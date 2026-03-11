Política

Incendios en Chubut: siguen peritando celulares de una comunidad mapuche y tierra con restos de líquido acelerante

Los investigadores también buscan pruebas para determinar el desempeño de quienes debían evitar una reactivación de las llamas

Investigan si integrantes de una comunidad mapuche iniciaron el fuego que consumió miles de hectáreas en Chubut

La Justicia ordinaria de Chubut y la Federal avanzan en dos investigaciones paralelas relacionadas a los incendios que arrasaron con miles de hectáreas en la provincia patagónica.

El fuego, que comenzó el 5 de enero cerca de Puerto Patriada, en jurisdicción provincial, fue provocado intencionalmente.

En el marco de la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal de la provincia, se realizó un allanamiento en la comunidad mapuche Pulgar, donde la fuerza policial secuestró al menos seis dispositivos móviles de sus integrantes.

Además, peritos de Bomberos detectaron fragmentos de tierra con combustible u otro líquido acelerante, que podría haber sido utilizado para provocar el incendio de manera intencional.

Los Equipos Técnicos Multidisciplinarios (ETM) de Chubut, dependientes del Ministerio Público Fiscal, peritan esos dispositivos móviles para determinar si existen indicios que permitan responsabilizar a la comunidad por el inicio de las llamas.

Analizan fragmentos de tierra que contenían un líquido acelerante

El fiscal Carlos Díaz Mayer, a cargo de la investigación, confirmó a Infobae que “el informe permitirá establecer si alguno de los integrantes de la comunidad Pulgar tuvo vinculación con el comienzo del siniestro”.

Además, ratificó que está en proceso de estudio un fragmento de tierra en el que se encontró líquido acelerante.

El gobierno nacional responsabilizó a mapuches por la presunta autoría de los focos iniciales, aunque hizo hincapié en la controvertida Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuyo líder, Facundo Jones Huala, está preso desde junio de 2025.

Sin embargo, existen dudas sobre la existencia de esa agrupación, ya que solo Jones Huala dijo pertenecer a la misma. Además, nadie se adjudicó la autoría de los primeros focos, tal como ocurrió en años anteriores, con otros incendios forestales.

La Justicia secuestró teléfonos celulares de integrantes de una comunidad mapuche (Foto: Martín Levicoy/AFP)

La lof Pulgar está asentada en la zona de Puerto Patriada. En el último incendio, las familias que la integran perdieron viviendas, animales y vehículos por el paso del fuego, además de sitios sagrados que eran utilizados para la práctica de ceremonias ancestrales.

La Justicia, con la colaboración de la Policía provincial, allanó el asentamiento y secuestró los elementos que están en análisis. Luego de la diligencia, los mapuches denunciaron persecución y estigmatización por parte del gobierno provincial.

Díaz Mayer aguarda el informe de los peritos para avanzar con la investigación, tanto de los dispositivos móviles como del fragmento de tierra.

El fuego arrasó con miles de hectáreas en la zona de Puerto Patriada y Epuyén, y tuvo en vilo a la localidad de Cholila.

Causa federal

Investigan la actuación del ex intendente del Parque Nacional Los Alerces durante el incendio de este año

En paralelo, la Justicia Federal avanza con otra investigación relacionada al incendio en el Parque Nacional Los Alerces. La pesquisa no intenta establecer cómo comenzó, debido a que está acreditado que lo originó un rayo durante una tormenta eléctrica desatada en el mes de diciembre.

El fuego, en primera instancia, fue contenido, aunque luego se reactivó con más fuerza. El objetivo de los investigadores es determinar si quienes coordinaron el operativo de control, lo hicieron de forma negligente.

La Administración de Parques Nacionales dispuso la suspensión del intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño, e intervino la conducción de esa seccional, designando a Ariel Rodríguez en su lugar.

El guardaparque desplazado no hizo declaraciones luego de su corrimiento, aunque empresarios y prestadores del Parque Nacional lo acusaron de haber actuado de forma equívoca en el control de las llamas.

“El fuego estuvo contenido, pero no se realizó el control de los puntos calientes ni tampoco hubo guardias de cenizas. Hay una clara negligencia de Hernández Otaño y de su equipo de trabajo”, denuncian referentes turísticos del Parque Nacional.

Sin embargo, la Justicia Federal tiene en carpeta otra investigación, relacionada al incendio más reciente desatado semanas atrás en La Tapera, cerca del paraje Los Cipreses.

Fuentes de Parques Nacionales confirmaron que el fuego comenzó de forma intencional, por la dispersión de los focos y la simultaneidad de los mismos.

La presentación fue realizada por Rodríguez, el interventor del Parque, tras confirmar que el fuego comenzó, sin dudas, de forma intencional.

