Política

El Gobierno designó al administrador que seguirá la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y los policías

Se trata del Coronel Mayor Ariel Guzmán que fue designado por el ministro de Defensa, Carlos Presti. La entidad enfrenta una crisis financiera producto de una deuda de 200 mil millones de pesos y será dividida

Guardar
El Gobierno designó al nuevo
El Gobierno designó al nuevo interventor de IOSFA que administrará el cierre de la prestadora

El Gobierno designó este jueves al administrador que se hará cargo de la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en medio de la crisis financiera que atraviesa producto de una deuda que ronda los 200 mil millones de pesos.

A través de una comunicación, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, designó al Coronel Mayor Ariel Guzmán como interventor de la entidad. El objetivo es conducir el proceso de planificación y ejecución de la disolución del IOSFA y el traspaso de sus afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en un plazo máximo de doce meses.

El anuncio oficial buscó llevar tranquilidad a los más de 500 mil beneficiarios del sistema, al confirmar que, durante el período de transición, el IOSFA continuará brindando la totalidad de sus prestaciones. De acuerdo con lo informado, la cobertura de salud para el personal militar, de seguridad y sus familias se mantendrá sin interrupciones hasta que las nuevas obras sociales estén completamente operativas y en condiciones de asumir sus funciones.

La designación del Coronel Mayor Guzmán forma parte de una estrategia orientada a asegurar un traspaso ordenado, que incluye la adecuación de los sistemas de información y la consolidación de los datos sobre prestaciones, medicamentos y gastos. El Ministerio de Defensa remarcó que estas tareas se realizarán en coordinación con los organismos competentes de los ministerios de Defensa y de Seguridad, y con las autoridades que sean nombradas en OSFA y OSFFESEG. El proceso técnico-administrativo pretende preservar la continuidad de los servicios y proteger a los afiliados frente a la crisis.

El ministro de Defensa, Carlos
El ministro de Defensa, Carlos Presti, y el presidente Javier Milei

Así, se constituye un paso formal dentro de la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales, un objetivo que el Ejecutivo considera clave para garantizar la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado de las prestaciones médicas y sociales. El diagnóstico oficial señala que la deuda acumulada por la entidad, que alcanza 200 mil millones de pesos, es el resultado de irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Esta situación financiera crítica llevó al Gobierno a intervenir en busca de una solución estructural.

Una de las consecuencias más visibles del deterioro institucional se observa en localidades como Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceso pleno a servicios básicos de salud. La falta de insumos, demoras en la entrega de medicamentos y suspensión de prácticas médicas afectan de modo directo tanto a personal en actividad como a jubilados y familiares.

Ante este escenario, el ministro Presti mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para definir alternativas que permitieran rescatar a IOSFA del colapso. La respuesta política fue la división del organismo y la creación de dos nuevas entidades con autonomía jurídica y financiera.

La flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con competencia en todo el territorio nacional. Su misión principal será proporcionar cobertura médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio directorio. El decreto de creación establece que las prestaciones de OSFA no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio vigente ni a sus futuras actualizaciones.

OSFA abarcará a todo el
OSFA abarcará a todo el personal militar

El directorio de la OSFA estará integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas, lo que, según el Ejecutivo, permitirá una gestión ajustada a las necesidades específicas de cada institución militar. El Ministerio de Defensa tendrá la responsabilidad de fiscalizar y controlar el funcionamiento de la nueva obra social, asumiendo el rol de autoridad de aplicación.

En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) se crea como ente autárquico bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta nueva entidad tendrá como objetivo central la cobertura de salud y prestaciones sociales para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y, eventualmente, otras fuerzas federales que puedan incorporarse en el futuro.

La OSFFESEG contará con un directorio de cinco miembros titulares, todos designados por el Ministerio de Seguridad. La presidencia estará a cargo de una persona con antecedentes técnicos y experiencia en la gestión pública o privada, y el decreto exige que todos los integrantes demuestren competencia en administración y organismos complejos.

Ambas entidades tendrán una estructura financiera sustentada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas de adherentes, ingresos por ventas de activos, partidas del presupuesto nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos exceptuando asignaciones familiares, viáticos y gastos.

Las fuerzas federales también tendrán
Las fuerzas federales también tendrán un nuevo prestador de servicios de salud

El marco normativo fija que al menos el 80 % de los recursos de OSFA y OSFFESEG deberá destinarse a prestaciones de salud, en tanto que el gasto administrativo y de funcionamiento no podrá superar el 8 %. Si existieran excedentes luego de cubrir las obligaciones de salud y administrativas, hasta un 12 % podría dirigirse a otras prestaciones sociales.

Los directorios tendrán la facultad de aprobar normativas internas, definir estructuras orgánicas, presupuestos anuales, balances, programas médicos y políticas de inversión, así como contratar personal y servicios. Además, ambas obras sociales estarán sometidas a auditorías internas bajo la supervisión de la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir estrictas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés. Los mandatos de los miembros serán de cuatro años, con posibilidad de reelección, y todos deberán acreditar experiencia y formación en administración y gestión de salud pública o privada.

Temas Relacionados

IOSFACarlos PrestiMinisterio de DefensaOSFAOSFFESEGúltimas noticias

Últimas Noticias

Tras el paro, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si es aprobada

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, anticipó que la central obrera recurrirá a la Justicia si el Congreso sanciona la reforma laboral impulsada por el Gobierno

Tras el paro, la CGT

Cecilia Moreau habló de los fuertes cruces entre diputados en el inicio del debate por la reforma laboral

La diputada de Unión por la Patria detalló los episodios de tensión que marcaron el inicio del debate por la reforma laboral en la Cámara baja. En su paso por Infobae al Regreso, advirtió sobre la dinámica parlamentaria y cuestionó el procedimiento acelerado impulsado por el oficialismo

Cecilia Moreau habló de los

“Oligarca caballero”: Kelly Olmos recitó un himno peronista en medio del debate por la reforma laboral

Al borde de la emoción, la diputada kirchnerista apeló a un lema cuando el partido estaba proscripto y vinculó el proyecto oficialista con un retroceso en derechos laborales

“Oligarca caballero”: Kelly Olmos recitó

Todas las fotos y los videos de los incidentes en la marcha del Congreso contra la reforma laboral

Diferentes agrupaciones se concentraron en la Plaza de los Dos Congresos para rechazar el proyecto que se trata en la Cámara de Diputados. La Policía lanzó gases y detuvo a varios manifestantes tras el enfrentamiento

Todas las fotos y los

Reforma laboral: así escaló la tensión y hubo incidentes entre la policía y los manifestantes

En vivo por Infobae al Regreso, Julieta Roffo reportó desde el Congreso el avance de camiones hidrantes y gases en medio de la tensión por la reforma laboral y el desalojo de manifestantes

Reforma laboral: así escaló la
DEPORTES
Lanús y Flamengo disputan el

Lanús y Flamengo disputan el primer duelo por la Recopa Sudamericana: formaciones confirmadas

“Soltero”: impacto por la separación de Lando Norris y la actriz Magui Corceiro antes del inicio de la temporada de F1

Una estrella de la NBA protagonizó un inquietante accidente de tránsito y abandonó la escena en un Lamborghini

Adam Bareiro partió rumbo a la Argentina para firmar con Boca Juniors: el gesto que sorprendió a los hinchas de River Plate

La singular idea de una figura de la Premier League para anunciar el género de su bebé: “Absolutamente brillante”

TELESHOW
Las dura respuesta de Moria

Las dura respuesta de Moria Casán a Cinthia Fernández: “Mañana, que venga desparasitada contra bichos y garrapatas”

El tierno saludo de Julieta Ortega a su hermano Martín por su cumpleaños: “Mi primer mejor amigo”

Lara Bernasconi recordó la caída al vacío de su hijo Iñaki desde un balcón: “Lo salvaron la Virgen, los ángeles y mi papá”

El dramático llanto de Luisito Zerda, de Cuestión de peso: su esposa Noelia lucha por su vida

Guido Icardi contó las amenazas que recibió por redes tras su reunión con Wanda Nara: “Fueron mensajes de odio”

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron en Grecia un cráneo

Descubrieron en Grecia un cráneo humano de casi 300.000 años que no es Homo sapiens ni neandertal

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

El Telescopio Espacial James Webb revela una galaxia medusa que cambia lo que se sabía sobre los cúmulos estelares