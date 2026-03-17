La Libertad Avanza llamó a la composición de 17 comisiones en Diputados

La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados pone primera y se lanza a una semana de conformación de comisiones. Desde hoy al mediodía hasta el próximo 20 de marzo se conformarán 17 comisiones que se suman a las 9 que ya iniciaron sus actividades en medio de las sesiones extraordinarias.

Durante las sesiones extraordinarias, la presidencia de la Cámara llamó a la constitución de nueve comisiones. De esta manera, Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventud; Justicia; Asuntos constitucionales; Legislación del Trabajo; Recursos Naturales, Ambiente y Conservación del Ambiente Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y, por último, la Comisión de Mercosur, aparecen en agenda. Del total, LLA se quedó con las presidencias de todas. En el armado que comienza hoy el oficialismo buscará hacerse de las presidencias de 4 o 5 comisiones. El resto se repartirá mayoritariamente entre los socios del interbloque Fuerza del Cambio - UCR, PRO, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; y el bloque Unidos, que podría acceder a la presidencia de dos comisiones.

En el caso del bloque de Unión por la Patria, por el número que ostenta en la cámara le correspondería comandar nueve comisiones. El oficialismo y sus socios buscarán que sean aquellas que no tengan impacto en los temas que quiere llevar adelante el gobierno nacional. Todas las reuniones están citadas en la misma sala y piso, reforzando la prioridad de la agenda parlamentaria en áreas productivas y normativas en el día de hoy. Durante la tarde, la Comisión de las Personas Mayores sumó otra reunión constitutiva.

La agenda parlamentaria para los diputados de La Libertad Avanza culmina a las 19:00, cuando se realizará la reunión de bloque en la Sala 523 del quinto piso. Para mañana, miércoles 18 de marzo, la jornada se iniciará a las 9:00 con la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Energía y Combustibles, Transporte, Acción Social y Salud Pública, Educación y culmina a las 14 con la conformación de la Comisión de Discapacidad.

En este esquema de reparto de las comisiones, el bloque de La Libertad Avanza buscará quedarse con la presidencia de Educación, Salud y Discapacidad. Estos sectores que no forman parte de los ejes centrales de las leyes que quiere tratar la Casa Rosada -salvo Educación, con la Reforma Universitaria- son los que durante 2025 le generaron conflictos porque lograron la unión del arco opositor. Con el control de las comisiones, el oficialismo se asegura por lo menos manejar el ritmo del Palacio Legislativo.

En medio de esto, la Comisión de Legislación Penal que ya fue conformada y preside la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado tiene previsto una reunión informativa a las 14 horas para considerar el expediente (0038-S-2025) venido en revisión sobre “Siniestros Viales – Modificaciones al Código Penal de la Nación”, e iniciativas vinculadas. En el encuentro fueron invitados a exponer la Asociación Madres del Dolor y la Fundación Estrellas Amarillas.

La agenda tiene continuidad aunque aún no fueron citados formalmente el jueves 19 de marzo para conformar la Comisión de Mujeres y Diversidad, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, Agricultura y Ganadería y Población y Desarrollo Humano.

La Cámara de Diputados tiene 46 comisiones permanentes. Con las actividades previstas para esta semana quedarán conformadas 26 del total. En medio de esto la oposición reclama la conformación de Libertad de Expresión, Seguridad Interior, Prevención de Adicciones y Narcotráfico, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento y Defensa Nacional entre otras.