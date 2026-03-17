Se agita la interna de la UOM antes de su elección clave: el apoyo a Furlán de 50 seccionales y el fallo que espera la oposición

Abel Furlán, Naldo Brunelli, Daniel Daporta y Roberto Bonetti

Abel Furlán parece haber reconstruido su red de apoyos internos, que le permitirían ser reelegido al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el congreso nacional que tendrá lugar este miércoles: en las próximas horas, se difundirá el apoyo a su figura por parte de 50 de las 53 seccionales del sindicato en todo el país.

Pese al avance de la causa judicial en donde lo investigan por presunta administración fraudulenta y que derivó en el allanamiento de la sede del gremio, el líder de la UOM logró renovar el respaldo de seccionales importantes como Avellaneda, Tres de Febrero, La Matanza, San Martín, San Miguel y Vicente López, según afirmaron a Infobae cerca de Furlán, que le asegurarían tener la mayoría del total de 274 congresales que votarán la nueva conducción nacional de la UOM.

En la vereda de enfrente, hoy aparece desdibujada la formación de un frente de seccionales rebeldes que buscan desplazar a Furlán: allí figuran Capital, que lidera Roberto Bonetti; San Nicolás, dirigida por Naldo Brunelli, y Villa Constitución, que encabeza Pablo González. ¿Puede haber más opositores que puedan configurar un mapa interno distinto en la UOM? “Muchos critican a Furlán en voz baja, pero hay que ver si se animan cuando llegue la hora de votar”, dijo a Infobae un veterano conocedor de la interna metalúrgica.

Abel Furlán, líder de la UOM

La UOM tiene un sistema electoral en el que sus afiliados sólo pueden votar en forma directa a las autoridades de las seccionales (como sucedió a principios de este mes) y allí también se eligen electores, en forma proporcional a la cantidad de afiliados de cada seccional, que son los que terminarán designando al secretariado nacional.

Esa instancia es la que se desarrollará este miércoles, a partir de las 10, en el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza ubicado en Brasil 780, donde el oficialismo de Furlán está convencido de que ya tiene el voto de 235 de los delegados, lo que le garantizaría su primera reelección al frente del gremio metalúrgico luego de que, en 2022, piloteó una alianza de seccionales disidentes que desplazó a Antonio Caló de la conducción nacional.

Con su ascenso, Furlán rompió una antigua tradición en el esquema de poder de la UOM que se mantenía desde los años 60 con líderes históricos como Augusto Timoteo Vandor y después con Lorenzo Miguel: eran titulares de la Seccional Capital y ambos fueron secundados por los jefes de la Seccional Avellaneda, Rosendo García en el primer caso y Luis Guerrero en el segundo.

Daniel Daporta, titular de la UOM Avellaneda; atrás, Abel Furlán

Ahora, hay grandes posibilidades de que en la lista que se presentará en el congreso nacional de la UOM Furlán sea secundado por Daniel Daporta, líder de la Seccional Avellaneda, o por Pablo Molina, de Tres de Febrero. Y aseguran que seguirían en el nuevo secretariado Osvaldo Lobato (San Martín), Esteban Cabello (La Matanza), Rubén Urbano (Córdoba) y Daniel Gómez (Bahía Blanca), mientras que otros dirigentes que se sumarían son Gabriel Gámez, quien dirige las seccionales de Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, y Oscar Martínez, al frente de Río Grande.

Se barajan también los nombres de Adrián Pérez (Quilmes), Rubén Andrada (Morón) y hasta Emiliano Gallo (Vicente López), un ex aliado de Caló que quedó afuera del actual secretariado y que los furlanistas afirman haberlo convencido de incorporarse a sus filas.

En el oficialismo metalúrgico señalan que no irán a la conducción nacional las seccionales de Santa Fe, donde se retiró su titular, José Luis Ortiz, ni La Plata, en la que tambalea el triunfo de Antonio Di Tomasso ante el candidato opositor Maximiliano Pierdominico por 3 urnas impugnadas y una diferencia de sólo 63 votos.

Roberto Bonetti, titular de la UOM nacional

Afuera de la futura conducción nacional de la UOM quedarán, por supuesto, los opositores a Furlán. Uno de ellos es Brunelli, que es su actual secretario adjunto y fue clave en la rebelión de 2022 que volteó a Caló, pero, distanciado del jefe metalúrgico, quedó afuera de la lista oficialista. Este dirigente metalúrgico, de 80 años, batió todos los récords de supervivencia: lidera la Seccional San Nicolás desde 1973, cuando reemplazó a José Ignacio Rucci, que dejó ese lugar para liderar la CGT.

Otro enemigo declarado del oficialismo es Pablo González, líder de la seccional Villa Constitución, siempre de impronta combativa, pero el gran rival interno de Furlán es Roberto Bonetti, ex secretario adjunto de Caló y flamante titular de la poderosa Seccional Capital desde las elecciones que hubo a principios de marzo.

Esta seccional aporta la mayor cantidad de delegados al congreso de la UOM, 27, porque es la más numerosa del país. Y en una entrevista con Infobae Bonetti confirmó que sigue siendo crítico del jefe nacional: dijo que los trabajadores metalúrgicos tienen “salarios miserables” y puso en duda el triunfo de Furlán en la Seccional Zárate-Campana porque “se proclamó ganador, pero hay presentaciones en la Justicia; hubo barras bravas y hay videos de la policía llevándose las urnas”.

Policías durante la elección en la UOM Zárate-Campana

Este último punto es quizás la única gran esperanza que tienen los que no quieren a Furlán: los opositores creen que en las próximas horas podría dictarse un fallo judicial contra Furlán por presuntas irregularidades en las elecciones de la Seccional Zárate-Campana y así quedaría excluido para ser reelegido a nivel nacional.

Si no fuera así, el líder de la UOM tendría el camino despejado para seguir hasta 2030 al frente del gremio. Pero la interna metalúrgica, que nunca termina de saldarse, no permite que nadie festeje por anticipado.