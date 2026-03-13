Política

Kicillof le da forma el nuevo PJ bonaerense a la espera de la definición de las internas en los municipios

Este domingo habrá elecciones en 17 distritos donde se enfrentan referentes del kirchnerismo y del MDF. Tras ello, el mandatario asumirá la conducción del partido. Prometió formación política, obras en la sede provincial y afiliacione

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof,
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara su desembarco al frente de la conducción del Partido Justicialista bonaerense. Por calendario, debería asumir el 15 de marzo. Sin embargo, ese día habrá elecciones internas en 17 distritos que no lograron un esquema de unidad para los PJ locales, donde no hubo acuerdo entre los sectores de CFK y de Kicillof. Luego de esa instancia, el gobernador quedará al frente del Partido Justicialista en reemplazo de Máximo Kirchner.

“Estamos muy contentos de haber logrado que todos los sectores estén representados y muy contentos de que se viene una etapa donde siempre vamos a plantear algo que viene siendo un imperativo para el partido: ampliar las afiliaciones”, planteó Kicillof este jueves durante una recorrida con el intendente de La Plata, Julio Alak.

El jefe comunal de La Plata tendrá un rol de asistencia a los menesteres del gobernador al frente del PJ. Kicillof planteó que Alak estará a cargo de la formación política del PJ. “Espero que nos dé una mano. Él tiene formación, preparación política y formación de cuadros técnicos”.

“Todo esto con una mirada, llamémosla, federal a nivel provincial”, agregó. El dirigente destacó el carácter diverso de la provincia, al afirmar que Buenos Aires “bien podría ser un país” por su extensión, su cantidad de habitantes y su variedad productiva, cultural y social. “Tenemos ciento treinta y cinco distritos”, recordó y subrayó la importancia de una mirada federal para la conducción del PJ en el territorio provincial.

Axel Kicillof y Julio Alak
Aún no hay mayores certezas sobre cómo será la proclamación de la lista única para el Consejo del partido o si habrá un acto o no con Kicillof como protagonista. En la conducción, al gobernador lo acompañarán al frente del partido la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes. Además, el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares como secretario general.

En tanto que el saliente presidente del PJ, Máximo Kirchner, quedó al frente del Congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, sigue a cargo de la junta electoral partidario.

Por estas horas, la atención pasa por lo que sucederá el domingo próximo. 17 municipios deberán dirimir en internas la conducción del PJ. Se trata de los distritos de Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate.

Máximo Kirchner dejará la presidencia
De ese total, hay algunos con impacto político por cómo se dio el proceso y las figuras detrás de los armados. Por ejemplo, en San Miguel son tres las listas que competirán. Hay dos que están auspiciadas por ministros provinciales y representan dos líneas del MDF. Una lista es encabezada por el subsecretario de Organización Comunitaria del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Santiago Fidanza. Esta línea es respaldada por el titular de Desarrollo, Andrés Larroque.

Pero su compañero de gabinete, Gabriel Katopodis también tiene acciones en otra de las listas que competirá por el PJ de San Miguel. Respalda a la que lleva a Juanjo Castro, el actual presidente del partido, como primer candidato que buscará seguir en la conducción partidaria. Hay una tercera lista que encabeza Héctor “Gallego” Fernández y está referenciada en la figura de Cristina Kirchner.

El ministro de Infraestructura bonaerense,
En Morón se replica otra vez la interna trazada de lo que fue el cierre de listas de las elecciones del año pasado entre el intendente Lucas Ghi y el exjefe comunal, Martín Sabbatella. Aunque ambos forman parte de Nuevo Encuentro, tienen acciones en la disputa por el control del PJ local. Ghi está dentro del esquema del Movimiento Derecho al Futuro que comanda Kicillof y respalda a la figura de Claudio Román, actual presidente del PJ moronense y que buscará revalidar credenciales. En tanto que Sabbatella, juega en tándem con La Cámpora que postula a Paula Majdanski.

En otro distrito donde se replica la interna del cierre de listas, pero ahora con la situación del PJ es en Tres de Febrero. En el municipio gobernado por el libertario Diego Valenzuela; el peronismo tampologróco logó un acuerdo. El actual presidente partidario y excandidato a intendente, Juan Debandi (La Cámpora), buscará retener la conducción ante el ministro de Salud bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, Alejandro Collia. Hoy se trata del espacio del MDF. Acompaña la diputada provincial, Ana Luz Balor entre otras figuras. Sin embargo, quién pugnó para armar un espacio con el objetivo de desbancar a La Cámpora fue uno de los secretarios generales de la CGT: Octavio Argüello. El referente de camioneros es oriundo de esa localidad.

