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El papa León XIV seguirá los pasos de San Agustín en el segundo día de su visita a Argelia

La segunda jornada del recorrido del pontífice por el norte de África estuvo marcada por la continuidad de sus llamados a la reconciliación y por las tensiones diplomáticas surgidas con Estados Unidos

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El papa León XIV saluda tras dirigirse a los líderes políticos de Argelia en el centro cultural de la Gran Mezquita de Argel (Djamaa El Djazair), donde criticó las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias mundiales “neocoloniales”, en Mohamadia, Argel, Argelia, 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV saluda tras dirigirse a los líderes políticos de Argelia en el centro cultural de la Gran Mezquita de Argel (Djamaa El Djazair), donde criticó las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias mundiales “neocoloniales”, en Mohamadia, Argel, Argelia, 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El Papa León XIV viajó el martes a la ciudad argelina de Annaba para seguir los pasos del teólogo cristiano San Agustín, en el segundo día de un viaje histórico empañado por una disputa con el presidente estadounidense Donald Trump.

El lunes, el pontífice estadounidense se convirtió en el primer papa en visitar Argelia, la parada inaugural de una gira por cuatro países africanos, aunque el primer día estuvo casi eclipsado por duras críticas de Trump.

Las recientes exhortaciones del papa, de 70 años, a la paz en Oriente Medio, donde la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha envuelto gran parte de la región, han provocado la ira de Trump.

Antes del viaje de León XIV, el presidente estadounidense le acusó de “jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear” y dijo que “no era un gran fan” del pontífice.

Pintura de Donald Trump con túnica blanca y roja, sanando a un hombre en cama. Incluye bandera estadounidense, águilas, Estatua de la Libertad, militares y civiles
Una imagen compartida en Truth Social muestra a Donald Trump representado como una figura mesiánica sanando a un enfermo, rodeado de símbolos patrióticos y figuras militares.

El lunes, Trump redobló la crítica tras una protesta, diciendo que “no tenía nada de lo que disculparse” y que el papa estaba “equivocado”.

A bordo del avión papal rumbo a Argel, León dijo a los periodistas: “El Evangelio dice... Benditos sean los pacificadores”.

“No tengo miedo, ni a la administración Trump, ni a hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio.”

Durante la noche, el vicepresidente estadounidense JD Vance instó al Vaticano a “ceñirse a cuestiones de moralidad” en medio de la creciente disputa, “y dejar que el presidente de Estados Unidos se limite a dictar la política pública estadounidense”.

Foto del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, del 27 de marzo de 2026. EFE/SHAWN THEW
Foto del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, del 27 de marzo de 2026. EFE/SHAWN THEW

Obispos italianos y estadounidenses han expresado su apoyo al papa, al igual que la primera ministra italiana Giorgia Meloni, conocida por estar cercana a Trump, quien calificó las declaraciones del presidente estadounidense de “inaceptables”.

‘Hijo’ de Agustín

Dejando la controversia a un lado, en el noreste de Annaba —antiguamente la antigua ciudad romana de Hipona— el papa visitará vestigios del pasado de la ciudad y un centro de recepción gestionado por monjas católicas para ancianos empobrecidos, en su mayoría musulmanes.

La ciudad fue en su día el hogar de Agustín, cuya autobiografía “Confesiones” es una obra fundamental dentro de la tradición cristiana.

Leo también celebrará misa en la Basílica de San Agustín en la cima de la colina en presencia de clérigos de toda África.

El papa León XIV y el rector de la Gran Mezquita de Argel, Mohammed Al-Mamoun Al-Qasimi Al-Hassani, durante una visita a la Gran Mezquita de Argel (Djamaa El Djazair), en Mohamadia, Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV y el rector de la Gran Mezquita de Argel, Mohammed Al-Mamoun Al-Qasimi Al-Hassani, durante una visita a la Gran Mezquita de Argel (Djamaa El Djazair), en Mohamadia, Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El pontífice se ha referido anteriormente a sí mismo como “hijo” del santo y pertenece a la orden agustina.

En su primer discurso en Argel el lunes, Leo rindió homenaje a las víctimas de la guerra de independencia del país de Francia de 1954-1962 y pidió “perdón”.

Sus declaraciones se produjeron en medio de crecientes tensiones entre Argelia y Francia, y siguieron a una reunión hace días con el presidente francés Emmanuel Macron en el Vaticano.

El papa también instó a los líderes argelinos a “no temer” una mayor participación pública en la vida política, llamando a una “sociedad civil vibrante, dinámica y libre”.

El papa León XIV recibe un obsequio durante un encuentro con la comunidad argelina en la Basílica de Nuestra Señora de África en Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV recibe un obsequio durante un encuentro con la comunidad argelina en la Basílica de Nuestra Señora de África en Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Desde las protestas prodemocráticas de Hirak en 2019, que exigían reformas profundas y mayor transparencia, grupos de derechos humanos han informado de una reducción de las libertades y un mayor control sobre el espacio público.

“Las autoridades están llamadas no a dominar, sino a servir al pueblo y fomentar su desarrollo”, dijo León.

El papa tiene previsto salir de Argelia el miércoles rumbo a Camerún, antes de viajar a Angola y Guinea Ecuatorial.

(con información de AFP)

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