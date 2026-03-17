El Gobierno busca apurar la discusión por las PASO y la Boleta Única: podría tratarse antes de mitad de año

El ministro del Interior, Diego Santili, y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto R. Dalla Via

La Cámara Nacional Electoral reunió en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) a representantes de los principales partidos políticos, jueces electorales y expertos internacionales para analizar el uso de la boleta única papel (BUP) en las elecciones de medio término del año pasado y debatir su posible implementación en las presidenciales del 2027.

Uno de los discursos de apertura estuvo a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli. “Este debate va a estar en el Congreso, seguramente, en los próximos meses, y yo tomo, recojo el guante como ministro del Interior de que lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado, con todo lo que tenemos ya adelante para que la ciudadanía y los ciudadanos se sientan en un proceso cómodo, ágil, como lo vivieron en octubre”, señaló el funcionario. Y agregó: “Nos debemos en el Congreso un debate electoral que seguramente en los próximos meses, abril, mayo, junio, estará arriba de la mesa y lo debatiremos”.

En esta línea, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto R. Dalla Via, señaló que “había una demanda ciudadana que las autoridades políticas recogieron y transformaron en ley en el Congreso”, con relación al uso de la BUP en los comicios de medio término del año pasado, y agregó: “El debut fue exitoso, tal vez nos sorprendió a nosotros mismos el entusiasmo con el que la ciudadanía lo tomó”.

Además, remarcó la importancia de anticipar y planificar cambios electorales: “Es muy importante en materia electoral una previsibilidad temporal. Nosotros celebramos que podamos estar discutiendo la boleta para la elección presidencial del año 2027 ahora”, afirmó, e insistió: “Si el Congreso está dispuesto y el Gobierno está dispuesto a llevarlas adelante, lo más sano es que sea en este año y en lo posible en la primera parte del año, porque después necesitamos tiempo para implementarla”.

El encuentro se realizó en la sede del CARI, en el microcentro porteño

“Los ciudadanos muchas veces creen que las elecciones son solamente el domingo en el que se va a votar. Sin embargo, hay toda una organización permanente en la elaboración de los padrones, en la preparación de los lugares de votación, que las secretarías electorales y los jueces electorales llevan adelante”, completó.

Santilli, por su lado, destacó que la implementación de la BUP “vino para quedarse, donde la sociedad sintió que ir a votar, que ese deber cívico que tenemos de ir a votar se le facilitó el tema, fue mucho más simple y con procedimientos claros”.

El ministro compartió datos del último proceso electoral y señaló que el 93% de los electores sienten que fue fluido y rápido, 99% siente que el recuento fue rápido y que fue comprensible, y precisó que $12.800 millones de pesos se ahorraron en emisión de boletas por cada uno de los partidos.

BUP, PASO y otros cambios políticos

Durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei destacó la necesidad de modificar el sistema electoral para que “los representantes sean responsables ante sus representados”. También indicó que se debe modificar la forma en que se financian los partidos políticos “para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política”.

En aquel momento, fuentes libertarias planteaban la posibilidad de volver a discutir la implementación del sistema de circunscripción uninominal. Esta propuesta estuvo incluida en los primeros borradores de la Ley Bases pero luego fue eliminada por rechazo de los partidos aliados. Otro de los puntos que planteaban desde el oficialismo fue la eliminación de manera definitiva de las elecciones primarias (PASO), que fueron suspendidas en el último turno electoral.

Todos estos aspectos fueron analizados en el panel sobre boleta única papel y democracia interna partidaria, que estuvo compuesto por Daniel Pablo Bensusán (senador nacional PJ), Giselle Castelnuovo (diputada nacional LLA), Sebastián Galmarini (diputado nacional PJ) y Silvia Lospennato (legisladora de la Ciudad de Buenos Aires PRO). Fue en esta mesa donde se generaron los principales contrapuntos de la jornada: tanto Bensusán como Galmarini plantearon sus reparos a los cambios que busca implementar el Ejecutivo, mientras que Castelnuovo y Lospennato se mostraron a favor.

Sebastián Galmarini (diputado nacional PJ), Daniel Pablo Bensusán (senador nacional PJ), Giselle Castelnuovo (diputada nacional LLA), y Silvia Lospenatto (legisladora de la Ciudad de Buenos Aires PRO)

La legisladora del PRO, sin embargo, planteó algunos reparos, pidió conocer los detalles y reclamó que “es válido dar el debate” sobre el rol de las PASO, y sostuvo que una alternativa podría ser que sean optativas. “Eso debería revisarse, el ciudadano no debería estar obligado”. A su vez, sostuvo que es necesario eliminar la categoría de parlamentarios del Mercosur y pidió a las autoridades tipificar como delito electoral “el uso de la Inteligencia Artificial en las campañas electorales que puedan viciar a sus electores”.

En la mesa dedicada a la BUP ante la próxima elección presidencial participaron Patricia Bullrich (senadora nacional LLA, que llegó tarde al panel y se sumó ya iniciadas las exposiciones), Maximiliano Abad (senador nacional UCR), y los jueces María Romilda Servini (jueza federal con competencia electoral en Capital Federal) y Alejo Ramos Padilla (juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires).

Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires; Maximiliano Abad, senador nacional UCR; María Romilda Servini, jueza federal con competencia electoral en Capital Federal; y Patricia Bullrich, senadora nacional LLA

Durante su intervención, Bullrich sostuvo que la eliminación de las PASO podría ponerse a discusión: “Es un tema para poner en el marco de una serie de temas, nosotros terminamos teniendo un sistema de tres vueltas: primera vuelta, las PASO; segunda vuelta, la elección; tercera vuelta, el ballotage. Un sistema de tres vueltas, eso no es razonable. Quizás es más razonable pensar si es no obligatorio”.

Además, sobre la BUP, afirmó: “Es parte de un camino, una parte fundamental. Está muy bien, felicitaciones a todos los que trabajaron en eso. Hay menos manipulación, más transparencia, más eficiencia, más confianza en el proceso democrático. Es un paso. Ahora tenemos que dar todos los demás pasos para que nuestro sistema electoral sea un sistema transparente, de confianza social, con menos partidos que representen verdaderas ideas, con un financiamiento transparente”, indicó.

Abad, por su lado, se manifestó en contra de modificar las PASO. “Modernizar no es desmantelar. Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o a sistemas uninominales que silencien a las minorías”, sostuvo, y remarcó que cualquier cambio debe preservar la participación democrática y la representación plural en el Congreso.

En la misma línea, el dirigente radical defendió el federalismo electoral y advirtió que, en caso de elecciones simultáneas entre categorías nacionales y provinciales en 2027, deben respetarse las boletas y urnas separadas para cada jurisdicción, tal como establece la legislación vigente. Según explicó, esta medida es clave para evitar complejidades en el proceso de votación, impedir la existencia de boletas excesivamente grandes y resguardar la autonomía de las provincias.

El seminario, además, incluyó una conferencia internacional a cargo de Marta Cartabia, presidenta de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la que se analizaron estándares internacionales y buenas prácticas en materia de administración electoral. La misma fue presentada por Simona Granata-Menghini, secretaria de la Comisión de Venecia.

El encuentro concluyó con una evaluación institucional en la que participaron el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, quién sostuvo que la implementación de la BUP no fue más económico que el sistema tradicional; el juez de Cámara Daniel Bejas; el ex presidente del CARI y actual miembro del Comité Consultivo, José Octavio Bordón y el presidente del CARI, Francisco de Santibañes.

Entre los presentes estuvieron representantes de la sociedad civil y de la política como Argentina Debate, Poder Ciudadano, CIPPEC, Red Ser Fiscal, Pulsar UBA, Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de de Derecho UBA; Ramiro González, Roberto Requejo, Adrián González, Alejandro Tullio, Miguel Ángel Pichetto, Ricardo Gómez Diez, Malena Galmarini, Jesús Rodríguez, Daniel Salvador y Ana María Mustapic, entre otros.