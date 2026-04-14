Venezuela

El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos de Estados Unidos visita Caracas

Kyle Haustveit está en Venezuela para dar seguimiento a la agenda energética acordada entre los dos países

Guardar
El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit, en su visita a Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit, en su visita a Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit, realiza una visita a Venezuela para dar seguimiento a la agenda energética acordada entre ambos países y mantener un encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La Embajada de EEUU en Caracas informó en X que el subsecretario también viajó con el propósito de asistir a la firma de un acuerdo que amplía las operaciones de la estadounidense Chevron para incrementar la producción de crudo. Esta visita ocurre más de dos meses después de la reforma de la ley petrolera venezolana, que permitió la apertura del sector a la inversión privada y extranjera.

Continuamos avanzando en el plan de tres fases del presidente Donald Trump y trabajando por la transformación económica de Venezuela”, afirmó la embajada en X, en alusión a la estrategia del mandatario republicano para el país sudamericano, que incluye las etapas de estabilización, recuperación y transición.

En Instagram, la representación estadounidense expresó: “Cada acuerdo firmado, como el de hoy con Chevron, respalda la recuperación económica de Venezuela”.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el palacio de Miraflores, en Caracas. Durante el acto, Rodríguez agradeció especialmente al subsecretario y a los miembros de su equipo, quienes estuvieron acompañados por la encargada de negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

Hombre en traje oscuro firma documentos en una mesa con banderas de Venezuela. Otros asistentes observan en una sala formal con un candelabro y un cuadro de un jinete
El mensaje de la Embajada de EEUU en Caracas

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses en Caracas, exhortó a avanzar “hacia una Venezuela sin sanciones” como vía para ofrecer seguridad jurídica e institucional a los inversionistas.

El acuerdo incrementó al 49% la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia e incorporó el bloque Ayacucho 8 a las operaciones de Petropiar, sociedad entre la petrolera estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según detalló Javier La Rosa, representante de Chevron.

En febrero, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó Caracas y estableció con Rodríguez una alianza energética a largo plazo, una agenda que prosiguió en marzo con la llegada del responsable de Interior, Doug Burgum, quien presenció la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.

Temas Relacionados

VenezuelaEstados UnidosHidrocarburosKyle HaustveitÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Le negaron la amnistía a Gabriel González, periodista colaborador de María Corina Machado

El comunicador denunció que un tribunal de Venezuela le había informado previamente que era uno de los beneficiados

Le negaron la amnistía a Gabriel González, periodista colaborador de María Corina Machado

Delcy Rodríguez designó a Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de Agricultura

El general chavista, sobre quien Washington mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por narcotráfico, regresa al gabinete menos de un mes después de su destitución como jefe de las Fuerzas Armadas

Delcy Rodríguez designó a Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de Agricultura

Macron recibió a María Corina Machado en el Elíseo y respaldó una transición democrática en Venezuela

La líder opositora venezolana lleva semanas recorriendo capitales internacionales para sumar apoyos a un proceso de cambio político en el país, que atraviesa su momento más convulso en dos décadas

Macron recibió a María Corina Machado en el Elíseo y respaldó una transición democrática en Venezuela

Chevron expande sus operaciones en Venezuela tras firmar acuerdos estratégicos para aumentar la producción petrolera

El acuerdo eleva la cuota accionaria de la compañía estadounidense en la Faja petrolífera del Orinoco y otorga nuevos derechos de explotación

Chevron expande sus operaciones en Venezuela tras firmar acuerdos estratégicos para aumentar la producción petrolera

La oposición venezolana exigió un nuevo ente electoral como garantía para futuros comicios

Las agrupaciones reiteran la necesidad de modificar las instituciones del país, tras denunciar irregularidades en el proceso electoral reciente y exigir condiciones para la realización de nuevos comicios legales y transparentes

La oposición venezolana exigió un nuevo ente electoral como garantía para futuros comicios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Tribunal Administrativo de Antioquia eximió de sanción a Cornare y El Carmen de Viboral en caso de presunto desacato en el caso Granja Las Aves

El Tribunal Administrativo de Antioquia eximió de sanción a Cornare y El Carmen de Viboral en caso de presunto desacato en el caso Granja Las Aves

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

Del cangrejo rojo americano a la jaiba azul: comer especies invasoras no es la solución a su expansión

Descubren en Córdoba un hueso de elefante que podría haber servido como máquina de guerra hace 2.200 años

Gobernador de Antioquia respondió a las amenazas de Gustavo Petro de destituir a alcaldes si continuan los bloqueos: “Tan bravito”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Somalia mata a 27 yihadistas durante una operación "a gran escala" en el sur del país

Open Arms presenta en el Parlamento Europeo un libro que recoge sus diez años de historia

Un senador brasileño pide denunciar al fiscal general y a tres jueces del Supremo

Hambre en Sudán, que entra en su cuarto año de guerra, agravada por conflicto en O. Medio

Bruselas dice que no hay escasez de queroseno pero podría haberlo en un "futuro próximo"

ENTRETENIMIENTO

El regreso de una saga icónica llega en exclusiva a Netflix

El regreso de una saga icónica llega en exclusiva a Netflix

Robert Pattinson habla por primera vez de uno de sus momentos más incómodos (y recordados) de ‘Crepúsculo’: “Es mi peor foto”

A casi 15 años de su confesión, el personaje favorito de Stan Lee en DC llegaría al cine

Billy Idol revela cómo dejó atrás los excesos del punk y encontró en su familia y sus nietos una nueva inspiración

Sorpresa en la segunda temporada de ‘Mr. & Mrs. Smith’: Sophie Thatcher será sustituida por esta nueva actriz