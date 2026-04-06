Política

El oficialismo pidió sesionar el miércoles en Diputados para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares

En medio de una demanda de la oposición para interpelar en el Congreso de la Nación a Manuel Adorni, La Libertad Avanza solicitó debatir el proyecto el próximo 8 de abril a las 15. El rol del PRO y una reunión para acomodar a la “tropa”

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La Cámara de Diputados realiza una audiencia publica sobre la reforma de la Ley de Glaciares

El oficialismo definió llamar a una sesión especial para el próximo miércoles a las 15 en la Cámara de Diputados de la Nación con el fin de darle sanción definitiva a la norma que modifica la ley de Glaciares.

El problema para los libertarios respecto del llamado a una sesión especial no sería el número sino la apertura del recinto en un escenario en donde aparecen muchas nubes de tormenta con nombre y apellido. Una de ellas es la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su crecimiento patrimonial así como los viajes al exterior. Por el otro lado, los créditos hipotecarios a los que accedieron diputados y asesores libertarios por montos mayores de los 200.000 dólares.

“Vamos a dictaminar la ley el martes y el miércoles vamos al recinto”, explicó a Infobae un diputado libertario que suele tener acceso a la mesa de toma de decisiones. “La orden fue que el martes a la tarde todos los diputados del bloque estén en la zona -del Congreso- para estar el miércoles en el recinto”, agregó.

A la hora del conteo de votos -“poroteo”- que tienen los jefes del bloque libertario los números parecen holgados. Sin la intención de aceptar modificaciones a la norma que ya tiene media sanción del Senado, el oficialismo asegura tener entre 130 y 134 votos con los propios y la ayuda de los “viejos” conocidos así como el apoyo de varios diputados de la oposición pero que provienen de provincias mineras.

Esto teniendo en cuenta que LLA tiene 95 diputados y que los habituales socios -PRO, MID, UCR y fuerzas provinciales- le aportan alrededor de 20-25 más. A este grupo se le sumarían diputados de las provincia mineras del bloque de Innovación Federal que son 9 así como los peronistas de Independencia o los de Elijo Corrientes.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni será mencionado en el regreso de las sesiones en el Congreso. REUTERS/Agustin Marcarian
El jefe de Gabinete Manuel Adorni será mencionado en el regreso de las sesiones en el Congreso. REUTERS/Agustin Marcarian

Pero, además, los libertarios contabilizan votos del bloque de Unión por la Patria. “Teniendo en cuenta lo que pasó en el Senado, creemos que sumamos Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca”, explicó un diputado libertario que lleva una lista de nombres en el celular. La idea de que los 3 diputados de UP los acompañe es porque en el Senado, los ex gobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci -San Juan y Corrientes respectivamente- votaron a favor de la modificación.

Interpelación

Pero el problema a resolver por parte del oficialismo es si, al abrir el recinto, abre la posibilidad para que la oposición avance en el pedido de interpelación al Jefe de Gabinete. “El martes vamos a tener una reunión de bloque para analizar esto y, además, para bajar línea respecto de cómo comportarse en el recinto. Ellos van a decirnos de todo y van a intentar que se caiga la sesión, tenemos que dejar que griten y llevarnos la ley”, señaló una alta fuente del bloque libertario.

En ese encuentro también tendrán una idea más acabada respecto de la intención de la oposición de emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y a la de Peticiones y Reglamentos -ambas presididas por La Libertad Avanza- para tratar los proyectos de ley de interpelación de Adorni.

La llave para esto parece estar en el PRO y sus 12 diputados. En el oficialismo aseguran que confían en los “socios” parlamentarios que no van a acompañar un pedido de la oposición. Desde los bloques que quieren interpelar a Adorni señalan que esperan que algunos de los amarillos “se paren y se vayan, como dice el ”lilito" Maximiliano Ferraro, que no sean republicanos intermitentes y apoyen que podamos tener la discusión por lo menos, sino esto realmente es una escribanía”.

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