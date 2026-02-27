El economista y exlegislador Luciano Laspina asumirá la dirección ejecutiva de CIPPEC

El economista Luciano Laspina posa en la sede de CIPPEC, institución dedicada al análisis y propuestas de políticas públicas para el desarrollo argentino. (CIPPEC)

El economista Luciano Laspina fue nombrado director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y asumirá el cargo el 1 de marzo, marcando una nueva etapa para la organización dedicada a promover políticas públicas basadas en conocimiento riguroso y recomendaciones técnicas.

En esta transición institucional, la actual directora ejecutiva, Gala Díaz Langou, continuará hasta finales de marzo y luego pasará desde abril a liderar el Panel Internacional para el Progreso Social, un espacio global orientado a generar soluciones concretas ante crisis internacionales.

La labor del CIPPEC se basa en el desarrollo social y económico, la gestión pública, justicia y transparencia

Durante su gestión, Díaz Langou reposicionó el rol de CIPPEC en la incidencia de políticas públicas, concentró la agenda programática y consolidó la presencia de la entidad en la discusión pública, poniendo énfasis en la utilización de evidencia en la toma de decisiones.

Experiencia legislativa y académica para la nueva etapa de CIPPEC

Según anunció CIPPEC, la designación de Laspina responde a la voluntad de la institución de fortalecer su capacidad de generar conocimiento y contribuir al diseño y puesta en marcha de políticas públicas de calidad orientadas al desarrollo equitativo y sostenible de la Argentina. La entidad remarcó que el diálogo informado y el impacto concreto seguían siendo ejes fundamentales de su tarea.

Laspina fue diputado nacional entre 2015 y 2025 y encabezó la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019

Laspina es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Economía por la Universidad del CEMA. Cuenta con una trayectoria extensa en análisis y gestión de políticas públicas. Se desempeñó como diputado nacional entre 2015 y 2025, encabezó la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019 y presidió la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria en el período 2016-2017. En el sector financiero, fue economista jefe y CFO del Banco Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2015.

En el campo académico, Laspina es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Además, publicó en 2023 el libro Desenredar la Argentina. Diagnósticos y propuestas para quebrar la decadencia, editado por Penguin Random House.

Qué es el CIPPEC

El CIPPEC, organización independiente y sin fines de lucro fundada en Argentina en 2000, se ha consolidado como uno de los principales think-and-do tanks de la región, produciendo conocimiento y recomendaciones para impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo y la equidad.

El reconocimiento regional de CIPPEC se debe a su énfasis en la sostenibilidad y la transparencia institucional, dos pilares que definen su impacto en la agenda pública de América Latina.

La labor del CIPPEC abarca áreas como desarrollo social (incluyendo educación, salud y protección social), desarrollo económico (con foco en política fiscal y desarrollo productivo), así como gestión pública, justicia y transparencia. Su método combina investigaciones, producción de evidencia y recomendaciones prácticas, con el propósito de fortalecer el Estado y mejorar la calidad de vida de la población.

Esta organización apartidaria también promueve el diálogo entre actores sociales, actuando como puente entre las ideas innovadoras y su aplicación efectiva en políticas públicas.