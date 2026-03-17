Política

Mahiques se reunió por primera vez con la Corte Suprema y se comprometió a avanzar con la cobertura de más de 300 vacantes en la Justicia

El ministro de Justicia mantuvo un encuentro con los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Fue después de la jura de Santiago Viola en el Consejo de la Magistratura

Guardar
Reunión. Rosenkrantz, Rosatti, Mahiques y
Reunión. Rosenkrantz, Rosatti, Mahiques y Lorenzetti

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se reunió hoy con los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en un encuentro que formalizó el vínculo entre el Gobierno y el máximo tribunal en el inicio de la nueva etapa.

Durante la reunión, el eje central fue la situación del sistema judicial argentino, especialmente la necesidad de cubrir más de 300 vacantes en juzgados y fiscalías. Según informó el Ministerio de Justicia, la cartera ratificó el envío al Senado de los pliegos correspondientes para la designación de jueces, fiscales y defensores, con el objetivo de normalizar la integración de los tribunales federales en todo el país. Actualmente, numerosas dependencias judiciales funcionan con subrogancias o estructuras incompletas, lo que dificulta la operatividad del sistema.

La reunión ocurrió en el Palacio de Justicia, poco después de la jura del viceministro Santiago Viola como nuevo integrante, como representante del Poder Ejecutivo, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, según pudo confirmar Infobae.

La iniciativa oficial de avanzar con los nombramientos de jueces y fiscales busca mejorar la capacidad de respuesta del Poder Judicial y reducir los retrasos en los procesos, una deuda estructural que se arrastra desde hace años. El uso del sistema de conjueces, previsto en el régimen de subrogancias, fue otro de los temas analizados, ya que se considera una herramienta relevante para garantizar el funcionamiento de los tribunales ante vacancias, licencias o impedimentos de los magistrados titulares.

La entrevista de Mahiques con Infobae

En una entrevista que publicó Infobae este domingo, el propio ministro había anticipado que mantendría un encuentro con la Corte y también destacó que entre sus prioridades está la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

De acuerdo con el comunicado oficial, las partes también coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación institucional, cada una dentro de sus competencias, para sostener la independencia judicial, garantizar la seguridad jurídica y preservar el pleno respeto al Estado de derecho. El Ministerio de Justicia destacó que el diálogo con la Corte Suprema se produce en un momento en el que el Gobierno impulsa reformas estructurales en el sistema judicial y busca ordenar la relación con los distintos actores del Poder Judicial.

En este contexto, la cobertura de vacantes se posiciona como una prioridad inmediata para el Gobierno, tanto por su impacto en la eficiencia de los tribunales como por su relevancia política, dado que los pliegos deberán ser tratados por el Senado de la Nación. El avance en la designación de jueces y funcionarios judiciales es parte de una agenda más amplia que apunta a responder a las demandas de mayor transparencia y funcionamiento del sistema judicial argentino.

Temas Relacionados

Corte SupremaMinisterio de JusticiaSistema JudicialReformas JudicialesJuan Bautista MahiquesHoracio RosattiRicardo LorenzettiCarlos RosenkrantzSantiago ViolaConsejo de la Magistraturaúltimas noticias

Últimas Noticias

La respuesta del gobierno de Milei a Cristina Kirchner por decir que Argentina sufre una “catástrofe social y económica”

A través de un comunicado, la Oficina de Respuesta Oficial negó la existencia de una crisis generalizada y atribuyó la mejora de indicadores económicos a recientes políticas de ajuste

La respuesta del gobierno de

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales de $78 mil y los reemplazará por vouchers de capacitación

La medida impacta sobre el programa Volver al Trabajo y marca el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo, que manejaban organizaciones sociales y piqueteras. Los detalles de la decisión

El Gobierno dará de baja

Fernán Quirós replicó a Rodríguez Larreta: "Creo que no hay que arrancar con la campaña todavía"

El ministro de Salud se refirió al lanzamiento del ex jefe de Gobierno para las elecciones de 2027

Fernán Quirós replicó a Rodríguez

La mesa política definió los proyectos que impulsará en el Congreso: reforma del Código Penal y paquete sobre propiedad privada

Tras una semana de ruidos internos y externos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a la planta completa para ajustar el calendario legislativo 2026. La cumbre posterior

La mesa política definió los

Cristina Kirchner, en vivo: qué dirigentes la acompañaron a declarar a Comodoro Py

La ex presidenta se presentó ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral

Cristina Kirchner, en vivo: qué
DEPORTES
River Plate anunció que duplicó

River Plate anunció que duplicó sus ingreso por acuerdos de patrocinio y presentó el plan para expandir la marca a nivel internacional

16 fotos del último adiós a Marcelo Araujo, el relator que marcó una era en el fútbol argentino

Tres partidos cerrarán la actividad de la Fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay por “asuntos personales”: no llegó a debutar

La historia detrás de Nani y cómo se originó su icónico apodo: “El nombre se quedó conmigo”

TELESHOW
La revelación de Alberto Cormillot

La revelación de Alberto Cormillot sobre su estrategia de seducción: “Era mi mejor carta”

MasterChef Celebrity ya tiene fecha y formato para su gran final: cómo será el último desafío

Pancho Dotto recordó por qué Pampita fue la modelo más trabajadora que tuvo: “Cuando apareció fue una guerra total”

La fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández en vivo: “Dejá de insultar”

Los días de relax de Cande Molfese en Punta Cana: amor, amigos y aventura tropical

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Quién es el personaje anónimo que acompañó a Forrest Gump y pocos recuerdan

Primer buque hospital construido en Colombia es asegurado para brindar atención en zonas apartadas

Un reconocido analista explicó por qué la estrategia militar de Estados Unidos e Israel contra Irán “está funcionando”

El mensaje que publicó la cuenta de Alí Larijani tras el anuncio de su muerte

Un juez paraguayo ordenó cambiar de prisión a dos reos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset