Estricto operativo de seguridad en Bariloche por una visita privada del presidente de Emiratos Árabes Unidos

Mohamed bin Zayed Al Nahyan en Minsk en 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS

La llegada del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en un vuelo privado a Bariloche el pasado lunes 23 de febrero inauguró una serie de movimientos bajo reserva que involucran despliegues excepcionales de seguridad y reafirman la creciente presencia del capital emiratí en la Patagonia argentina, una región donde ya existen inversiones y operaciones de magnitud vinculadas a Abu Dhabi.

El arribo del mandatario emiratí no sólo implicó la utilización de aeronaves oficiales de gran porte —como un Boeing 787-9 Dreamliner, considerado uno de los modelos de pasajeros más avanzados en eficiencia y tecnología, de acuerdo a fuentes del sector aeronáutico—, sino que también fue precedido por una secuencia de vuelos con personal y equipamiento provenientes de Emiratos Árabes. El número de integrantes que conforman la comitiva presidencial supera las 200 personas, incluyendo el apoyo logístico de al menos cuatro helicópteros a disposición de Mohamed bin Zayed.

El operativo de recepción a Bin Zayed se diseñó en condiciones de extremo hermetismo. El seguimiento de los itinerarios aéreos fue restringido y, hasta el momento, no se ha constatado contacto formal con autoridades locales, provinciales ni nacionales argentinas en el contexto de esta visita privada. En Casa Rosada afirman que no hay un encuentro en agenda con el mandatario asiático.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Reuters

Desde el martes 17 de febrero, diversos vuelos con personal emiratí —principalmente jóvenes en vestimenta informal— aterrizaron en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria. El miércoles 18 arribó una segunda aeronave, y el lunes previo a la llegada del presidente emiratí, un tercer vuelo procedente de Abu Dhabi aterrizó cerca de las 8:15, tras escalas en Rabat y Recife. Por la tarde, se esperaban dos aeronaves adicionales, entre ellas el Boeing 787-9. La circulación terrestre de los pasajeros de estos vuelos, según trascendió, se habría dirigido hacia la zona de El Foyel, aunque el destino exacto y las actividades previstas para la comitiva permanecen sin confirmación.

La magnitud de la visita adquiere un nuevo matiz al repasar los antecedentes de inversiones y posesiones de capitales emiratíes en la Patagonia. En 2022 arribó a Bariloche un avión de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos con equipamiento tecnológico para campos de propiedad vinculada a Matar Suhail Al Yabhuni Al Dhaheri, empresario emiratí titular de más de 20.000 hectáreas en El Foyel. Durante 2023, el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro otorgó a dicho titular la autorización para el “uso y explotación de áridos” en una cantera sobre cauce aluvional de dominio público.

La finca en cuestión opera bajo un fideicomiso y su aprovechamiento de recursos naturales ha encendido la atención de autoridades locales y provinciales por el alcance que tienen las inversiones extranjeras y su control sobre extensas superficies en una región sensible desde el punto de vista ambiental y geopolítico.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan nació en Abu Dhabi el 11 de marzo de 1961. Es presidente de Emiratos Árabes Unidos, emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas desde 2022, tras el fallecimiento de Jalifa bin Zayed, su hermano, quien ocupó el cargo desde 2004. La trayectoria de Bin Zayed se consolidó en el ámbito castrense; formado en la Real Academia Militar de Sandhurst en el Reino Unido, ascendió rápidamente a general y jefe de Estado Mayor.

Considerado el principal estratega de Abu Dhabi, Bin Zayed ha promovido relaciones políticas y comerciales con potencias occidentales, manteniendo una política de alianzas con Estados Unidos y Arabia Saudita, además de establecer vínculos con Irán incluso en contextos de tensión política. El presidente emiratí es conocido por su bajo perfil público, su afinidad por la caza y el deporte, y por liderar una política interna centrada en la seguridad y la tolerancia.

En enero, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos, Reem Al Hashimy, viajó a Buenos Aires y mantuvo encuentros con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además, en febrero de este año, el entonces canciller argentino Gerardo Werthein entregó una carta del presidente Milei a Bin Zayed, a través del viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, encuentro que abordó “las maneras de aprovechar las oportunidades disponibles para fortalecer la cooperación en diversos sectores, como el económico, el comercial y la inversión”.