Líderes opositores denunciaron fraude e impugnaron en la Justicia las elecciones de la UOM en Zárate-Campana y en La Plata

Hubo un fuerte operativo de seguridad por las elecciones en la sede de la UOM Zárate-Campana

Las elecciones en las seccionales Zárate-Campana y La Plata de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estuvieron atravesadas por denuncias de fraude, manipulación de padrones e incluso intervención de la Policía bonaerense, según coincidieron en afirmar los candidatos opositores Angel Derosso y Maximiliano Pierdominico, quienes encabezaron sus respectivas listas para tratar de desplazar a los líderes oficialistas, Abel Furlán y Carlos Di Tomasso, que se proclamaron vencedores de las votaciones que se hicieron la semana pasada.

Tanto Derosso como Pierdominico anticiparon acciones legales para impugnar los resultados en las dos seccionales y reclamaron la intervención de la Justicia y de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Las acusaciones recaen en Furlán, que en los comicios de Zárate-Campana se impuso por 1809 votos contra 250 de la lista Naranja encabezada por Derosso (85% del total de los votos contra el 15%), y en Di Tomasso, quien se adjudicó el triunfo por apenas 71 votos (791 a 720).

Abel Furlán le ganó las elecciones a Angel Derosso, pero el opositor impugnará las elecciones en la UOM Zárate-Campana

En al caso de Zárate-Campana, donde Furlán se jugaba su reelección en la seccional y, a la vez, en la UOM nacional, Derosso afirmó que desde el inicio de los comicios impulsaron denuncias en la justicia laboral nacional y en la Secretaría de Trabajo. “Desde el primer día hicimos las presentaciones -dijo a Infobae- porque hubo irregularidades de todo tipo, como aprietes, cambio de padrones y hasta la policía de la provincia de Buenos Aires interviniendo en el proceso electoral”.

Según el candidato opositor, efectivos policiales trasladaron urnas en varias fábricas de la zona: “En Escobar, en Baradero, en Campana y en Zárate, desde un vehículo la Policía bonaerense metieron las urnas, esperando la votación, y luego las sacaron”, afirmó.

Además, denunció que Campana estuvo “sitiada desde la noche previa a los comicios porque la sede del gremio estuvo custodiada por barras bravas y policías”.

Festejos de Abel Furlán y sus militantes por el triunfo electoral en la UOM Zárate Campana

Derosso rechazó el resultado electoral difundido por la lista de Furlán: “No existe ese número”, aseguró, tras lo cual habló de fábricas donde la nómina opositora tenía apoyo mayoritario y, sin embargo, “los resultados fueron irreales o no se permitió que se fiscalizaran los votos”.

El dirigente mencionó episodios de rotura y manipulación de urnas en distintas fábricas donde se votó: “Han roto alrededor de 15 urnas en Siderca y también se rompieron un par afuera”. En empresas como Ormetal y Maro, el candidato dijo que la presencia intimidatoria de la policía y las cámaras de vigilancia apuntando a los votantes derivó en discusiones que desencadenaron el pedido de anulación de los sufragios por parte de los fiscales enrolado en la oposición.

También describió intimidaciones a los fiscales de su espacio, irregularidades en los padrones y la negativa a permitir la fiscalización adecuada. “Lo único que pedimos fue transparencia y garantía de que el proceso se diera en las mejores condiciones”, afirmó, pero, ante las irregularidades y la negativa a practicar el conteo de votos en muchas urnas, su agrupación decidió avanzar en la denuncia judicial. “Estamos haciendo todo lo posible para que se impugnen las elecciones”, sintetizó.

La votación de la UOM en Hormetal, Escobar, donde un militante opositor quiso romper la urna

El entorno de Furlán, a su vez, acusó a militantes opositores de intentar quemar y romper las urnas en varias empresas. “En Hormetal, Escobar, un fiscal de la Lista Naranja–Azucena Villaflor quiso romper la urna y lo frenaron, pero no se dio cuenta de que la empresa tenía cámaras de control y quedó filmado, por lo que fue denunciado penalmente", señalaron en el oficialismo.

La misma fuente aseguró que en la empresa MARO, en ciudad de Baradero, “un candidato de la lista Naranja se tiró sobre la urna intentando romperla, fue detenido y trasladado a la comisaría, mientras los propios fiscales describieron y firmaron el acta del escribano donde corroboraron que existió una orden de romper”.

Rubén Ortiz y Maximiliano Pierdominico encabezaron la lista opositora en las elecciones de la UOM La Plata

Un panorama similar se dio en las elecciones de la UOM La Plata: el candidato opositor Maximiliano Pierdominico denunció que la votación estuvo atravesada por “maniobras” que impidieron una competencia justa, e indicó que, de anularse las urnas cuestionadas por irregularidades, su lista podría obtener la victoria.

El dirigente explicó que la oficialización de su lista se dio en condiciones adversas: “Nos oficializaron un domingo a las 14, a pocas horas del comienzo de la votación, el lunes, cuando la podían haber oficializado el viernes para poder hacer un buen trabajo con los fiscales”, señaló.

Respecto al procedimiento de votación, Pierdominico señaló el manejo arbitrario de las urnas volantes y también denunció la existencia de “padrones inconsistentes y la alteración adrede de la nómina de votantes”: “El padrón no coincidía con el padrón que le pedimos visualizar -relató-. Había nombres duplicados, pero se trataban de las mismas personas”.

Antonio Di Tomasso, titular de la UOM La Plata

Sobre la seguridad electoral, Pierdominico subrayó una irregularidad que considera central: “Todas las fajas de seguridad de las urnas salieron del gremio firmadas por el presidente de mesa, pero cuando fuimos a contar los votos, la faja de seguridad estaba en blanco, no tenía la firma”. Detalló además una diferencia entre el número de votos difundidos oficialmente y los que figuran en las actas: “El conteo definitivo fue de 786 votos a 723, pero ellos pusieron que fue de 791 a 720″, afirmó.

El dirigente opositor calificó el comicio como “vergonzoso”, confirmando la presentación de denuncias ante la Justicia y la Secretaría de Trabajo, En este último caso, dijo que desde allí se envió una veedora de los comicios, pero aún no presentó su informe.

Otro conflicto en la UOM Morón

Además de las denuncias en Zárate-Campana y en La Plata, en la UOM Morón también habrá una presentación judicial del opositor Juan Carlos Gualano para impugnar las elecciones en las que el oficialista Rubén Andrada logró su reelección como titular de la seccional sin haber permitido la oficialización de la lista disidente.

Juan Carlos Gualano, opositor de la UOM Morón

En primera instancia, un planteo judicial de Gualano (ex secretario adjunto de la UOM Morón, que rompió con Andrada) por el impedimento para presentar su lista derivó en un fallo del Juzgado Nacional de Trabajo N°11 en favor de garantizar la competencia interna, al exigir que el oficialismo le entregue a la nómina opositora los formularios de avales y de presentación de lista, condición indispensable para la postulación disidente.

Sin embargo, a último momento, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que la acción de amparo promovida por la lista de Gualano contra la UOM Morón “deviene abstracta por haberse satisfecho el objeto que motivó la demanda" (la entrega de la documentación) y dejó sin efecto la medida cautelar dictada, aunque no se pronunció sobre la validez del proceso electoral, del que se excluyó a la oposición.

Más allá de las elecciones en la seccional, Gualano presentó una denuncia penal contra Andrada por presunto desvío de fondos sindicales para beneficio personal. En el escrito, el opositor acusa al titular de la UOM Morón de haber usado plata del gremio para construir una vivienda particular en el partido de Las Heras, provincia de Buenos Aires.