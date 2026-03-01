Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga

Personal de emergencia transporta un cuerpo en el lugar de un ataque iraní, después de que Irán lanzÓ andanadas de misiles tras los ataques de Estados Unidos e Israel el sábado, en Beit Shemesh, Israel. 1 de marzo de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)

Un misil balístico iraní mató este domingo a nueve personas que buscaban protección en un refugio antibombas de una ciudad israelí cercana a Jerusalén, en el ataque más mortífero contra población civil desde que comenzó la guerra entre Israel e Irán hace dos días. El proyectil destruyó una sinagoga y colapsó el techo del refugio público donde la mayoría de las víctimas se había resguardado tras sonar las alarmas antiaéreas.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 hora local en Beit Shemesh, una ciudad de mayoría ortodoxa situada a 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. El servicio de ambulancias Magen David Adom declaró la muerte de ocho personas en el lugar del impacto. Una novena víctima falleció poco después. Al menos 28 heridos fueron trasladados a hospitales de Jerusalén, dos de ellos en estado grave. Entre los atendidos hay un niño de cuatro años en condición moderada.

El jefe de policía del distrito de Jerusalén, Avshalom Peled, confirmó que la mayoría de los fallecidos se encontraba dentro del refugio público cuando el misil penetró la estructura. “Por lo que sabemos, fue un impacto directo sobre el refugio y la mayoría, si no todos los muertos, estaban allí”, declaró Peled desde el lugar de la tragedia. El oficial reconoció que, aunque los refugios protegen en la gran mayoría de casos, no resisten la fuerza de un impacto directo de misiles balísticos, como ya se comprobó durante la guerra de junio pasado entre ambos países.

El ataque destruyó varios edificios residenciales en la zona y provocó daños extensos en las viviendas circundantes. Equipos de búsqueda y rescate del Comando del Frente Interno, junto con decenas de ambulancias y un helicóptero médico, operaron durante horas entre los escombros. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que el sistema de alerta temprana funcionó correctamente y que se activaron las sirenas antes del impacto, aunque el proyectil logró eludir las defensas aéreas.

Un hombre entrega un libro en el lugar de un ataque iraní, después de que Irán lanzara descargas de misiles tras los ataques de Estados Unidos e Israel el sábado, en Beit Shemesh, Israel, el 1 de marzo de 2026 REUTERS/Ammar Awad

Este es el ataque más mortífero contra territorio israelí desde el inicio de la Operación Roaring Lion, la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos lanzada el sábado contra objetivos militares y políticos en Irán. El balance de víctimas israelíes alcanza ya las 11 personas: además de los nueve muertos en Beit Shemesh, el sábado por la noche un misil mató a dos mujeres en el área de Tel Aviv, una de ellas una cuidadora filipina de 32 años identificada como Mary Anne Velasquez de Vera.

El impacto cerca de Jerusalén iguala en letalidad al ataque más grave de la guerra de 12 días de junio de 2025, cuando otro misil iraní mató a nueve personas al impactar un edificio de apartamentos en Bat Yam, una ciudad costera cercana a Tel Aviv. Esa guerra, denominada Operación Rising Lion, terminó con un alto el fuego tras ataques israelíes y estadounidenses que destruyeron parte de la infraestructura nuclear y de producción de misiles de Irán.

La actual ofensiva israelí-estadounidense, que lleva menos de 36 horas, ha lanzado más de 2.000 bombas sobre 24 de las 31 provincias iraníes, según las Fuerzas de Defensa de Israel. El ataque incluyó el asesinato del líder supremo iraní Ali Khamenei, confirmado este domingo por medios estatales iraníes tras horas de incertidumbre. La muerte de Khamenei, de 86 años, fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump y por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Explosión causada por el impacto de un proyectil después de que Irán lanzó misiles contra Israel tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán, en Tel Aviv, Israel, 28 de febrero de 2026 REUTERS/Gideon Markowicz

Irán respondió con una andanada masiva de misiles balísticos y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en Baréin, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Irak. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó lo que describió como su mayor ofensiva militar, en represalia por los ataques que también mataron al ministro de Defensa iraní, al comandante de la Guardia Revolucionaria y a decenas de altos funcionarios del régimen.

Las Fuerzas de Defensa de Israel estimaron este domingo que Irán posee actualmente unos 2.500 misiles balísticos. Antes de la guerra de junio de 2025, Israel calculaba que Teherán tenía alrededor de 3.000 misiles y planeaba aumentar ese arsenal a 8.000 en dos años. Durante aquella guerra, Irán disparó más de 500 proyectiles contra Israel, y los ataques israelíes destruyeron cientos de misiles en depósitos y frenaron la producción de otros 1.500 al arrasar infraestructura manufacturera.

El presidente Isaac Herzog visitó el lugar del impacto en Tel Aviv y agradeció a Trump “por su coraje” y a Netanyahu “por la decisión correcta” de lanzar los ataques contra Irán. “Estamos unidos en este momento para derrotar al enemigo y provocar un cambio”, declaró Herzog, quien subrayó que el objetivo del régimen iraní es “la destrucción de Israel” y que la campaña militar busca eliminar esa amenaza existencial.