“La república islámica de Irán es el Estado más terrorista y malvado del mundo”, aseguró el embajador argentino en Israel

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, habló acerca de la delicada situación que atraviesa el pueblo israelí ante los ataques de Irán contra Jerusalén, en un contexto de máxima tensión regional en Medio Oriente.

“Estamos en el nivel uno, en el búnker familiar, escuchando estruendos muy fuertes. Dormimos acá con mis hijas luego que sonaran las alarmas antiaéreas”, dijo en una comunicación en vivo con el programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, conducido por Eduardo Feinmann.

Y explicó que la rutina diaria quedó alterada: la familia duerme dentro del refugio por la frecuencia de las alarmas. El diplomático detalló que, ante cada señal de peligro, deben trasladarse rápidamente desde el living hasta el pequeño cuarto blindado del hogar familiar.

El ataque con un misil iraní, en la ciudad de Beit Shemesh, dejó un saldo de nueve muertos (REUTERS/Ilan Rosenberg)

Wahnish describió el refugio: “Es aproximadamente de dos por dos metros, con una puerta pesadísima que, cuando entras, la trabás. Tenemos agua mineral, soda, cargador de celular, camas y me llevé títeres para jugar con las nenas”, explicó al aire. Además detalló que el espacio también está equipado con purificador de aire, aire acondicionado y una radio, y una aplicación oficial del comando nacional israelí, que informa en tiempo real cuándo es seguro salir.

El embajador destacó el impacto emocional sobre los más chicos y la necesidad de mantener la calma. “Dormimos en el refugio, es traumático. Si suena la alarma y estás en la vía pública, tenés que frenar y tirarte al piso” remarcó.

“Cada misil es cuatro veces la bomba de la AMIA”

Durante la entrevista, Wahnish hizo una comparación directa entre la potencia de los misiles lanzados por Irán y la bomba utilizada en el atentado a la AMIA en Buenos Aires. “En el atentado a AMIA utilizaron 275 kilogramos de material explosivo. Cada uno de estos misiles que tira Irán tiene entre 600 y 1100, es decir cuatro veces más”, explicó.

"Si suena la alarma y estás en la vía pública, tenés que frenar y tirarte al piso”, dijo el embajador argentino (REUTERS/Amir Cohen)

Según su testimonio, Irán ya había lanzado 650 misiles sobre territorio israelí hasta el momento de la comunicación. “Cada misil mide entre 14 y 19 metros” agregó. La defensa israelí, con sistemas como la Cúpula de Hierro, ha sido clave para mitigar el impacto, pero el riesgo persiste. “Imaginate lo que sería una lluvia de misiles de este tamaño”, graficó.

El embajador relató que el sábado a las ocho de la mañana comenzaron los bombardeos más intensos. “Ayer fue muy duro porque cayó un misil en un edificio en la ciudad de Beit Shemesh, acá a una hora más o menos. Eso generó nueve muertos” sostuvo.

Asistencia, teléfonos colapsados y recomendaciones para la comunidad argentina en Israel

Wahnish remarcó la magnitud de la comunidad argentina en Israel: “Hay entre 80 y 100 mil argentinos aproximadamente. Hay 200 turistas argentinos que quedaron varados,” aseguró. Ante la crisis, los teléfonos del consulado y la embajada “explotan con consultas”.

Wahnish destacó la labor diplomática del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno

El embajador resaltó la tarea del Gobierno argentino, del presidente Javier Milei, del canciller Pablo Quirno y del equipo diplomático: “Nuestra prioridad hoy es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, información. Transmitir tranquilidad en lo que se pueda, porque la realidad es una realidad de guerra”, afirmó.

Sobre la posibilidad de evacuar, explicó que la recomendación oficial de las autoridades israelíes es permanecer cerca de un refugio. Muchos argentinos, sin embargo, han optado por realizar la travesía terrestre hasta Eilat, en el sur del país, para salir por el cruce hacia Egipto y luego buscar vuelos a Europa. Wahnish advirtió: “No es oficialmente recomendable, porque el riesgo es alto. En ese viaje terrestre de cuatro horas, si suena la alarma, tenés que frenar y tirarte al piso”.

Valores, terrorismo y la dificultad del diálogo: la mirada del embajador

En un tramo reflexivo de la entrevista, Wahnish analizó las diferencias de valores entre Occidente y el fundamentalismo islámico: “Nosotros los argentinos pensamos con una lógica occidental de valores básicos que compartimos: la vida está por arriba de todo, la vida y la libertad. Cuando intentás dialogar con un terrorista que pone la muerte por arriba de la vida, el diálogo se transforma en algo casi imposible.”

El embajador recordó que el Poder Judicial señaló a la República Islámica de Irán como Estado terrorista, en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA. “No es una guerra nuestra, porque Argentina no está involucrada, pero como sí dijo el presidente en el comunicado, celebra esta unión entre Israel y Estados Unidos para combatir al eje del mal”.

Wahnish calificó a Irán como “el Estado más terrorista y malvado que existe en el mundo” y subrayó que sus autoridades han llamado abiertamente a la destrucción de la cultura occidental y de Israel. “Decían muerte al gran Satán, que era Estados Unidos, y muerte al pequeño Satanás, que era Israel”, recordó.

Escalada regional: bombardeos cruzados y una alianza impensada

El embajador argentino advirtió sobre la peligrosidad de la escalada: “Irán atacó a nueve países de la región. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait… empezó a repartir y generó desestabilidad y terror en todo Medio Oriente.”

Wahnish interpretó que el régimen de Teherán busca “hundirse, pero generando desestabilización y terror en toda la región”. Destacó que siete de esos países, que hace apenas dos años estaban enfrentados con Israel, hoy se alinean junto al Estado judío y Estados Unidos contra Irán, en una “alianza impensada”.

Mientras tanto, Israel lanzó una ofensiva sobre Beirut, capital de Líbano, para golpear estructuras de Hezbollah, en paralelo a los ataques iraníes a países aliados de Estados Unidos.