El consumo de fentanilo fue tema central en reunión de la DEA: en Uruguay se asocia principalmente a “desvíos”

Fentanilo, un potente opioide que hace estragos (MDZ)

Montevideo fue sede de la segunda reunión de coordinación regional de la división cono sur de la Administración de Control de Drogas (DEA), la agencia antidrogas estadounidense. En los encuentros también estuvieron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos, y uno de los temas centrales fue el uso del fentanilo, el potente opioide conocido como “droga zombie”.

El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado uruguayo, Mario Layera, fue quien entrevistado en La Diaria Radio dio a conocer este detalle.

Uruguay está en alerta desde hace tiempo por el posible ingreso del fentanilo al país. Su poder es tal que unos pocos miligramos puede intoxicar a muchas personas. En enero de 2025, a pocos meses del cambio de autoridades en el país, el gobierno admitió que sería “muy difícil” evitar el ingreso de este sintético.

Uruguay fue sede de la 2.ª Reunión de Coordinación Regional de la DEA en la lucha contra el narcotráfico (Ministerio del Interior)

“Fue uno de los temas que expuso Estados Unidos, justamente, en forma –diríamos– preventiva. Se estima –y ha sido la conducta que se ha seguido o la tendencia– que las cosas que suceden en diferentes países, a veces, con un mercado mayor, luego se contamina o se continúan por toda la región”, dijo el jerarca, consignó El Observador.

“Vimos qué era lo que estaba sucediendo o cómo estaba sucediendo. Por ahora, el mayor problema devendría de un desvío de lo que se utiliza legalmente”, agregó.

En noviembre de 2024, por ejemplo, la dirección del hospital público Maciel de Montevideo presentó una denuncia e inició una investigación administrativa luego de constatar que le faltaban al menos 12 ampollas de fentanilo, que fueron robadas de un block quirúrgico. Esa vez, las autoridades estimaban que el robo fue para revender la droga porque era una cantidad muy grande para el consumo personal.

Imagen del análisis en campo realizado a la sustancia incautada por las autoridades. (DEA)

Para Layera, Uruguay no es ajeno a esta realidad y recordó que el país mantiene en estado de alerta a todas las instituciones por este tema.

“Todas las unidades de cada uno de los ministerios que tienen que ver con el control están alerta. Están viendo y observando. Se van a continuar las reuniones a los efectos de ir estableciendo realmente en qué situaciones estamos. Hay un tema de que el fentanilo es utilizado en forma legal o medicinal y que ahí puede ser la puerta de ingreso y el uso indebido de la sustancia como se ha observado en otros lugares”, señaló Layera.

Durante el gobierno anterior, el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, había advertido en una entrevista con En Perspectiva el efecto que puede tener el fentanilo en la población.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“La diferencia que tiene el fentanilo con otras sustancias es que hablamos de microgramos. O sea, con dosis muy pequeñas… A veces dicen: ‘¿Cómo no hacen nada para que no entre?’. Hay que hacer todos los esfuerzos, pero con lo que entra en el grafo [la mina] de un lápiz intoxicamos a un pueblo”, afirmó, en esa vieja entrevista.

Todos los opioides, explicó, se utilizan para “reducir el dolor” y no solamente el físico: también “el espiritual”. “Entonces, en sectores excluidos de la sociedad, juega un papel. Por eso es una droga que afecta particularmente a estos sectores”, comentó.

El crecimiento del consumo de la droga en Estados Unidos fue parte de un “contexto histórico particular” porque un laboratorio promovió sustancias adictivas. Cuando se conoció públicamente esta práctica ilegal y se iniciaron los controles, ya había “un montón” de adictos. Adquirir las sustancias del laboratorio fue cada vez más difícil y las personas comenzaron a comprar heroína, pero hubo problemas de stock. “Ahí fue que los narcos introdujeron el fentanilo”, relató Radío.