Política

El Gobierno anunciará la reestructuración del IOSFA: separará la obra social de los militares de la de los policías

Las autoridades nacionales dividirán el organismo en dos para que de un lado quede el personal de defensa y, del otro, el de seguridad. El plan para solucionar la deuda que tiene con los prestadores

El Gobierno reestructurará el IOSFA
El Gobierno reestructurará el IOSFA

El Gobierno se prepara para anunciar en estos días una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que actualmente atraviesa fuertes dificultades para funcionar debido a una deuda millonaria que arrastra desde hace años.

La iniciativa la está llevando adelante el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, que tomó la resolución de este conflicto como uno de los primeros objetivos para su gestión.

Poco después de haber asumido en el cargo, el funcionario ordenó una exhaustiva auditoria sobre el organismo que ya tenía en mente hacer su antecesor, Luis Petri.

Es que las autoridades nacionales consideran que hubo irregularidades severas en el manejo de la entidad en las administraciones anteriores que terminaron en los problemas operativos que enfrenta en la actualidad.

Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero tiene un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros.

Uno de los casos más emblemáticos se da en la localidad bonaerense de Punta Alta, donde, de acuerdo con cifras aportadas por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de sus 77.000 habitantes, 42.000 tienen IOSFA y sufren “meses de atraso en todas las prestaciones”.

“Es un atropello de gran magnitud porque si deja de existir cientos de trabajadores se quedan sin cobertura, con salarios que no pueden pagar una prepaga. Como siempre decimos, la salud es un derecho para todos y todas, no una mercancía”, sostuvo en un comunicado Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta del gremio.

Frente a este escenario, Presti viene teniendo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para tratar de acordar una solución.

La decisión fue, por un lado, dividir al organismo en dos para que uno se haga cargo, en principio, de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el otro, de las Fuerzas Armadas.

Resta saber qué va a suceder con los afiliados correspondientes a la Gendarmería y a la Prefectura, que podrían quedar dentro de cualquiera de esas dos obras sociales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del sector, de esta manera se comenzaría a ordenar el instituto, ya que el área que atiende a los efectivos policiales “es la más complicada”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, es la que se haría cargo de manejo de los recursos para los uniformados que están bajo su órbita.

La obra social de los militares, en tanto, que podría ser una totalmente nueva e independiente, quería al mando de un oficial en actividad con pasado como director del Hospital Militar.

Por su parte, hay un acuerdo avanzado con Caputo para que el Palacio de Hacienda le brinde a IOSFA una ayuda para hacer frente a la deuda de 200 mil millones de pesos.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, Presti le llevará este viernes la propuesta final al jefe de Gabinete, que tendrá la última palabra para decidir si avanza o no con la medida.

En caso de que acepte la iniciativa, los cambios se harán oficiales con un decreto que firmará el presidente Javier Milei y que se anunciaría el próximo martes en conferencia de prensa.

El encuentro entre el teniente general y el ministro coordinador iba a ser, en realidad, el martes pasado, pero no pudo realizarse por problemas de agenda y en el medio estuvieron los feriados por Navidad.

Por otra parte, la reestructuración llega en medio de críticas por los recientes suicidios de cuatro militares en pocos días, uno de ellos perteneciente al cuerpo de granaderos que trabaja en la Quinta de Olivos.

“Nos preocupa muy de hondo porque es personal propio. Humanamente nos duele profundamente perder hombres en estas situaciones. Ya hemos activado todos los sistemas y protocolos de prevención para evitar que esto vuelva a suceder”, sostuvo Presti al respecto, durante una entrevista televisiva.

Asimismo, la próxima semana se harían efectivas las bajas de los militares que dejarán de estar en actividad, incluidos aquellos que formaban parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

De esta forma, pasarán a retiro, por ejemplo, el brigadier general Xavier Isaac, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, y el almirante Carlos Allievi, ex jefe de la Armada.

Por su parte, Presti se encuentra en estado de “disponibilidad” y cuando pasen los seis meses que establece la ley, solicitará quedar en una situación similar para no tener que dejar el rango mientras participa del Gabinete.

