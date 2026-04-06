Política

El gobierno porteño anunció el final de los planes sociales: “Chau intermediarios”

A través de la implementación de un programa de capacitación y empleo, la nueva iniciativa busca reemplazar los esquemas anteriores de asistencia social mediante transferencias directas y capacitación laboral

Guardar
Primer plano de Jorge Macri, un hombre con cabello gris y traje azul, hablando en un podio con dos micrófonos, con la bandera argentina de fondo
Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social”, destacaron en un comunicado.

A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”.

La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.

Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.

Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, remarcó Macri desde sus redes sociales.

Marcha Polo Obrero
"Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones", remarcó Jorge Macri desde sus redes sociales (Maximiliano Luna)

En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.

El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”. El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.

Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

La medida alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
La medida alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.

La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el “negocio de la pobreza” y la intermediación, sino que busca devolver la “dignidad” al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la "inserción laboral real y la transparencia" en la asignación de recursos, con la meta de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad Autónoma de Buenos AiresPobrezaPlanes Sociales

Últimas Noticias

Javier Milei habló de la guerra en Irán: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”

El Presidente le dio una entrevista a un medio español y respaldó la ofensiva contra el régimen teocrático. Además criticó a Pedro Sánchez y volvió a fijar posición sobre el aborto y la eutanasia

Javier Milei habló de la guerra en Irán: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”

El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza se considera refugiado político y no se entregará

Así lo confirmó su abogado defensor, Rodolfo Llanzón. El gobierno de Javier Milei ofreció $20 millones por información sobre su paradero. Chile reclama su extradición

El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza se considera refugiado político y no se entregará

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

Esta medida se conoció a través de una resolución aunque se había anticipado días atrás, despertando la reacción del régimen iraní

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

Además, según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, se determinó cuando se realizará la formulación del Presupuesto Plurianual 2027-2029

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027
DEPORTES
La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

La historia de Tomás Galván: de ser cedido a préstamo cuatro veces a ganarse un lugar en River

La divertida secuencia entre Coudet y una figura de River para que se haga amonestar: “Lo voy a matar”

Escándalo en Brasil con una estrella del Flamengo que jugará el Mundial: salidas nocturnas y actos de indisciplina en la concentración

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

TELESHOW
El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

Coca Calabró compartió un domingo especial con sus hijas Iliana y Marina a un mes de su internación: las imágenes

Andrea del Boca y Brian Sarmiento protagonizaron una cena romántica que terminó en una fuerte discusión y llanto

Ian Lucas y Sofía Gonet cada vez más cerca después de MasterChef: la foto que encendió rumores de romance

Inés Estévez habló sobre la crianza de sus hijas: “Hay momentos en los que no das más”

INFOBAE AMÉRICA

La crisis y la caída de los gobiernos paradictatoriales en las Américas

La crisis y la caída de los gobiernos paradictatoriales en las Américas

Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir”

Mediadores impulsan un alto el fuego de 45 días mientras Trump afina el plan de bombardeos para el martes

Panamá libera más de 340 mil tortugas marinas en 2025 y activa plan nacional para reforzar su conservación en ambos océanos

Yuval Noah Harari, filósofo israelí: “En el futuro cercano, la mayor parte de la población no tendrá lugar en el mercado laboral: podrían quedar obsoletos”