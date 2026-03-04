Política

Furlán se encamina a ser reelecto en la UOM nacional luego de haber arrasado en las elecciones de su seccional

El líder metalúrgico ganó con el 85% de los votos en la filial Zárate-Campana a la lista opositora de Angel Derosso, que impugnará la votación porque, según insiste, hubo fraude. El resultado incidirá en la elección de la cúpula nacional del gremio

Guardar
Festejos de Abel Furlán y
Festejos de Abel Furlán y sus militantes por el triunfo electoral en la UOM Zárate Campana

Abel Furlán arrasó en las elecciones de la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ganó con el 80% de los votos a la lista opositora encabeza por Angel Derosso y de esta forma se consolida su reelección en el sindicato a nivel nacional en el congreso que se realizará el 18 de este mes.

Hacía 30 años que no se presentaba una nómina disidente en esa seccional, que Furlán conduce desde hace 18 años. Por eso los comicios, que comenzaron este lunes y finalizaron este miércoles, estuvieron signados por las tensiones y las acusaciones cruzadas: el oficialismo acusó a militantes opositores de intentar quemar y romper las urnas en varias empresas, mientras que en la lista de Derosso aseguran que hubo fraude, irregularidades con los padrones y urnas rotas o desaparecidas en diversos lugares de votación.

Finalmente, con más del 90% de los votos contabilizados, la lista Violeta y Azul de Furlán se impuso por 1809 votos contra 250 de la lista Naranja de Derosso (85% del total de los votos contra el 15%), lo que desató el festejo de los militantes del oficialismo en las calles de Campana, que, en un comunicado de prensa, atribuyó el resultado a “un proceso de renovación interna, el fortalecimiento de la democracia sindical estimulada por el mismo secretario general y la participación de delegados jóvenes que oxigenaron la vida del sindicato”.

Abel Furlán posa para las
Abel Furlán posa para las fotos tras votar en la UOM Zárate Campana

En sus primeras declaraciones, Furlán agradeció “a todos los compañeros y compañeras que garantizaron que el proceso electoral se pueda llevar adelante” y destacó: “La legitimidad de nuestro sindicato se construye así: con participación y democracia interna”.

“Decidimos construir un sindicato moderno con los jóvenes adentro -agregó-. Ese camino de modernización no es abstracto; se ve en la obra de nuestra nueva sede y en las transformaciones profundas que estamos realizando en el sanatorio. Son hitos de una gestión que piensa en la dignidad del trabajador”.

Al mismo tiempo, alentó a los jóvenes a “seguir participando” y les pidió que se organicen “porque mañana mismo comienza nuestra próxima gran lucha: la de alcanzar un salario digno para todos y todas”.

Angel Derosso, candidato opositor en
Angel Derosso, candidato opositor en la UOM Zárate-Campana

Desde el lunes, las 54 seccionales de la UOM de todo el país tuvieron elecciones para elegir sus autoridades, aunque la expectativa central estaba puesta en la votación en Zárate-Campana, que se convirtió se convirtió en un test decisivo para el liderazgo de Furlán: si perdía, no iba a poder mantener la secretaría general de la UOM, y, si ganaba, como finalmente sucedió, estará más cerca de continuar en su cargo a nivel nacional porque se debilitará una incipiente alianza de seccionales rebeldes que procura desalojarlo.

Pocos días antes de las elecciones, la tensión aumentó en la Seccional Zárate-Campana por la denuncia sobre la cesión del manejo de los aportes sindicales de la UOM a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. Este acuerdo, firmado en febrero de 2023 en condiciones de confidencialidad y revelado por el diario Clarín, otorga a esa empresa la administración de la caja sindical que recauda mensualmente más de 100 millones de pesos provenientes de unos 200 mil afiliados.

A raíz de esa acusación, dirigentes opositores presentaron una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

Sin embargo, las graves imputaciones no tuvieron efecto en las elecciones: Furlán triunfó por amplio margen y se encamina a lograr su primera reelección cuando el 18 de marzo delibere el colegio electoral de la UOM nacional.

Temas Relacionados

UOMAbel FurlánUOM Zárate CampanaElecciones sindicalesSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Martín López Zavaleta es el elegido para reemplazar a Juan Bautista Mahiques como fiscal general de la Ciudad

De 51 años, hasta ahora se desempeñaba como fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional y, desde febrero de 2024, está al frente del Instituto Superior de Seguridad Pública

Martín López Zavaleta es el

Soledad Martínez apuntó contra Axel Kicillof: “Hace tiempo que el gobernador no gobierna”

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Vicente López, la intendenta diferenció su gestión de la provincial. “Acá, las cosas funcionan”, resaltó

Soledad Martínez apuntó contra Axel

Cómo es la agenda internacional del Gobierno en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente

Javier Milei ultima los detalles logísticos de un nuevo viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y encabezar una serie de actividades con gobernadores y empresarios. En abril, en tanto, el Presidente tenía programado un viaje a Israel

Cómo es la agenda internacional

Mariano Cuneo Libarona habló sobre su salida del Ministerio de Justicia: “Tenía que venir alguien con mi energía de 2023”

El ex ministro que dejó su cargo este miércoles reveló en diálogo con Infobae a la Tarde los motivos de su salida del gabinete. “Creo que lo mejor que puedo hacer por el país y por mí es dar un paso al costado”, afirmó

Mariano Cuneo Libarona habló sobre

El desesperado pedido de la hermana de Germán Giuliani, el último argentino detenido en Venezuela: “Mi hermano es inocente, se le violaron todos sus derechos y fue torturado”

Vanesa Giuliani detalló en Infobae al Regreso las condiciones inhumanas que enfrenta su hermano en una prisión venezolana y denunció la soledad de la familia ante la falta de apoyo consular

El desesperado pedido de la
DEPORTES
Boca Juniors visita a Lanús

Boca Juniors visita a Lanús por el duelo pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura: formaciones confirmadas

Emoción a primera vista: el regalo especial que sorprendió a Lionel Messi en Miami

Inyecciones, lesiones y pasión por el fútbol: la historia oculta de John Terry, el capitán histórico del Chelsea

Casemiro nombró a las selecciones candidatas a ganar el Mundial y no mencionó a Brasil: cuáles serían las “sorpresas”

El recital de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea al Aston Villa del Dibu Martínez: asistencia de lujo y un festejo especial

TELESHOW
Thiago Medina mostró las cicatrices

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

Fede Bal contó el incómodo momento que un guardia de seguridad le hizo pasar con Evelyn Botto: “Lo fui a buscar”

Zaira Nara opinó sobre el romance de Chechu Bonelli y Facundo Pieres y lanzó una indirecta a Paula Chaves

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de un paseo romántico con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

El empleo en zona franca

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Avanza una nube de polvo sahariano sobre España, Portugal y Francia: por qué genera alerta por los riesgos para la salud

Royal Caribbean evalúa construir un dique seco en Puerto Armuelles, Panamá