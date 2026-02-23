Política

Las razones por las que la reforma laboral quedó expuesta a una posible judicialización

La ausencia de precisiones sobre los contratos previos y la retroactividad de la norma, debatida en Infobae a la Tarde, deja abierta la puerta a litigiosidad. La central sindical y abogados advierten que el Gobierno deberá enfrentar un probable conflicto en los tribunales

Guardar
La reforma laboral enfrenta posibles judicializaciones por falta de claridad sobre la aplicación a contratos previos y derechos adquiridos

La posible judicialización de la reforma laboral se instaló como foco de preocupación tras la media sanción y a días de la aprobación definitiva, en un debate en Infobae en vivo. “Spoiler alert, se va a judicializar la reforma laboral y los especialistas dicen que sí, que va a terminar judicializada”, anticipó Maia Jastreblansky, al detallar los dos frentes en disputa: “Por un lado, puede ser que un trabajador judicialice alguno de los artículos de la ley, pero también la CGT está apuntando a ver aspectos que serían inconstitucionales de la reforma laboral”.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, surgieron las preguntas clave: cómo impacta la nueva ley en quienes ya tienen un contrato vigente, cuál será el criterio temporal para la aplicación de las reformas y qué rol jugará la justicia laboral. “Si vos estás en relación de dependencia hoy, ya firmaste tu contrato laboral antes, corresponde que te apliquen la nueva reforma laboral, toco madera, pero si te echan, ¿te aplican la indemnización con la nueva reforma laboral o con la ley que regía cuando vos firmaste ese contrato?”, planteó Jastreblansky, instalando uno de los dilemas más sensibles.

El vacío legal sobre la vigencia y el papel de la Corte Suprema

La discusión parlamentaria, según reconstruyó la mesa, dejó sin respuesta una de las cuestiones más delicadas: la explicitación de la vigencia de la ley. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue categórico en comisión: “Esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos. Efectivamente, los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación”. Pero el senador Mariano Recalde advirtió el riesgo de no dejarlo por escrito: “En todo momento dijeron que era para aplicar a los nuevos contratos que se celebren, que no afectaba a los contratos de trabajo vigentes, pero no está expresamente consignado en la ley, lo que puede motivar presentaciones judiciales”.

Jastreblansky detalló que la oposición propuso agregar un artículo bis para aclarar la cuestión, pero el oficialismo no aceptó modificaciones en el recinto. “Era agregar un bis a un artículo que ponga por escrito: ‘Esto será aplicado a los contratos que se celebren a partir de la promulgación de esta ley’”. En ese marco, Manu Jove sugirió que la reglamentación presidencial podría zanjar la controversia: “Establecerlo de manera específica, concreta, explícita en la reglamentación, es evitar cierta litigiosidad o podría serlo, imagino”.

Los escenarios judiciales contemplan juicios
Los escenarios judiciales contemplan juicios en curso, contratos anteriores y la protección de la no regresividad de derechos laborales adquiridos (Photo by Tomas CUESTA / AFP)

Paula Guardia Bourdin aportó otro foco: “El artículo 89 ordena a los jueces laborales adecuarse a los fallos de la Corte Suprema”. Según Jastreblansky, esto busca alinear la jurisprudencia de los tribunales laborales con la doctrina del máximo tribunal, aunque no siempre ocurre así. “Se puso por escrito que el fuero laboral tiene que seguir la jurisprudencia de la Corte, porque es un fuero que no siempre sigue la jurisprudencia”, agregó.

Escenarios de judicialización: derechos adquiridos y litigiosidad

El análisis de la mesa se centró en los múltiples caminos judiciales que se abren con la reforma. Paula Guardia Bourdin detalló: “Tenés tres escenarios posibles: un juicio laboral abierto con sentencia firme, uno sin sentencia firme, y la relación laboral que se inició antes y termina ahora. Ahí decís qué ley se aplica, y puede entrar en una vía de litigiosidad”.

La CGT, por su parte, se prepara para cuestionar la reforma en su conjunto bajo el argumento de inconstitucionalidad. Jastreblansky explicó el fundamento gremial: “Se habla de la no regresividad de derechos laborales, porque no se puede reducir el nivel de protección que tienen los trabajadores. Se pueden hacer reformas, pero siempre protegiendo los derechos ya alcanzados”.

El equipo recordó que en la etapa de los DNU, la CGT había judicializado las modificaciones por la vía del decreto. Ahora, el trámite parlamentario le quita fuerza a ese argumento formal, pero no despeja la vía de fondo: “Acá pasó por ambas cámaras. Me parece que ese argumento pierde un poco de fuerza respecto a lo que decía la presentación en su momento del DNU, el famoso DNU 70, 2023”, subrayó Paula Guardia Bourdin.

La CGT y abogados laborales
La CGT y abogados laborales advierten sobre un alto riesgo de litigiosidad a raíz de posibles aspectos inconstitucionales en la reforma (Photo by Tomas CUESTA / AFP)

Indemnizaciones, banco de horas y un nuevo mapa de dudas

La reforma genera incertidumbre incluso entre quienes hoy conservan su empleo. Manu Jove sintetizó el clima de inquietud: “Hay mucha duda en el general de la población respecto a cómo me afecta a mí la reforma laboral. Si yo estoy trabajando hoy en relación de dependencia y me echan mañana, ¿rige el nuevo sistema indemnizatorio o el anterior?”.

Las dudas alcanzan a rubros como el banco de horas y las horas extra, donde no está claro si los cambios impactarán a quienes ya están en relación de dependencia. “Rige para todos, según entiendo”, arriesgó Jove, mientras Jastreblansky advirtió que los primeros conflictos llegarán cuando un empleador aplique la nueva ley y un trabajador se considere perjudicado: “Por un lado está la CGT judicializando los aspectos presuntamente inconstitucionales de toda la ley. Después tenés que esperar que se dé la situación particular, que un empleador quiera aplicar la nueva ley y un trabajador se vea afectado en sus derechos y por eso lo judicialice”.

La mesa remarcó además la rigidez del trámite en el Senado, donde las propuestas de la oposición no tuvieron eco: “Qué poco espacio hay en el recinto cuando se debate la ley para hacer cambios, ¿no? Cuando el oficialismo ya tiene los votos y va para adelante”, reflexionó Paula Guardia Bourdin.

