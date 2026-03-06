Nombraron a Federico Furiase como el nuevo secretario de Finanzas luego de la renuncia de Alejandro Lew

Furiase abandonó su cargo como director del BCRA para asumir la Secretaría de Finanzas

Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la salida de Alejandro Lew de la Secretaría de Finanzas de su cartera, esta madrugada se oficializó el nombramiento de Federico Furiase como el nuevo titular del área. La decisión fue anticipada la semana pasada a través de redes sociales.

Por medio de la publicación del Decreto 135/2026 en el Boletín Oficial, Caputo dejó asentados los cambios que se dieron en la órbita del Ministerio de Economía. Allí, el funcionario aceptó tanto la renuncia de Lew, como la de Furiase, quien tuvo que abandonar su cargo como director del Banco Central para hacer frente a sus nuevas funciones.

“Desígnase con carácter ad honorem, a partir del 2 de marzo de 2026, en el cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía al licenciado en Economía Federico Matías FURIASE”, establecieron al confirmar que no percibirá un salario por las tareas desempeñadas en la secretaría.

El anuncio de las modificaciones en la Secretaría de Finanzas se dio el viernes 27 de febrero, cuando el ministro de Economía comunicó: “Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”.

Alejandro Lew, Luis Caputo y Federico Furiase

En esa publicación que realizó desde su cuenta personal de X, Caputo informó que el reemplazo de Lew sería Furiase. Aunque ya formaba parte del equipo económico, volvió a presentarlo ante la comunidad en redes sociales.

“Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, resumió sobre el aporte que realizó a la gestión encabezada por Javier Milei.

De la misma manera, indicó que “Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”. No obstante, no se dio a conocer qué clase de funciones pasaría a cumplir a partir de ahora.

La designación de Furiase como secretario de Finanzas no se trató de una decisión al azar, debido a que su nombre figuraba como una de las opciones para reemplazar a Pablo Quirno. Es decir, desde mediados de octubre del año pasado, cuando fue convocado para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.