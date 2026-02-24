Patricia Bullrich: “Es ridículo que pare el fútbol”

Patricia Bullrich: "Es ridículo que paren el fútbol"

La senadora nacional Patricia Bullrich calificó como “ridículo” el paro convocado en el fútbol argentino por la AFA para todas las categorías durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas también se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura.

La legisladora brindó este mediodía declaraciones a los medios acreditados en el Senado de la Nación donde expuso su rechazo a la medida. La querella de ARCA había convocado a la AFA como asociación y a Claudio “Chiqui” Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Pablo Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes.

Ante la consulta periodística sobre la decisión de la AFA de suspender las fechas del torneo debido a las citaciones judiciales mencionadas en la causa, Bullrich fue tajante. Consideró que es “ridículo que pare el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia. Es confundir la institución con sus conductas, ridículo”, repitió.

Por otro lado, Bullrich describió el actual funcionamiento del Senado como un espacio de debates extendidos y diferencias internas, incluso dentro de los bloques que apoyan al oficialismo. “Acompañan algunas cosas y otras no acompañan. Hay una flexibilidad, pero sí te acompañan en el quórum, sí te acompañan en la mayoría de la votación de las leyes en general”, explicó la legisladora.

Aclaró que, a diferencia de etapas previas, no existe homogeneidad ni disciplina absoluta, sino discusiones y abstenciones puntuales en artículos específicos. “Fueron horas y horas de debate que nosotros tuvimos para la aprobación de los proyectos”, señaló en referencia a las sesiones recientes.

La Cámara alta y el rol del kirchnerismo

Consultada sobre el impacto de la nueva composición de autoridades en el Senado, Bullrich contrastó el momento actual con la era kirchnerista. “El kirchnerismo, antes de leer cualquier proyecto, ya sale a decir que vota en contra. La ley laboral van a hacer dos paros”, afirmó. Sostuvo que la oposición no busca dar gobernabilidad al Gobierno y que el funcionamiento previo era “a su ritmo”.

La senadora indicó que el Senado ahora actúa “al ritmo del Gobierno, para darle al Gobierno las herramientas y al pueblo argentino las herramientas que se necesitan para mantener esta estabilidad, mantener nuestro plan económico, mantener nuestras políticas de seguridad, por eso, mantener nuestra política internacional”.

Bullrich detalló que esta semana el Senado va a tratar proyectos claves para la agenda nacional. Entre ellos mencionó la votación sobre Mercosur, iniciativas vinculadas a la “delimitación clara de los límites de los glaciares” y la ley de Penal Juvenil, a la que definió como “fundamental para la seguridad de los argentinos”.

La senadora enfatizó que estos temas forman parte de una agenda que el oficialismo impulsa para acompañar la gestión actual y brindar respuestas a demandas sociales y económicas.

Noticia en desarrollo...