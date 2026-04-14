Conmoción en el fútbol: mataron a una joven promesa durante un robo al micro de su equipo

Dominic Frimpong, delantero del Berekum Chelsea, perdió la vida durante un asalto armado al autobús del equipo(Berekum Chelsea)

El fútbol ghanés se vio sacudido por una tragedia tras conocerse que Dominic Frimpong, delantero del Berekum Chelsea, perdió la vida durante un asalto armado al autobús del equipo. El incidente ocurrió cuando la delegación regresaba de un partido de la Primera División frente al FC Samartex, en el noroeste de Ghana. Frimpong, de solo 20 años, fue alcanzado por un disparo durante el ataque.

La Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) comunicó el fallecimiento de Frimpong en un mensaje oficial en el que expresó su “profunda consternación y tristeza” por la pérdida del joven jugador, a quien definió como “un talento prometedor” dentro del fútbol nacional. El suceso tuvo lugar en la carretera entre Bibiani y Goaso, en las proximidades de Ahyiresu, cuando el equipo se desplazaba de regreso a Berekum tras disputar un encuentro de la Premier League ghanesa.

Según las primeras investigaciones, un grupo de “hombres enmascarados y armados con pistolas y rifles de asalto” bloqueó la vía para detener el autobús y perpetrar el robo. Durante el forcejeo y los disparos que siguieron, Dominic Frimpong recibió un impacto en la cabeza, mientras intentaba descender del vehículo. El resto de los jugadores y el personal técnico logró escapar hacia la vegetación cercana, buscando refugio de los atacantes.

Fuentes del club confirmaron que Frimpong fue trasladado de urgencia al Hospital Gubernamental de Bibiani, donde los médicos certificaron su deceso poco después de su ingreso. El Berekum Chelsea, en un comunicado, precisó: “De regreso a Berekum desde Samreboi, nuestro micro fue atacado por un grupo de asaltantes armados que bloquearon la carretera para impedir nuestro paso. Hombres enmascarados armados con pistolas y fusiles de asalto comenzaron a disparar contra nuestro autobús mientras el conductor intentaba dar marcha atrás”.

Según las primeras investigaciones, un grupo de “hombres enmascarados y armados con pistolas y rifles de asalto” bloqueó la vía para detener el autobús y perpetrar el robo donde Dominic Frimpong sufrió un disparo en la cabeza (Berekum Chelsea)

La entidad también destacó la respuesta rápida de la patrulla policial que llegó al lugar tras el ataque, así como el apoyo prestado por la ciudad de Ashiresu, que ofreció refugio temporal a los jugadores, y los directivos de Bibiani Gold Stars, quienes asistieron al plantel afectado. La policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del robo y el tiroteo, y desde la federación se ha instado a las autoridades a que “se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia”.

En la actual temporada, Dominic Frimpong había disputado 13 partidos con el Berekum Chelsea y marcado dos goles, tras llegar en enero de este año cedido a préstamo por el Aduana Stars FC, también de la máxima categoría del fútbol ghanés. La GFA recalcó en su mensaje de despedida: “Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el fútbol reflejaban el espíritu de nuestra liga”.

El caso de Frimpong ha puesto en alerta a los clubes y organismos deportivos del país, que han reclamado mayores garantías para la seguridad de los planteles durante los traslados a competiciones nacionales. La federación se comprometió a revisar y reforzar los protocolos de seguridad para los equipos que viajan por carretera, buscando prevenir eventos similares en el futuro.

El comunicado de la Asociación de Fútbol de Ghana por la muerte de Dominic Frimpong:

El comunicado de la Asociación de Fútbol de Ghana por la muerte de Dominic Frimpong

La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club.

Dominic Frimpong falleció tras un asalto a mano armada contra el equipo cuando este regresaba de un partido de la Liga Premier de Ghana. El incidente ha conmocionado a todo el mundo del fútbol.

La GFA expresa sus más sentidas condolencias a la familia del fallecido, a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico, a la directiva y a todos los miembros del Berekum Chelsea en estos momentos tan difíciles.

Este trágico incidente no solo supone una gran pérdida para el Berekum Chelsea, sino también para el fútbol ghanés en su conjunto. Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego reflejaban el espíritu de nuestra liga.

La GFA mantiene comunicación constante con el club y las autoridades pertinentes, incluido el Servicio de Policía de Ghana, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias que rodean este lamentable incidente. Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia.

Además, la GFA colaborará con las partes interesadas clave para revisar y reforzar las medidas de seguridad para los clubes que viajan para disputar competiciones nacionales, con el fin de prevenir sucesos tan trágicos en el futuro.

Hacemos un llamamiento a toda la comunidad futbolística para que se una en apoyo del Berekum Chelsea y de la familia en duelo en este momento de dolor.

Que el alma de Dominic Frimpong descanse en paz.