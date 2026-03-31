Religión y política en Argentina: por qué crece su influencia en el discurso público

La influencia de la religión en la política argentina gana visibilidad y reabre el debate sobre su impacto social y electoral

En los últimos años, las expresiones religiosas ocuparon un espacio cada vez más visible en el discurso político argentino. Temas como la cita de las Sagradas Escrituras en actos oficiales y la presencia de líderes religiosos en la agenda pública impulsan el debate sobre el alcance de la influencia religiosa en la esfera política y en la sociedad.

Pablo Semán, sociólogo y antropólogo especialista en culturas populares y religión, analizó en Infobae en Vivo Al Mediodía que el uso político de la religión se apoya en ideas que no siempre reflejan la sociedad real. Según Semán, la creencia en un Estado completamente laico en Occidente “nunca fue así”, y en Argentina las conexiones entre política y religión tienen una larga historia. “Siempre fue una mentira donde se presumía que había un foso. En realidad, había miles de túneles de conexiones”, sostuvo.

El especialista ofreció una perspectiva sobre el agotamiento de los marcos tradicionales de representación política. “Los grupos políticos de la Argentina, a esta altura también Milei, han hecho fracking hasta secar las fuentes de representación política”, afirmó. En este contexto, recurre a la idea de que la religión es vista desde una mirada externa e incompleta, asumiendo que “los grupos religiosos son manadas”. Lo refutó con claridad: “No hay voto confesional en la Argentina”.

Ante la consulta sobre la identificación política con demandas católicas o evangélicas, Semán señaló que “los grupos religiosos no tienen comportamientos de manada, ni siquiera en esas cuestiones”. Destacó la diversidad interna: “Tienen debates, distintos niveles y tipos de debate”.

El papa León XIV se reúne con el presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Movilización, votantes y diferencias entre católicos y evangélicos

La movilización social en torno a temas religiosos, como la interrupción legal del embarazo, aporta matices al análisis. Según Semán, en esas acciones públicas los evangélicos lograron representar a sectores del cristianismo opuestos a la ley, mientras que dentro del catolicismo la posibilidad de asumir liderazgos en ese contexto resultó limitada por los escándalos institucionales.

“El catolicismo es piramidal, vertical, se hace lo que dice el papa y si no, no se hace nada”, expresó. En cuanto a la votación, mencionó: “Muchos evangélicos votaron en su momento a Macri, a pesar de que él fue el que inició el debate”, y subrayó que también “votaron al peronismo, porque la gente evalúa, compone, calcula, calibra, como la gente de cualquier grupo. La gente que es religiosa no es subnormal.”

La percepción externa sobre los grupos religiosos suele estar sesgada, según Semán. Apuntó a la mirada de quienes “creen que los evangélicos son de derecha” y advirtió que esta clasificación no corresponde con la realidad heterogénea de los fieles y sus liderazgos en diferentes regiones.

En cuanto al vínculo de la política con las iglesias, puntualizó: “En la Capital Federal políticos apelan a la identidad evangélica, pero todos los intendentes del conurbano bonaerense dialogan con los pastores evangélicos y no les piden permiso ni a ustedes, ni a mí, ni a la agrupación progresista de moral y buenas costumbres que se constituya en el país”.

ARCHIVO - El presidente argentino Javier Milei ora en el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 6 de febrero de 2024. Aunque nació y creció como católico romano, Milei ha mostrado cada vez más interés público en el judaísmo y ha expresado intenciones de convertirse. (AP Foto/Leo Correa, Archivo)

Estrategias políticas, identificación religiosa y el caso de Dante Gebel

Para Semán, la utilización de símbolos y discursos religiosos por parte de dirigentes políticos responde a diferentes estrategias. Explicó que “hay un uso político de la religión en la creencia de que si yo me pongo con tal emblema, produzco algo”. Destacó los intentos de dirigentes como Javier Milei de buscar legitimidad en colectivos religiosos, y afirmó: “En la provincia del Chaco, donde él hizo eso, hubo candidatos evangélicos que no movilizaron ni el 5% de los evangélicos”.

Sobre otros casos, comparó los posicionamientos de dirigentes como Guillermo Moreno o Juan Grabois y su relación con la religiosidad y el catolicismo nacionalista. Recordó que “en los movimientos de la economía popular, de desocupados y de esta forma de diferenciar católicos y evangélicos que nosotros tenemos no funciona. Los dirigentes de la economía popular saben que están llenos de evangélicos. Y no le andan preguntando a la gente de qué religión es”.

En la actualidad, surge el nombre de Dante Gebel, pastor evangélico radicado en Estados Unidos, como figura capaz de atraer multitudes desde una propuesta que fusiona religiosidad y espectáculo. Semán describió: “Hace ya casi cuarenta años que estudio grupos evangélicos. Dante Gebel era muy periférico e intentaba hacer una cosa que siguió haciendo y que le va saliendo cada vez mejor, que es el cruce entre cultura masiva y mundo evangélico. Y construir congregación desde un mensaje evangélico cruzado con el de los medios masivos de comunicación”.

Gebel reunió seguidores cristianos y no cristianos, católicos y evangélicos: “Es una combinación de Dolina, de Rolón y de Landrisina”. Sobre la posibilidad de una proyección política, el especialista advirtió: “Siempre que se ha intentado se dice: ‘Sí, va a pasar’, y después no, no termina pasando”.

No existe un voto confesional en Argentina, según Semán, quien subraya la diversidad y el debate interno dentro de los grupos religiosos (EFE)

Posibles escenarios futuros y la figura del outsider

La emergencia de outsiders en la política argentina se asocia al agotamiento de las representaciones tradicionales. Según Semán, figuras como Javier Milei y, en potencial, Dante Gebel, corresponden más al perfil de insiders sociales capaces de conectar transversalmente.

Explicó: “Milei fue un piedrazo en el espejo de las ilusiones de la clase política argentina que creía que tenía todo controlado. Esos outsiders de la política probablemente siguen siendo insiders de la sociedad. Y yo creo que Dante Gebel en parte es un insider de la sociedad”.

El reconocido Pastor Dante Gebel se presenta en un evento público, luciendo una sonrisa y sosteniendo un micrófono, con la bandera de Argentina como telón de fondo.

En cuanto al futuro electoral y la posibilidad de candidaturas surgidas desde el mundo religioso, el especialista consideró: “Me parece que Dante Gebel deja que se haga, empieza a hacer algunas tareas que hay que hacer unos años antes y después él verá qué es lo que pasa con la situación política, qué cabida tiene su oferta de representación política, si es que se decide a lanzarla”.

Así, la interacción entre religiosidad y política en Argentina continúa generando interrogantes sobre el impacto real de estos discursos, la heterogeneidad interna de los sectores religiosos y el alcance de figuras carismáticas en el escenario político nacional.