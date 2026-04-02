Un municipio entrerriano pagará parte de los salarios con un bono alimentario debido a la escasez de recursos

El intendente explicó que el bono buscará cubrir el consumo alimentario, tras llegar a un acuerdo con comercios locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No tenemos la maquinita de hacer plata”, dijo el intendente de Sauce de Luna, Alcides Alderete, al momento de justificar la medida. Es la segunda población de Entre Ríos que entra en crisis por la caída de fondos. Sin embargo, el Gobierno provincial aseguró que no hubo pedido de asistencia.

El mandatario explicó que “para tener mayor liquidez y llegar a pagar la totalidad de los sueldos”, se llevó de $30 mil a $50 mil un adicional que cobraban los municipales. Es ese monto el que se integrará “en comestibles, ticket o bonos, como quieran llamarle”, expresó en declaraciones a un medio local.

Alderete, que tiene como oficio ser chofer profesional, subrayó que los $20 mil que se suman en mercadería al sueldo “supera la inflación” si se toma la remuneración de la categoría 10, una de las más bajas del escalafón.

“Es un bono comestible para paliar la situación actual”, redondeó. En este sentido, deslizó que durante el mes en curso habrá instancias a fin de evitar que esta forma de pago continúe. Además, confesó que mantiene “la ilusión de que esto mejore”.

Alcides Alderete, el intendente de Sauce de Luna

Los bonos se podrán utilizar en el comercio local. “Se convocó a negocios de la ciudad que nos puedan dar a pagar con plazo para paliar esta situación económica”, detalló. En este contexto, la liquidación de haberes comenzó el miércoles 1° y culminará el martes 7.

“No tenemos la maquinita de hacer plata”

El intendente reclamó consideración a la planta de personal. “El empleado tiene que estar a la altura de las circunstancias. No tenemos la maquinita de hacer plata. Y el Gobierno nacional viene retrocediendo en materia de coparticipación y (la distribución de) ATN”, los aportes del Tesoro Nacional para desequilibrios, acotó.

“La coparticipación, que es casi el único recurso que tenemos, ha disminuido mucho”, adujo. En esa línea, trajo a colación el documento que rubricaron los intendentes de las principales ciudades argentinas el martes. Allí se expone la grave crisis financiera de los gobiernos locales. “En las comunidades chicas es peor”, graficó.

“En mi gestión se ha priorizado el aumento de sueldo a los empleados, acorde a los índices inflacionarios”, expuso. “Llevamos un 300%” de incremento de haberes, subrayó.

Sauce de Luna es la segunda localidad de Entre Ríos que entró en crisis por la falta de recursos

Alderete es el primer intendente peronista en la localidad desde la recuperación de la democracia. Ganó los comicios en 2023 y lleva dos años de gobierno. Sauce de Luna es una ciudad de apenas 3.300 habitantes. Está ubicada en la zona centro-norte de Entre Ríos, dentro del departamento Federal.

Respuesta del Gobierno

Lo ocurrido tomó por sorpresa a la administración provincial. Fuentes de primera línea indicaron a Infobae que ni Alderete ni ninguno de sus funcionarios tramitó ayuda financiera para atender los pagos de haberes.

“Estamos en contacto permanente con todos los intendentes de la provincia y no hay ningún otro municipio atravesando una situación de estas características. Es un caso aislado”, aseguró a este medio un funcionario con despacho cercano al gobernador Rogelio Frigerio.

Con cierto fastidio, agregó: “En términos generales, los municipios han logrado sostener sus cuentas en equilibrio. No estamos viendo una situación de crisis extendida en los gobiernos locales”.

Desde la administración entrerriana aseguraron que no recibieron ningún pedido de ayuda por parte de la intendencia de Sauce de Luna

Luego, consignó: “La semana que viene vamos a recibir a la Liga de Intendentes del PJ. No hubo ningún planteo previo ni del presidente Adrián Fuertes ni de otros mandatarios locales. No es un tema que aparezca como preocupación general del sector”, resaltó.

Antecedentes

Sauce de Luna es la segunda localidad de Entre Ríos que entró en crisis por la falta de recursos. Semanas atrás, La Providencia cerró sus puertas durante cinco días. “Se informa a la población que la Comuna esta semana permanecerá cerrada debido a la imposibilidad de sostener los servicios”, notificó el presidente comunal Edgardo Schneider.

“Desde que comenzó el 2026 estamos sin fondos. Esperemos sepan comprender la situación”, completó el titular del gobierno local.

La administración provincial aclaró que lo ocurrido se debía a una cuestión organizativa. “La situación se enmarca en el proceso de transformación institucional que convirtió a las juntas de gobierno en comunas a partir del 31 de diciembre”, el ministerio de Gobierno entrerriano.

“En relación puntual a La Providencia, la situación no responde a una falta de fondos por parte del Estado provincial”, aclaró la cartera. La explicación es que se necesita “completar los procedimientos administrativos requeridos para su percepción”.