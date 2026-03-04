Furlán se encamina a ser reelecto en la UOM nacional luego de haber arrasado en las elecciones de su seccional

Festejos de Abel Furlán y sus militantes por el triunfo electoral en la UOM Zárate Campana

Abel Furlán arrasó en las elecciones de la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ganó con el 80% de los votos a la lista opositora encabeza por Angel Derosso y de esta forma se consolida su reelección en el sindicato a nivel nacional en el congreso que se realizará el 18 de este mes.

Hacía 30 años que no se presentaba una nómina disidente en esa seccional, que Furlán conduce desde hace 18 años. Por eso los comicios, que comenzaron este lunes y finalizaron este miércoles, estuvieron signados por las tensiones y las acusaciones cruzadas: el oficialismo acusó a militantes opositores de intentar quemar y romper las urnas en varias empresas, mientras que en la lista de Derosso aseguran que hubo fraude, irregularidades con los padrones y urnas rotas o desaparecidas en diversos lugares de votación.

Finalmente, con más del 90% de los votos contabilizados, la lista Violeta y Azul de Furlán se impuso por 1809 votos contra 250 de la lista Naranja de Derosso (85% del total de los votos contra el 15%), lo que desató el festejo de los militantes del oficialismo en las calles de Campana, que, en un comunicado de prensa, atribuyó el resultado a “un proceso de renovación interna, el fortalecimiento de la democracia sindical estimulada por el mismo secretario general y la participación de delegados jóvenes que oxigenaron la vida del sindicato”.

Abel Furlán posa para las fotos tras votar en la UOM Zárate Campana

En sus primeras declaraciones, Furlán agradeció “a todos los compañeros y compañeras que garantizaron que el proceso electoral se pueda llevar adelante” y destacó: “La legitimidad de nuestro sindicato se construye así: con participación y democracia interna”.

“Decidimos construir un sindicato moderno con los jóvenes adentro -agregó-. Ese camino de modernización no es abstracto; se ve en la obra de nuestra nueva sede y en las transformaciones profundas que estamos realizando en el sanatorio. Son hitos de una gestión que piensa en la dignidad del trabajador”.

Al mismo tiempo, alentó a los jóvenes a “seguir participando” y les pidió que se organicen “porque mañana mismo comienza nuestra próxima gran lucha: la de alcanzar un salario digno para todos y todas”.

Angel Derosso, candidato opositor en la UOM Zárate-Campana

Desde el lunes, las 54 seccionales de la UOM de todo el país tuvieron elecciones para elegir sus autoridades, aunque la expectativa central estaba puesta en la votación en Zárate-Campana, que se convirtió se convirtió en un test decisivo para el liderazgo de Furlán: si perdía, no iba a poder mantener la secretaría general de la UOM, y, si ganaba, como finalmente sucedió, estará más cerca de continuar en su cargo a nivel nacional porque se debilitará una incipiente alianza de seccionales rebeldes que procura desalojarlo.

Pocos días antes de las elecciones, la tensión aumentó en la Seccional Zárate-Campana por la denuncia sobre la cesión del manejo de los aportes sindicales de la UOM a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. Este acuerdo, firmado en febrero de 2023 en condiciones de confidencialidad y revelado por el diario Clarín, otorga a esa empresa la administración de la caja sindical que recauda mensualmente más de 100 millones de pesos provenientes de unos 200 mil afiliados.

A raíz de esa acusación, dirigentes opositores presentaron una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

Sin embargo, las graves imputaciones no tuvieron efecto en las elecciones: Furlán triunfó por amplio margen y se encamina a lograr su primera reelección cuando el 18 de marzo delibere el colegio electoral de la UOM nacional.