El Ministerio de Capital Humano reveló un sugestivo robo en la sede de la Secretaría de Trabajo

La madrugada del domingo se registró el ingreso de desconocidos a una dependencia céntrica vinculada al Programa Asistir, donde se constató la sustracción de equipos informáticos y otros elementos. Revisaron cajones y mobiliario

El Ministerio de Capital Humano informó que en la madrugada de este domingo, cerca de las 5:00, se produjo un sugestivo robo en una dependencia de la Secretaría de Trabajo, ubicada en el acceso de 25 de Mayo 645, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la atención al público del Programa Asistir. El edificio se encuentra a solo seis cuadras de la Casa Rosada y tiene habitualmente custodia.

El hecho fue comunicado oficialmente bajo el título “Robo en la Secretaría de Trabajo” por medio de un posteo en las redes sociales, que fue replicado por el presidente Javier Milei. Según el parte difundido por la cartera, personas no identificadas atravesaron la reja de ingreso y accedieron al interior por ese sector. De inmediato, se notificó a las autoridades competentes.

En el lugar intervienen la Policía Federal Argentina, Asuntos Internos y Policía Científica, que realizan las pericias correspondientes. Además, se analizan las cámaras de seguridad del edificio para contribuir al esclarecimiento del episodio.

La causa quedó radicada en la Secretaría N° 15, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8. En paralelo, la Secretaría de Trabajo inició una investigación interna y el sumario administrativo correspondiente para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

En una primera inspección, conforme al comunicado oficial, se constató la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes. La cantidad exacta de elementos sustraídos aún se encuentra en proceso de determinación, ya que se realiza el inventario y conteo.

Según información a la que accedió Infobae a través de fuentes oficiales, el ingreso se produjo por el acceso de 25 de Mayo 645 correspondiente al Programa Asistir, del Ministerio de Capital, que encabeza Sandra Pettovello. El comunicado menciona daños en la reja exterior, mientras que las fuentes precisaron que la puerta de blindex contigua estaba sin llave, lo que facilitó el acceso al interior y generó más dudas sobre el origen de este episodio.

Una vez dentro, los intrusos recorrieron distintos sectores del inmueble, incluyendo el entrepiso y los pisos primero, segundo, tercero y cuarto. Durante ese trayecto, revisaron cajones y mobiliario en diversas oficinas y sustrajeron distintos elementos. El recorrido por varias plantas es uno de los aspectos que ahora analiza la investigación para establecer tiempos y movimientos dentro del edificio.

El relevamiento preliminar interno confirmó hasta el momento la sustracción de dos televisores. También se detectó el faltante de varias computadoras, aunque la cantidad exacta sigue en verificación. Respecto a los picos de bronce de mangueras hidrantes, las fuentes indicaron la desaparición de al menos 17 unidades, cifra que podría variar cuando finalice el inventario definitivo.

El Ministerio señaló que el relevamiento continúa para precisar el faltante total, incluyendo la posible sustracción de otros elementos aún no identificados. El inventario es clave para establecer el alcance económico del robo y su impacto operativo en las áreas afectadas.

Desde el momento de la detección del hecho, se notificó de inmediato a la Policía Federal Argentina. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, Secretaría N° 15, donde se concentran las medidas de prueba y el análisis de evidencia.

En paralelo a la investigación penal, la Secretaría de Trabajo avanza con el sumario administrativo, cuyo objetivo es determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad, en los mecanismos de control de acceso o en el cumplimiento de los procedimientos internos de custodia del edificio.

Las cámaras de seguridad constituyen uno de los ejes centrales de la investigación pericial. Según confirmaron fuentes oficiales, están bajo análisis para establecer el horario preciso de ingreso y egreso, la cantidad de personas involucradas y el recorrido dentro del inmueble.

El edificio afectado concentra dependencias administrativas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Allí funciona, entre otras áreas, el Programa Asistir, que brinda atención al público. El episodio ocurrió en la madrugada, en una zona estratégica del microcentro porteño.

Hasta el momento, no se informó la identidad de los responsables ni se reportaron detenciones vinculadas al caso. La investigación judicial y el relevamiento administrativo siguen en curso. El inventario final permitirá establecer el total de bienes sustraídos y dimensionar el alcance del robo en la sede de la Secretaría de Trabajo.

