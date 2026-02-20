Silvana Giudici criticó a la oposición tras la sesión por la reforma laboral: “No se escucharon argumentos, sólo gritos y violencia”

Silvana Giudici destacó la reforma laboral como una ley transformadora que adapta los convenios laborales a las necesidades actuales del trabajo en Argentina

En una entrevista para Infobae en vivo, Silvana Giudici, diputada nacional de La Libertad Avanza, destacó el impacto de la ley de modernización laboral aprobada en la Cámara baja: “Esta ley es transformadora en varios aspectos. Rompe una estructura sindical anquilosada para acomodar los convenios laborales a las necesidades actuales”.

La legisladora subrayó que el debate en el recinto estuvo marcado por el escándalo y la falta de argumentos: “No se escuchaban los argumentos, o se escuchaban solo de un lado. Fue tan escandaloso todo que hasta cantaron la Marcha Peronista y silbaron en el recinto”.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Giudici explicó que la reforma introduce un programa de regularización para incentivar el empleo joven: “El programa RIFL incentiva a los empleadores, con una desgravación de cargas patronales, a tomar empleados que nunca tuvieron una relación laboral. Esto va a ayudar muchísimo al empleo joven”. Además, remarcó el nuevo régimen para la normalización de aportes: “Esto también va a incentivar la regularización de trabajadores que estaban en negro”.

La flexibilidad en la jornada y los convenios por empresa

El equipo periodístico planteó las críticas recurrentes sobre la posibilidad de ampliar las jornadas laborales hasta doce horas, y los riesgos de establecer convenios colectivos por empresa con condiciones inferiores a los de la actividad. Giudici respondió: “No está diciendo que va a haber jornadas de 12 horas. Está marcando una flexibilidad para que el empleador y el empleado puedan definir. No están desprotegidos los trabajadores, eso lo marca el nuevo convenio”.

Frente al señalamiento sobre la asimetría entre empleadores y empleados, agregó: “No te pueden imponer trabajar 12 horas. Lo que se va a hacer es establecer un nuevo convenio y la diferencia es que no va a ser un solo sindicato el que represente, sino que se permite desagregar la representación por rama o actividad”.

Ante la inquietud sobre la posibilidad de negociar condiciones salariales a la baja, la diputada ejemplificó con el sector audiovisual: “Todavía hoy, esos convenios de 1970 te imponen, para ir a cubrir un programa en exteriores, 25 personas. La tecnología ha avanzado tanto que con una cámara HD lo resolvés. ¿Es beneficioso para el trabajador sostener condiciones que terminan expulsando empleados y trabando la actividad?”. Profundizó: “Muchos empleadores no contratan porque necesitan tomar demasiadas precauciones y saben que pueden enfrentar juicios millonarios por despidos. Esta ley pone un tope a las multas y genera previsibilidad”.

La diputada de La Libertad Avanza criticó la actitud de los bloques opositores durante la sesión por la reforma laboral en la Cámara de Diputados (Infobae en Vivo)

El impacto en la convivencia parlamentaria y los incidentes en el recinto

Consultada sobre el clima de la sesión en la que se votó la reforma laboral, Giudici relató: “Fue agotador, porque desde el inicio sabíamos que ni el kirchnerismo ni la izquierda iban a tener una actitud pacífica. Pietragalla llevó cadenas al escritorio de Menem, gritaron, hubo violencia. Pero nuestro bloque decidió no responder agresiones para no permitir que la sesión se desmadre”.

La diputada describió episodios de tensión y violencia: “Un diputado cruzó e intentó interrumpir al miembro informante. Tuvimos que pararlo e invitarlo a irse. Después Carignano desconectó los cables, que son parte de la instalación eléctrica de todas las bancas. Eso afecta incluso a diputados con implantes cocleares”.

Resaltó la diferencia en la convivencia interna del bloque oficialista tras la ampliación de bancas: “Hay un salto cualitativo impresionante. No es lo mismo 30 personas que nunca habían hecho política, que 94 con experiencia parlamentaria distinta. Arrancamos este periodo parlamentario con 94 personas yendo a prepararse y estudiar los temas”. A pesar de los incidentes, defendió la actitud de La Libertad Avanza: “Dijimos: nada de responder a agresiones. Vos sabés las barbaridades que nos pasaron durante todo el día, pero mantuvimos la templanza”.

Los cambios en el Fondo de Asistencia y la exclusión de la licencia médica

El debate también incluyó preguntas técnicas sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la administración de los recursos. Giudici precisó: “Es mucha más agilidad poder tener en un fondo específico y con absoluta previsibilidad, porque se puso un tope a estas multas, no a las indemnizaciones. ¿Quién lo va a administrar? La autoridad de aplicación lo va a regular, y es automático”. Ante la consulta por la exclusión del artículo cuarenta y cuatro sobre licencia médica, explicó: “Lo conversamos mucho. Cuando no estás seguro de que el artículo está bien, había que modificarlo igual y no sabés si tenés los consensos, se saca y va al Senado. Si deja un vacío legal, se hará una ley complementaria”.

La diputada reconoció que la reforma es apenas un primer paso: “No es la ley óptima, porque no tenés manera de hacer un cambio tan trascendental de un día para el otro. Está muy bien que sea flexible y luego se pueda ir corrigiendo”.

Cerró su participación reafirmando su expectativa positiva: “Estoy segura de que esto va a generar empleo registrado. Te lo dicen todos los empresarios: ‘Yo no contrato porque las multas por indemnización te funden la empresa’. Ahora hay previsibilidad”.

