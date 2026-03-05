Patricia Bullrich recibió al gendarme Nahuel Gallo en el Senado: “Apenas contó el 10% de lo que vivió”

Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Senado

La senadora Patricia Bullrich recibió al gendarme Nahuel Gallo en su despacho del Congreso para conversar sobre su cautiverio en Venezuela y sobre el proceso que terminó en su liberación.

Del encuentro también participaron los senadores Bartolomé Abdala, Maximiliano Abad, Agustín Monteverde, Vilma Bedia y Martín Goerling. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que se encontraba almorzando a pocos metros del despacho de Bullrich, no fue invitada. “Fue una reunión privada”, se excusaron.

La presidenta de bloque de La Libertad Avanza se reunió en su despacho con el gendarme que estuvo secuestrado en Venezuela por el régimen chavista

Según relataron los presentes a Infobae, durante casi dos horas el gendarme Gallo compartió detalles de su detención y escuchó de Bullrich cuáles fueron las tratativas que hizo el gobierno argentino. “Él estaba sorprendido de que supiéramos todo lo que pasaba allá”, explicaron.

La senadora Bullrich le obsequió su libro Guerra sin cuartel, donde cuenta su gestión como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, el senador Abad le regaló una camiseta de Boca.

Nahuel Gallo y Patricia Bullrich

Cerca de Bullrich adelantaron que se volverán a reunir con Gallo porque “apenas les contó un 10% de lo que vivió”.

Al término del encuentro, Gallo se retiró en un auto y la senados Bullrich habló con la prensa. Allí se refirió al accionar de la AFA, que intervino directamente en la liberación del gendarme tras 448 días de cuativerio. “Aquí hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez. Son amigos o comparten ese mismo modelo. Nosotros no, siempre hemos tenido dificultades. Nuestra embajada fue destruida. Pero Gallo está acá, eso es lo importante”.

Nahuel Gallo con el libro de Bullrich en su manos

En ese sentido, la senadora reveló que Gallo se enteró que cuando lo fueron a buscar había dos representantes de la AFA. “Le pidieron que diga que había sido la AFA y él decidió no decirlo, porque él sabe que su país estuvo siempre. Les agradeció que lo hayan traído, pero lo hizo de manera privada. No lo quiere hacer de forma pública”.

Nahuel Gallo junto al prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares

Si bien Bullrich aseguró que hablaron “muchísimo” de todo lo que pasó mientras estuvo detenido, adelantó que hay cuestiones más “íntimas” relacionadas con las torturas que sufrió en la cárcel venezolana que las contará él “cuando esté en condiciones”.

Noticia en desarrollo