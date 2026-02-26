Política

El Gobierno agilizó los permisos para la venta de celulares y dejó atrás una normativa de los años 80

Lo hizo a través de una resolución del ENACOM. “Si el mundo ya certificó que un equipo cumple con normas técnicas reconocidas, Argentina no va a inventar un obstáculo nuevo”, aseguraron

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional simplificó el protocolo para comercializar celulares y otros dispositivos tecnológicos en el país, dejando atrás una normativa que regía desde los años 80. La medida fue oficializada este jueves mediante una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Según aseguraron desde el oficialismo, el nuevo esquema permitirá que los dispositivos se lancen en la Argentina en simultáneo con los principales mercados del mundo.

Puntualmente, la reforma se centra en el mecanismo por el cual se otorgan permisos para vender equipos de telecomunicaciones, como celulares, “con el objetivo de brindar a los consumidores la libertad de elegir productos de última generación, confiables y compatibles con las condiciones de funcionamiento vigentes”.

El nuevo protocolo, señalado en la Resolución 57/2026, permitiría acortar los tiempos, simplificar los trámites y mejorar los mecanismos de verificación de los productos.

"La homologación sigue. La burocracia, no”, aseguró Genua.

Entre los equipos alcanzados se encuentran celulares, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes, teclados, mouses, videocámaras y dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), así como handies, routers, puntos de acceso Wi-Fi, radiobases de telefonía móvil, centrales telefónicas y teléfonos.

La autorización para comercializar este tipo de productos se denomina “homologación” y se encuentra en manos del ENACOM, el organismo estatal encargado de verificar que los equipos cumplan con los requisitos técnicos, de seguridad y reglamentarios correspondientes.

Para el Gobierno, la homologación apunta a garantizar productos seguros, eliminar trabas a su circulación, evitar competencia desleal, asegurar la compatibilidad de los equipos y proteger de interferencias a las redes autorizadas.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, opinó al respecto: “Durante décadas, el Estado convirtió la homologación en un laberinto. Un trámite que debía garantizar seguridad terminó siendo una máquina de frenar importaciones, encarecer productos y aislar a la Argentina del mundo”,

Y siguió: “Con la nueva resolución de ENACOM cortamos ese circuito. La homologación sigue. La burocracia, no”.

De acuerdo con el funcionario, la nueva resolución introduce múltiples cambios en el procedimiento. Entre ellos, establece que, si un equipo evaluado no presenta modificaciones y cumple con los estándares de seguridad, no deberá revalidar su certificación cada tres años, como ocurría hasta ahora.

La nueva resolución introduce múltiples cambios en las homologaciones (ENACOM)

“Esto no mejoraba la seguridad ni la calidad: solo agregaba tiempo y costos. Ahora, si el equipo es idéntico al ya aprobado y cumple con las condiciones técnicas vigentes, no deberá atravesar una revalidación automática. La seguridad se controla; la repetición innecesaria, no”, cuestionó.

La resolución también elimina los trámites duplicados: las variantes comerciales de un equipo técnicamente idéntico no requerirán expedientes separados.

Por otro lado, la resolución contempla el reconocimiento de estándares internacionales: “Si el mundo ya certificó que un equipo cumple con normas técnicas reconocidas, Argentina no va a inventar un obstáculo nuevo. Se alinean criterios con estándares globales para evitar duplicaciones injustificadas”.

En tanto, se admitirán análisis técnicos realizados por agencias de certificación reconocidas y se ampliará el universo de laboratorios y organismos técnicos cuyos informes podrán ser considerados válidos.

En términos generales la iniciativa busca generar mayor oferta, estimular la competencia, favorecer precios más competitivos e impulsar la innovación en el sector, de acuerdo con el funcionario.

“El Estado no está para decidir qué celular podés usar. Está para garantizar reglas claras y correrse del medio. Durante años nos hicieron creer que poner trabas era ‘cuidar’. Cuidar no es prohibir. Cuidar es dejar producir, importar, competir y elegir”, cerró Genua.

Para implementar el nuevo esquema, el ENACOM aprobó tres reglamentos: el del Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones (RAMATEL), el del Registro de Agencias de Certificación de Materiales de Telecomunicaciones y el del Registro de Laboratorios de Ensayos de Materiales de Telecomunicaciones. Además, creó el Registro de Agencias de Certificación de Materiales de Telecomunicaciones.

