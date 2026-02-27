Luis Petri: “La reforma laboral es constitucional, necesaria y razonable”

Luis Petri, diputado nacional de La Libertad Avanza

Luis Petri, diputado nacional de La Libertad Avanza, sostuvo que “en la historia de la Argentina, definitivamente, este es un gobierno reformista”. Según Petri, “buscamos consensos aun sin mayoría en el Congreso y logramos sacar la ley de bases, que fue trascendental”. Subrayó que el clima electoral de 2025 “enrareció el Congreso” y transformó el ámbito legislativo en un “Congreso tirapiedras, que boicoteaba las políticas de gobierno”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Petri remarcó: “Nosotros teníamos muy poquitos legisladores, tanto senadores como diputados, y en ese contexto buscaban quebrar el principal activo del Gobierno, que era el superávit, abrazándose a causas nobles”. Aseguró que “es imprescindible no volver atrás y el acompañamiento de la gente a este Gobierno es lo que permitió que hoy el Congreso debata temas pendientes desde hace muchísimo tiempo”.

“No me sorprendió la elección de Javier Milei. Vengo de Mendoza, fui candidato, vivo en Mendoza, y el acompañamiento de los mendocinos al presidente y a sus políticas es maravilloso”, expresó Petri. Definió a su provincia como “la capital nacional de la libertad, porque es donde se obtuvo el principal triunfo y por su historia”, y añadió: “Mendoza se gestó el Ejército de los Andes, que termina liberando medio continente”. Según el legislador, ese “respaldo mayoritario” a Milei es el que “da impulso para plantear esta agenda”, en referencia a la reforma laboral.

Al referirse a la resistencia sindical, Petri señaló: “Hay un sector del sindicalismo, amplio por cierto, que se resiste a dar esa discusión”. Sobre las objeciones al proyecto, respondió: “Es una de las condiciones y requisitos para que se amplíe el trabajo registrado. En los últimos veinte años, los que defienden estas leyes laborales son los mismos que nos trajeron hasta acá”.

Petri profundizó sobre la situación del sector público: “En los últimos veinte años crecen los planes sociales en la República Argentina, han crecido exponencialmente, empezaron siendo doscientos mil los planes Trabajar. Crece el empleo público, y ese empleo público particularmente ha crecido en las provincias pobres. Pasamos de tener dos millones y pico de personas empleadas en la administración pública a más de tres”. Reivindicó la gestión: “Este gobierno ha reducido el empleo público. Son más de sesenta mil los puestos de trabajo que no tenían funciones específicas, los famosos ñoquis de La Cámpora, por graficarlo de alguna manera, y hemos reducido el Estado y el gasto público a partir de esa reducción”.

Luis Petri fue ministro de Defensa, cargo que dejó para asumir una banca en la Cámara de Diputados

Consultado sobre si queda margen para seguir ajustando, fue taxativo: “Por supuesto que hay margen para seguir achicando el Estado. Cuando asumimos el gobierno, la participación del gasto público en el PBI era del 42%. Ya la hemos bajado al treinta y tiene que seguir bajando el gasto público, y a partir de allí, la reducción de impuestos va a ser posible. Un Estado más chico, más eficiente”.

En relación al empleo informal, precisó: “Crecía el empleo público, crecían los planes sociales y crecía el empleo informal. Llegó a ser el 43%. Cuando veo a los sindicalistas que cuestionan, por ejemplo, el fraccionamiento de las vacaciones o el banco de horas, que actualmente rige muchas actividades, hay cuestiones que no se dicen. Petroleros tienen banco de horas porque trabajan por ciclos, catorce días frente a catorce días en sus casas. Hay otras actividades que lo necesitan, como las bodegas en Mendoza”.

Ante las dudas en torno al nuevo régimen de banco de horas y el temor a la pérdida de horas extra, Petri aclaró: “Las personas van a trabajar ocho horas, van a tener que trabajar cuarenta y ocho horas máximo a la semana, con treinta y cinco horas de descanso y con doce horas entre jornada y jornada. Eso no se modificó”. Explicó que “el banco de horas permite que el empleador te devuelva las horas. Todo lo que exceda las cuarenta y ocho horas se pagará como hora extra”.

Reconoció que “puede que en algunos casos ese plus de hora extra, que para algunos es parte del salario, no lo cobren, porque existe la posibilidad de compensar”. Sin embargo, enfatizó: “Se van a seguir pagando las extras, lo que lógicamente existe es la posibilidad de compensar”.

Luis Petri defendió la reforma laboral

Admitió que la ley no es perfecta: “El mercado laboral está dinámico. Nos tiene que obligar a que existan revisiones y evaluaciones respecto de la ley. Es la ley posible, la que este Congreso permite sancionar conforme a las mayorías que hoy tenés”. Consultado por la judicialización probable, respondió: “Siempre las leyes terminan en la justicia. Es un tránsito casi natural. La ley es constitucional, es absolutamente necesaria y es totalmente razonable”.

