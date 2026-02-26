Avelluto habló sobre el financiamiento del INCAA y dijo que el Estado “se convirtió en un enemigo” del sector cultural

El ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, cuestionó el pase de fondos del INCAA al presupuesto nacional y denunció la falta de una estrategia alternativa para el sector audiovisual.

El ex funcionario durante la gestión de Mauricio Macri advirtió que el organismo “claramente no existe más” como se conocía y pidió una reforma integral que acompañe los cambios en los consumos culturales.

Las declaraciones de Avelluto llegan después del fuerte posicionamiento del actor Guillermo Francella en defensa de la autonomía financiera del INCAA. Durante una entrevista con LN+, el protagonista de Homo Argentum, se pronunció junto a la comunidad cinematográfica respecto de que no le quiten los fondos al INCAA. “No, yo estoy de acuerdo. El INCAA tiene que tener una autonomía financiera. Al INCAA no podés tocarlo en ese sentido. Si, hay que mejorar cosas internas, eso es ya en otro costado, pero comparto plenamente con eso, absolutamente”.

Francella sostuvo durante una entrevista que "el INCAA tiene que tener una autonomía financiera. No podés tocarlo en ese sentido". (Prensa SMW)

En diálogo con Infobae al Amanecer, el ex ministro reconoció la legitimidad de la preocupación del actor y remarcó que, con la llegada de Javier Milei al poder, el Estado “se convirtió en un enemigo” del sector cultural. Y explicó que el INCAA dejó de recibir partidas directas provenientes del ENaCom, una fuente histórica de financiamiento establecida por la Ley de Cine en los años noventa. Ahora, esos recursos pasan a formar parte del presupuesto general del Estado, lo que para el ex ministro representa una amenaza directa: “Eso pasa entonces a un criterio discrecional del Gobierno nacional”, manifestó.

Para el ex funcionario, el cambio expone al sector audiovisual a la incertidumbre y pone en riesgo la continuidad de la producción nacional. “El Estado ha sido muchas veces un socio bobo de la producción audiovisual, que aportaba las pérdidas, pero nunca recibía nada de las ganancias, y eso es algo que se debe replantear”, sostuvo.

Avelluto sostuvo que el INCAA dejó de recibir partidas directas provenientes del ENaCom

Además, criticó la política oficial de avanzar con recortes sin abrir debate alguno y describió el panorama actual como un “parate de la producción que no tiene precedentes en años recientes”. Según Avelluto, la Argentina pasó de un esquema de fomento a uno de “destrucción sin construcción”. “El Gobierno para resolver problemas destruye cosas pero no construye nada”, señaló.

Cambios en el consumo de cine y desafíos de adaptación

El ex ministro subrayó que el modelo clásico del INCAA, basado en el impuesto del 10% sobre entradas de cine, resulta cada vez menos sostenible en un contexto de caída de asistencia a salas y reconversión de los consumos culturales. Observó que “la producción audiovisual también ha cambiado” y criticó que el Instituto haya dejado fuera de su órbita las nuevas formas de producción que hoy predominan.

“Una política de fomento, no la destrucción por la destrucción misma, implica necesariamente ampliar la producción audiovisual, que sin dudas es un motor importante en la economía, porque da trabajo, genera divisas, mueve mucho más dinero del que por ahí tenemos conciencia”, afirmó Avelluto.

Durante la entrevista, el exfuncionario admitió que el INCAA ya arrastraba deficiencias antes del actual gobierno, como la sobreproducción y la falta de llegada al público. Y comparó este fenómeno con el de escribir un libro que nadie lee o emitir un streaming sin audiencia. “Eso se puede corregir con mejores sistemas de evaluación por parte de los jurados de preselección”, propuso, y defendió la necesidad de sostener políticas que alienten la aparición de nuevos talentos.

“El INCAA como se conocía hasta la llegada de Milei claramente no existe más” lamentó, y afirmó que no haya surgido una política superadora: “La mala noticia es que no hay nada, no se reemplazó esa política por otra que permita, con mayor transparencia. La política que está llevando a cabo el Gobierno, lejos de resolver los problemas que dijo que vino a resolver, es como que te lastimaste el dedo y te cortó la mano”, concluyó.

