución, donde especialistas forenses le practicarán un peritaje técnico-mecánico.

El procedimiento apunta a desmontar el sistema de frenado y la dirección para determinar qué falla provocó el siniestro o si hubo fatiga en los materiales por falta de mantenimiento.

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Tras las labores de limpieza de escombros, el paso vehicular en ambos sentidos de la carretera que conecta Tegucigalpa con la zona oriental ya fue habilitado.

Estado de los heridos

Mientras tanto, los nueve adultos heridos permanecen internos en las salas de urgencias del Hospital Escuela, donde reciben atención médica constante y se encuentran estables, bajo observación por múltiples traumas provocados por el impacto y los escombros.

Dos menores afectados, incluido un bebé impactado en un comercio, recibieron alta médica tras descartar lesiones internas y están fuera de peligro bajo resguardo familiar.
El accidente en Villa Nueva deja ocho víctimas mortales y varios heridos en Tegucigalpa

Asimismo, los dos menores de edad que resultaron afectados, entre ellos un bebé que estaba en uno de los comercios impactados, ya recibieron el alta médica por parte del equipo del bloque Materno Infantil tras descartarse lesiones internas graves, por lo que se encuentran fuera de peligro y bajo resguardo de sus familias.

Causa del suceso

El percance ocurrió en horas de la tarde, cuando la volqueta que viajaba cargada con arena hacia el oriente del país sufrió una presunta falla en su sistema de compresión y frenado mientras avanzaba por la pendiente que da acceso a la colonia Villa Nueva.

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Según testimonios de transeúntes y conductores que presenciaron la escena, el vehículo comenzó a ganar velocidad de forma descontrolada, con humo y chispas en las llantas traseras, en un intento del conductor por detener la marcha.

Al perder el control de la dirección, el automotor se desvió de la calzada principal y se estrelló contra una zona comercial donde operan varios negocios locales, incluida una llantera, comedores populares y puestos de venta informal. El impacto destruyó estructuras de madera y metal y provocó el colapso de techos y paredes que sepultó a clientes y trabajadores.

Bomberos en labores de rescate Villanueva Tegucigalpa, Hondras (cortesia Bomberos)
Bomberos en labores de rescate Villanueva Tegucigalpa, Hondras (cortesia Bomberos)

La víctima al volante y el rescate

El conductor de la volqueta, identificado por las autoridades como Osmán Gutiérrez, murió atrapado en la cabina del vehículo, que quedó destruida y calcinada.

Las labores de rescate y recuperación del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y el personal de Medicina Forense se extendieron hasta la noche.

Los socorristas emplearon herramientas de corte hidráulico y removieron manualmente la arena derramada para rescatar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas mortales atrapadas bajo la masa de hierro y concreto.

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