Osvaldo Jaldo se reunió con empresarios del sector azucarero antes del inicio de la zafra de este año

Osvaldo Jaldo se reunió con los empresarios del sector azucarero antes de la zafra

Antes del inicio de la zafra 2026, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió con los principales empresarios del sector azucarero con el objetivo de delinear los objetivos principales y coordinar acciones antes de la cosecha de las cañas de azúcar.

El mandatario provincial encabezó la Reunión Plenaria Regional de Actividad Sucroalcoholera para la Planificación de la Zafra 2026, que reunió a autoridades provinciales y a referentes del sector de la región noroeste.

Estuvieron presentes el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Producción, Eduardo Castro; y figuras del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT, instituto provincial dedicado al sector azucarero y alcoholero), junto a representantes de la cámara sectorial, el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART).

Durante el encuentro, Jaldo detalló el peso de la agroindustria azucarera para la economía y el empleo en el norte argentino, señalando que la actividad sucroalcoholera es una de las más importantes para la provincia y la región. Destacó la participación de los diecinueve ingenios y las diez destilerías de bioetanol del noroeste argentino, cañeros, sindicatos y representantes de Salta y Jujuy. Según el mandatario, Tucumán recuperó protagonismo en un sector que impulsa la economía local y genera una cantidad notable de puestos de trabajo, subrayando el desafío de aprovechar la coyuntura internacional marcada por el alza del precio del petróleo para fortalecer el corte de bioetanol en combustibles. La coordinación entre el sector público y privado aparece como eje para proteger la agroindustria regional y marcar un punto de inflexión en la gestión de la zafra.

Los empresarios destacaron el crecimiento del sector en Tucumán (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

El encuentro giró en torno al compromiso de los actores de la cadena productiva para exportar el excedente de azúcar, asegurar el cumplimiento de la producción de bioetanol y evitar la sobreoferta en el mercado interno, que podría incidir en los precios y la estabilidad del sector. Jaldo reconoció el impacto del contexto internacional en los insumos y los costos de producción.

Participaron, además, miembros de directorio y referentes de IPAAT —como su vicepresidente Ricardo Véliz y el gerente Jorge Etchandy— y del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), cámara sectorial presidida por Juan Carlos Mirande. La convocatoria incluyó representantes industriales, cañeros, integrantes del referente científico-tecnológico agroindustrial Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y autoridades de ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy.

El ministro Daniel Abad definió el encuentro como trascendente para las provincias productoras del noroeste argentino, remarcando que el Estado provincial pone a disposición recursos para respaldar al sector privado, considerado motor de la producción y el empleo. Explicó que el clima sigue siendo el principal regulador de la campaña, por lo que la prioridad es acordar lineamientos para exportar, producir el alcohol necesario y evitar saturaciones del mercado que devalúen el precio del azúcar. Subrayó la coordinación regional, particularmente en un escenario internacional donde el bioetanol se perfila como herramienta para reducir los costos de los biocombustibles en Argentina.

Por el sector industrial, asistieron empresarios como Jorge Rocchia Ferro (Ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares), Catalina Rocchia Ferro (Grupo Los Balcanes), Fernando Corzo (Ingenios Famaillá y Bella Vista), Alejandro Poviña (Ingenio Concepción), Martín Luque (Ingenio Marapá), Hugo Cuello (Ingenio La Corona), Marcelo Casadey (Ingenio Ñuñorco), José María Estofán (Ingenio Santa Rosa) y representantes de ingenios de Salta y Jujuy. También, delegados de destilerías de bioetanol y dirigentes de entidades cañeras como Ramón González (Cañeros Unidos del Este), Mario Tizeira (Unión Cañeros Independientes de Tucumán), Agustín Guillén (Cañeros del Sur) y Máximo Bulacio (Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán).

El encuentro giró en torno al compromiso de los actores de la cadena productiva para exportar el excedente de azúcar

Durante la jornada se debatieron cuestiones técnicas vinculadas a la preparación industrial y agrícola, en vísperas de la zafra. El análisis abarcó el impacto del reciente temporal de lluvias sobre cultivos e infraestructura, así como los retos que plantea el ciclo 2026. Las expectativas se centran en sostener la competitividad ante adversidades climáticas y económicas, con acuerdo en la necesidad de regular la oferta para evitar caídas de precios.

En la reunión, Rocchia Ferro resaltó la convocatoria y el respaldo oficial a la defensa de la actividad y la Ley de Biocombustibles de Argentina. Advirtió sobre la importancia de trabajar en conjunto para reducir excedentes y sostener los valores del azúcar, articulando acciones con el IPAAT.

Máximo Bulacio destacó la predisposición al diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas. Señaló que el principal desafío será el incremento de la producción, con el riesgo de que los stocks aumenten la presión sobre los precios. Reiteró la necesidad de potenciar las exportaciones y la producción de bioetanol, solicitando mayor corte de alcohol en combustibles para sostener el sector y mejorar su competitividad.

El presidente de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Roberto Sánchez Loria, valoró la posibilidad de ordenar el mercado y mejorar las condiciones para los actores de la cadena a partir de la reunión. Subrayó el papel de la unidad regional para fortalecer la representación sectorial nacional y garantizar la sustentabilidad de la actividad. Repasó los avances de la institución en desarrollo de nuevas variedades de caña, biotecnología y mejoras industriales en el sector sucroalcoholero.

Según destacó Jaldo, Tucumán recuperó protagonismo en un sector que impulsa la economía local

El gerente del IPAAT, Jorge Etchandy, dijo que la reunión logró reunir a todos los ingenios y representantes cañeros en una mesa común. Explicó que, aunque aún es prematuro hacer proyecciones, se espera una zafra con buen volumen de materia prima, priorizando la capacidad exportadora y el cumplimiento de cupos de bioetanol. Enfatizó que el clima será determinante y reconoció el trabajo articulado entre Tucumán, Salta y Jujuy de cara a la zafra 2026.

El director del IPAAT, Moisés Sleiman, remarcó la amplia participación de los sectores azucareros del país y el respaldo provincial. Indicó que, a pesar de los desafíos climáticos y el contexto nacional, los productores confían en una zafra igual o superior a la anterior.

Sebastián Budeguer, secretario directivo de los ingenios Leales, Santa Bárbara y La Esperanza (Jujuy), destacó la participación de Tucumán en defensa de la actividad azucarera. Explicó que las lluvias recientes, aunque beneficiaron el desarrollo de la caña, ocasionaron daños en parte de los cultivos, lo cual podría repercutir en el rendimiento de la cosecha. Budeguer remarcó la expectativa de aumentar la producción de bioetanol con coordinación de legisladores y la Secretaría de Energía de la Nación.