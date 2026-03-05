Marilú, influencer libertaria: “Milei rompió la política tradicional y nos hizo sentirlo más humano”

Marilú, influencer libertaria, contó cómo la exposición política en redes sociales genera hostilidad y amenazas directas en la juventud argentina

En una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Marilú describió cómo el fenómeno de la violencia en redes afecta a los jóvenes que se posicionan políticamente, relatando su experiencia personal y su visión sobre la evolución del debate público en Argentina.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Marilú abordó la exposición a la hostilidad y las amenazas que enfrentan quienes producen contenido político en plataformas digitales. “Al principio estaba cagadísima, me daba mucho miedo. No sabía si lo iba a poder aguantar. Mi familia estaba preocupadísima, porque no era solo el ataque de ‘sos lo peor del mundo y te deseo lo peor’. Es el de ‘te voy a ir a buscar a tu casa’”, afirmó sobre el impacto de la violencia virtual.

El fenómeno del “carpetazo” y la construcción de una identidad digital

Marilú se consolidó como figura en redes por su sección “El carpetazo de la semana”, que define como un espacio para informar sobre “los cambios del gobierno, medidas que se toman, cagadas que se han mandado en su pasado”. La joven explicó: “Queríamos hacer algo distinto, algo más informativo, algo que enganche rápido, porque hoy en día es todo muy rápido. TikTok es rápido, Instagram es rápido. La gente retiene cada vez menos información”. Destacó que el contenido corto y ágil responde a las nuevas formas de consumo político y a la dinámica propia de las plataformas.

Reconoció que el proyecto surgió con la intención de trasladar la discusión política de Twitter a contextos más accesibles: “Yo empecé en Twitter. Creo que el libertario o el liberal es muy de eso, al menos el talibán o el sólido tiene mucho la dinámica de Twitter. Entonces yo quería trasladarlo a un lenguaje un poquito más sencillo y que no sea tanto pum, pum, pum, pum”.

Sobre los riesgos de esa velocidad, admitió: “No todo el mundo se adapta bien a eso. Particularmente Twitter no es para todo el mundo, menos Twitter política, porque de todos los lados son bombas, es un River-Boca. Es duro. Yo creo que no se lo recomiendo a todo el mundo”.

El impacto de la violencia digital marcó a Marilú, quien remarcó el costo emocional de ser figura política en plataformas como Twitter (Infobae en Vivo)

La hostilidad en redes y el costo personal de la visibilidad

A lo largo de la entrevista, Marilú relató situaciones de violencia verbal y amenazas recibidas por su exposición pública: “Era desmedido en comparación a lo que yo daba, porque nunca ataqué de esa manera. Creo que nunca ataqué con ensañamiento ni gratuitamente. Creo que ni siquiera son ataques. Yo lo que he hecho por mucho tiempo es defenderme”. Remarcó que la violencia no es un fenómeno unidireccional: “No es que solo viene de una parte. Eso es real. A mí no me representa eso, no me representan esas formas de relacionarme con alguien”.

Marilú repasó el temor inicial y cómo fue desarrollando herramientas para sobrellevarlo: “Fue un tiempito hasta que después vas formando de a poquito, sobre todo cuando te volvés el objetivo y recibís tanto, de a poco te vas formando una piel de elefante donde las cosas te afectan menos. Y no es dejar de darle bola, porque lo vas a seguir leyendo eventualmente, sino es el peso que le das. Yo digo: bueno, ya fue. A esta altura, si me pasa algo, ya está, mi culpa sé que no es, no es responsabilidad mía y no voy a dejar de hacer lo que me gusta por eso”.

La joven reconoció que la hostilidad también se traduce fuera del entorno digital: “Por supuesto. Fue un tiempito hasta que después vas formando de a poquito... cuando te ponen como objetivo y recibís tanto, de a poco te vas formando una piel de elefante”. En cuanto a la huella digital, Marilú observó que su generación no suele medir las consecuencias: “No, no, para nada. Publican cualquier cosa y después les puede salir caro. Es muy impulsivo”.

Milei, la juventud y el cambio en la política argentina

Consultada sobre el fenómeno Milei, Marilú identificó el momento en que la juventud se volcó hacia el actual presidente: “Yo creo que arrancó en 2021 y en 2023 ya los tenía a todos ganados”. Explicó que la irrupción de una tercera fuerza captó el interés de los jóvenes: “Antes era una cosa o la otra, era o macrismo o kirchnerismo y de la nada tenés una tercera opción”.

Sobre la importancia de la figura presidencial, destacó: “Al haber roto una forma tradicional de hacer política o de ser político, no solo lo que hace es sacarlo de esa figura de autoridad y respeto, sino que creo que los jóvenes lo sienten cada vez más y me pasa como un par, como un ser humano, lo humaniza un poco más”. Marilú diferenció la percepción de quienes rechazan a Javier Milei y quienes lo sienten cercano: “Si vos lo ves cantando y pensás que es un loco, listo, está demente. Pero para las otras personas es como: ‘Ah, bueno, es un humano como cualquier otro’”.

La influencer sostuvo que la gestión implica negociar y ser pragmático: “Entiendo que vos no podés llegar y hacer un cambio drástico de las cosas. Tenés que negociar, tenés que ceder cosas, es así la política. No podés pasarle por encima todo lo que ya estaba. Es algo muy de a poco”.

Sobre su propio contenido y la polémica por videos virales, Marilú fue enfática: “No me representa burlarme del dolor de absolutamente nadie. No, no me representa, yo no soy así. No celebro el dolor del otro. Sí siento y pienso y considero que a veces, para ciertos resultados hay que tomar medidas que no son tan lindas o que no suenan tan bien. Pero de ahí a celebrar que una persona la pase mal, eso no es lo que soy yo”.

El diálogo incluyó también un repaso por la dinámica entre influencers, el rol de la mujer en el mundo libertario y la dificultad de expresar ideas impopulares en ámbitos hostiles: “A mí me daba mucho miedo blanquear mi postura política porque era muy opuesta a la mía. Todo, en el colegio, los profesores, todos, absolutamente todos. Si salías a decir que pensabas de una manera distinta, sabías que te ibas a quedar solo. No ibas a tener amigos. Fue lo que pasó”.

