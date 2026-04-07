Carlos Bianco dijo que Axel Kicillof es “una referencia obligada” para el escenario presidencial de 2027

Carlos Bianco habló de las aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que Axel Kicillof es “una referencia obligada” al referirse al escenario político con proyección hacia 2027. La definición surgió durante una entrevista en la que también abordó la situación económica del distrito, el vínculo con la administración nacional y el impacto de la crisis en la actividad productiva.

En una entrevista exclusiva con Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el ministro fue consultado por las aspiraciones de Kicillof para las próximas elecciones: “El gobernador está en una etapa de construcción política. Este no es el año de las candidaturas ni de la campaña”, expresó Bianco. Y agregó: “Me parece que es una referencia obligada para pensar una candidatura presidencial, pero es algo que va a definir el gobernador”.

Consultado sobre la situación financiera de la provincia, el funcionario describió un panorama complejo. “Realmente es muy compleja, como todas las provincias”, afirmó. En ese sentido, mencionó recortes de fondos y caída de ingresos: “Eso tiene que ver con varias cuestiones. La primera es el recorte de fondos que llevó adelante el gobierno nacional en general, pero en particular con la provincia de Buenos Aires”.

“Entre las obras que dejaron paradas, mil obras que quedaron paradas en la provincia de Buenos Aires, la valorización actual de esas obras, más los programas nacionales que se recortaron, son veintidós billones de pesos”, indicó y agregó: “Eso es medio presupuesto anual del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a Carlos Bianco

Además, remarcó el impacto de la caída de la recaudación: “Venía cayendo en los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año al orden del 10 % mensual respecto del mismo mes del anterior. Ahora estamos encima del 15 % de caída”.

En relación con las críticas sobre el manejo de los recursos, respondió: “La provincia de Buenos Aires es el gobierno más pobre de la Argentina en relación con su población”. Y agregó: “Es el segundo gobierno que menos empleados estatales tiene en relación con su población”.

En otro tramo de la entrevista, Bianco se refirió al reclamo del jefe de Gobierno porteño por el costo de asistencia a personas en situación de calle. “Son personas en situación de calle, por lo tanto no tienen residencia ni en la provincia ni en la Ciudad”, afirmó. Y agregó: “No nos consta que sean bonaerenses”.

También planteó una comparación con el flujo de trabajadores: “Hay tres millones de bonaerenses que todos los días vienen a trabajar a la Capital Federal y generan valor”.

En cuanto a la actividad económica, advirtió sobre un deterioro en el sector productivo. “Estamos viendo una situación calamitosa”, expresó. Y detalló: “Tenemos aproximadamente unas seis mil empresas que cerraron en la provincia de Buenos Aires desde que llegó Milei”.

El funcionario vinculó ese escenario con distintas variables. “Ajuste de salarios, cae el consumo, las empresas no tienen a quién vender. Apertura importadora indiscriminada, apreciación de la moneda, costo de la energía”, enumeró. Y concluyó: “Es un cóctel explosivo”.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Sobre la posibilidad de implementar la Boleta Única Papel, rechazó la necesidad de cambios. “No hay una demanda colectiva respecto de modificar el sistema electoral porque funciona muy bien”, afirmó. Y agregó: “De más de ocho millones de votos, hubo once denuncias. Fue la elección más transparente de la historia de la provincia”.

Durante la entrevista, Bianco también utilizó términos críticos para referirse a la relación con la Nación. “Nos está robando a los bonaerenses”, expresó. Luego explicó: “Paró mil obras, recortó programas y se quedó con recursos que estaban comprometidos”.

En ese marco, sostuvo que la provincia inició acciones judiciales. “Estamos litigando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya presentamos siete causas y vamos a presentar una más”, indicó.

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