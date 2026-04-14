El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos de Estados Unidos visita Caracas

El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit, en su visita a Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit, realiza una visita a Venezuela para dar seguimiento a la agenda energética acordada entre ambos países y mantener un encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La Embajada de EEUU en Caracas informó en X que el subsecretario también viajó con el propósito de asistir a la firma de un acuerdo que amplía las operaciones de la estadounidense Chevron para incrementar la producción de crudo. Esta visita ocurre más de dos meses después de la reforma de la ley petrolera venezolana, que permitió la apertura del sector a la inversión privada y extranjera.

“Continuamos avanzando en el plan de tres fases del presidente Donald Trump y trabajando por la transformación económica de Venezuela”, afirmó la embajada en X, en alusión a la estrategia del mandatario republicano para el país sudamericano, que incluye las etapas de estabilización, recuperación y transición.

En Instagram, la representación estadounidense expresó: “Cada acuerdo firmado, como el de hoy con Chevron, respalda la recuperación económica de Venezuela”.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el palacio de Miraflores, en Caracas. Durante el acto, Rodríguez agradeció especialmente al subsecretario y a los miembros de su equipo, quienes estuvieron acompañados por la encargada de negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

El mensaje de la Embajada de EEUU en Caracas

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses en Caracas, exhortó a avanzar “hacia una Venezuela sin sanciones” como vía para ofrecer seguridad jurídica e institucional a los inversionistas.

El acuerdo incrementó al 49% la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia e incorporó el bloque Ayacucho 8 a las operaciones de Petropiar, sociedad entre la petrolera estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según detalló Javier La Rosa, representante de Chevron.

En febrero, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó Caracas y estableció con Rodríguez una alianza energética a largo plazo, una agenda que prosiguió en marzo con la llegada del responsable de Interior, Doug Burgum, quien presenció la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.