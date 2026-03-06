Política

Nombraron a Federico Furiase como el nuevo secretario de Finanzas luego de la renuncia de Alejandro Lew

Tras renunciar a su cargo como director del Banco Central, Furiase asumirá las funciones de la Secretaría que depende de Luis Caputo

Guardar
Furiase abandonó su cargo como
Furiase abandonó su cargo como director del BCRA para asumir la Secretaría de Finanzas

Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la salida de Alejandro Lew de la Secretaría de Finanzas de su cartera, esta madrugada se oficializó el nombramiento de Federico Furiase como el nuevo titular del área. La decisión fue anticipada la semana pasada a través de redes sociales.

Por medio de la publicación del Decreto 135/2026 en el Boletín Oficial, Caputo dejó asentados los cambios que se dieron en la órbita del Ministerio de Economía. Allí, el funcionario aceptó tanto la renuncia de Lew, como la de Furiase, quien tuvo que abandonar su cargo como director del Banco Central para hacer frente a sus nuevas funciones.

“Desígnase con carácter ad honorem, a partir del 2 de marzo de 2026, en el cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía al licenciado en Economía Federico Matías FURIASE”, establecieron al confirmar que no percibirá un salario por las tareas desempeñadas en la secretaría.

El anuncio de las modificaciones en la Secretaría de Finanzas se dio el viernes 27 de febrero, cuando el ministro de Economía comunicó: “Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”.

Alejandro Lew, Luis Caputo y
Alejandro Lew, Luis Caputo y Federico Furiase

En esa publicación que realizó desde su cuenta personal de X, Caputo informó que el reemplazo de Lew sería Furiase. Aunque ya formaba parte del equipo económico, volvió a presentarlo ante la comunidad en redes sociales.

“Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, resumió sobre el aporte que realizó a la gestión encabezada por Javier Milei.

De la misma manera, indicó que “Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”. No obstante, no se dio a conocer qué clase de funciones pasaría a cumplir a partir de ahora.

La designación de Furiase como secretario de Finanzas no se trató de una decisión al azar, debido a que su nombre figuraba como una de las opciones para reemplazar a Pablo Quirno. Es decir, desde mediados de octubre del año pasado, cuando fue convocado para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Por aquel entonces, también se consideraba la posibilidad de que el secretario de Política Económica, José Luis Daza, se hiciera cargo de la vacante que dejó el actual canciller. Sin embargo, a principios de noviembre, Caputo se decidió por Lew, quien ya había estado en la gestión como director y vicepresidente segundo del Banco Central.

Respecto a la trayectoria de Furiase, según la información a la que pudo acceder Infobae, se tituló como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un magíster en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Además de ser profesor de la Maestría en Finanzas de esa casa de altos estudios, tiene más de 15 años de carrera en algunas de las principales consultoras económicas que juegan en el mercado.

En 2008, se inició en el ex Estudio Bein como analista, y pasó a ser socio de EcoGo cuando esa consultora cambió de nombre, ya bajo el mando de Marina Dal Poggetto. Tras la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, Caputo lo convocó, junto a su colega Martín Vauthier (actual director del BICE) a formar parte de Anker Latinoamérica. Ambos formaron parte de los equipos de transición que trabajaron en conjunto con los funcionarios que habían sido designados por Sergio Massa.

Temas Relacionados

Federico FuriaseSecretaría de FinanzasMinisterio de EconomíaLuis CaputoAlejandro LewÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reforma laboral: qué dice la reglamentación de la ley y cuáles son los principales cambios para el trabajador

En lo que respecta al sistema anterior, las modificaciones más signifiticativas giran en torno a la registración laboral, la organización de la jornada, el régimen de indemnizaciones y la estructura de aportes patronales y sindicales

Reforma laboral: qué dice la

La Justicia rechazó la pobation al ex legislador de Córdoba, acusado de intento de defraudación pública

Está acusado de intentar cobrar el sueldo de una “empleada fantasma” y robar un supermercado. Para evitar el juicio, Kraisman se había ofrecido pagar dos millones de pesos en 12 cuotas y realizar trabajos comunitarios

La Justicia rechazó la pobation

El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral a una semana de su aprobación en el Senado

Luego de que el Poder Ejecutivo revisara punto por punto el contenido de la nueva norma, los cambios entraron en vigencia esta madrugada

El Gobierno promulgó la Ley

Córdoba impulsó una ley para proteger a las víctimas de delitos cometidos por menores tras el caso Joaquín Sperani

La iniciativa presentada ante la Legislatura propone nuevas garantías como la “debida diligencia” y la asistencia integral a las personas afectadas por hechos delictivos

Córdoba impulsó una ley para

Las propiedades del ex senador Edgardo Kueider están abandonadas y acumulan deudas millonarias

Se trata de un semipiso y dos departamentos en un edificio de lujo en Paraná. Están desocupados, clausurados y con destrozos. Además, suman deudas por expensas superiores a los $7 millones

Las propiedades del ex senador
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: Israel lanzó ataques

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto

Donald Trump dijo que Zelensky debería “llegar a un acuerdo” con Rusia para finalizar la guerra en Ucrania

Estados Unidos anunció la destrucción de un buque de guerra iraní similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial

Donald Trump calificó como una “pérdida de tiempo” el envío de tropas a Irán tras la advertencia del régimen

Murió uno de los seis detenidos por el régimen cubano tras la interceptación de la lancha de Florida en aguas territoriales