Política

Antes del debate de la Ley de Glaciares, el gobernador Raúl Jalil advirtió: “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”

El gobernador catamarqueño expone con vehemencia argumentos técnico-políticos relacionados con legislación sobre minería, buscando inspirar debates productivos e inclusivos que consideren a las familias de la región andina

Guardar
El gobernador Jalil defendió la
El gobernador Jalil defendió la Ley de Glaciares

“No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”. Con esa definición, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió el proyecto de Ley de Glaciares que el Senado tiene previsto tratar este jueves y que busca promover la actividad minera bajo nuevos parámetros regulatorios.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario provincial sostuvo que el debate sobre el impacto ambiental de la minería debe analizarse junto con la realidad social y productiva de las provincias cordilleranas. “Si hoy no tuviéramos minería, tendríamos 7.000 empleos menos”, afirmó. Además, indicó que cada emprendimiento debe evaluarse según el “balance” entre su impacto ambiental y su contribución a la economía local.

Jalil precisó: “Todo proyecto —hacer una casa, un hotel o una explotación minera— tiene su impacto ambiental. Lo que debe evaluarse es el balance que dicho emprendimiento tiene en la economía y en la política ambiental de la provincia”. Así respondió a las críticas de sectores que advierten sobre posibles daños a los ecosistemas y la salud de la población.

El gobernador remarcó que la actividad minera está sometida a estrictos controles. “No hay ninguna actividad que tenga tanto control, desde audiencias públicas, como la minería”, subrayó. Detalló que para otorgar una Declaración de Impacto Ambiental a una empresa que pretenda explorar o explotar un yacimiento deben cumplirse instancias específicas de evaluación.

“Cuando se genera una declaración de impacto ambiental de una empresa que desea explorar o explotar un yacimiento minero, debe atravesar tres controles”, explicó Jalil. Según describió, el primero es el control ambiental, que calificó como “muy importante” para las provincias y en el que —aseguró— se han registrado avances, incluso en articulación con comunidades locales. El segundo es el control económico, es decir, que el proyecto tenga un impacto positivo en la economía y contribuya a mejorar la calidad de vida de los catamarqueños.

En esa línea, Jalil destacó el destino de los fondos derivados de la actividad. “Todos los recursos de las regalías o fondos extra regalía van a las comunidades”, señaló. Añadió que estos ingresos permiten “cambiar la matriz económica”, fortalecer el turismo, la agroindustria y financiar obras estratégicas en la puna catamarqueña y la región cordillerana.

Los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo
Los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Jalil y el ministro Santilli

El mandatario vinculó el debate legislativo con la discusión sobre federalismo y competencias. “Fuimos al Congreso, a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a defender esta ley que le regresa derechos a las provincias”, expresó.

En ese contexto, citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y el artículo 124, que reconoce que las provincias son originarias de los recursos naturales existentes en su territorio. Para Jalil, el proyecto se enmarca en esa lógica: preservar el ambiente sin clausurar las posibilidades de desarrollo productivo.

El tratamiento del proyecto en el Senado ocurre con el respaldo de los gobernadores de provincias cordilleranas, que consideran la minería un eje central de sus economías regionales. La iniciativa es vista como clave para el desarrollo de distritos como Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, donde la actividad tiene un peso significativo en términos de empleo, inversiones y generación de divisas.

El bloque del presidente Javier Milei busca reunir los votos necesarios, con el acompañamiento de senadores aliados, para aprobar el proyecto en la sesión prevista para mañana. Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá dar mayor previsibilidad al sector y fortalecer el perfil exportador del país, en un momento en que la minería —en especial el litio— es presentada como uno de los motores potenciales de crecimiento.

El Senado debatirá mañana la
El Senado debatirá mañana la Ley de Glaciares

Jalil planteó que el debate trasciende la coyuntura política. “Agradezco que esto se trate en el Congreso, porque fue un pedido de los gobernadores al presidente Milei y le agradezco que hoy se esté debatiendo”, afirmó. Su declaración sintetiza la posición de los mandatarios provinciales que impulsaron la discusión en la Cámara alta: una apuesta por consolidar un marco normativo que, según sostienen, combine control ambiental, desarrollo económico y mayor protagonismo de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.

Mientras los sectores críticos alertan sobre los riesgos ambientales, los gobernadores del arco cordillerano insisten en que la discusión no puede omitir la dimensión social. Para Jalil, la clave está en evitar que el debate ambiental se convierta en un obstáculo para combatir el problema más urgente: la pobreza.

Temas Relacionados

Raúl JalilCatamarcaSenadoConstitución NacionalMinería SustentablePobreza y DesarrolloLey de GlaciaresJavier Mileiúltimas noticias

Últimas Noticias

Germán Martínez criticó a los peronistas que apoyaron la reforma laboral y se refirió al escenario electoral de 2027

Martínez sostuvo que la nueva normativa precariza el empleo y alertó sobre el impacto en la industria nacional

Germán Martínez criticó a los

Fuerte reclamo de la Iglesia al Gobierno por la falta de obras en villas y barrios pobres

Cáritas Argentina y otras organizaciones sociales alertaron por el cierre del área de integración socio-urbana. El Gobierno disolvió el fondo que financiaba recursos en los barrios populares y apunta a más recortes

Fuerte reclamo de la Iglesia

Discurso breve, cena en Olivos y la CGT en tribunales: así arranca el año legislativo de Javier Milei

El Gobierno apuesta a un gesto político medido en el recinto y a una señal de cohesión puertas adentro, mientras del otro lado se reacomodan las piezas sindicales y parlamentarias en el inicio de un nuevo pulso de poder

Discurso breve, cena en Olivos

Kicillof analizó el futuro del peronismo tras la fractura en el Senado: “Tenemos una urgencia, hay que sumar sectores”

Tras reconocer la crisis interna del partido, el gobernador bonaerense aseguró que hay dirigentes de distintos espacios dispuestos a enfrentar la crisis actual. “Está en juego la Nación”, advirtió

Kicillof analizó el futuro del

Piqueteros y gremios volverán a marchar el viernes al Congreso: el megaoperativo que prepara el Gobierno

Las dos manifestaciones anteriores terminaron con graves incidentes entre grupos minoritarios y fuerzas federales. El Ministerio de Seguridad advirtió que no permitirá desbordes. El debate por la desmovilización

Piqueteros y gremios volverán a
DEPORTES
“Fui yo quien terminó la

“Fui yo quien terminó la relación”: el comunicado de la pareja de un piloto de Fórmula 1 para confirmar su separación

River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Jugadores sin respuestas, un vestuario caliente y la última charla con el plantel: el detrás de escena de la salida de Gallardo de River

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Mirtha

El conmovedor mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños 99: “Me tomaron de sorpresa”

La hija de Andrea del Boca habló del posible romance de su madre con un participante de Gran Hermano: “Me gusta”

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

INFOBAE AMÉRICA

Tamar Eilam Gindin y el

Tamar Eilam Gindin y el mito del “gran enemigo” en Irán: “Israel es la excusa para arrestar a cualquier disidente”

El Museo del Louvre ya tiene nuevo director

El primer ministro australiano fue evacuado de su residencia tras una amenaza de bomba vinculada a China

Piña panameña abre ruta hacia Quebec tras programa exportador del TLC

JR, “el Banksy francés”, planea convertir un puente de París en una cueva enorme