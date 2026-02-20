Así reaccionó el arco político a la aprobación de la reforma laboral en Diputados

La votación en la cámara de Diputados se extendió hasta después de la medianoche. FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

El Gobierno logró la aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados tras una extensa sesión marcada por negociaciones intensas y apoyos clave de bloques provinciales. El texto, que había llegado con media sanción del Senado, fue finalmente aprobado por 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Las reacciones del arco político no se hicieron esperar.

De igual forma, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para su ratificación definitiva tras algunos cambios.

Desde la red social X, la Oficina del Presidente celebró otro tirunfo legislativo con un mensaje en redes. “Esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, indicaron.

La publicación del presidente Javier Milei (X @JMilei)

Tiempo después, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y escribió: " HISTÓRICO. Argentina será grande nuevamente. VLLC!“, concluyó Milei en X.

Apenas unos segundos después de haber finalizado la sesión, el jefe de Gabinete, utilizó su cuenta de X para expresarse. "A pura historia. Dios bendiga a la República Argentina. Fin.“, resumió Adorni.

El tuit del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Patricia Bullrich, jefa de la bancada de LLA en el Senado y principal impulsora del proyecto en el Congreso, retuiteó al mandatario y prometió: “Palabras de Honor: el 27 es ley, Presidente”.

La promesa de Patricia Bullrich

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo lo propio y agradeció en un extenso mensaje la aprobación.

“No es una ley más. Es el fin de un sistema que empujó a millones de argentinos a la informalidad, que desalentó a quien quería contratar y que transformó el empleo formal en un privilegio”, planteó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem (X: @MenemMartin)

“Intentaron todo. Con molotov, con piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores. No pudieron. La Reforma Laboral fue aprobada en Diputados. Y pronto será ley”, publicó Diego Santilli en el metaverso de X.

El ministro del Interior adjudicó el avance del proyecto al liderazgo del jefe de Estadoo, al afirmar: “De la mano de @JMilei, la Argentina vuelve a ser grande otra vez”.

La publicación de la diputada nacional por LLA, Romina Diez (X @romidiezok)

El presidente del bloque libertario en la Camara baja, Gabriel Bornoroni, también se expresó al respecto y manifestó: “TENEMOS MODERNIZACIÓN LABORAL”. En sus palabras, elogió al mandatario al decir: “Le da una respuesta a los millones de argentinos que hoy están en la informalidad”. Como el resto del partido, sostuvo: “Dimos un paso más en el camino de hacer a la Argentina grande otra vez”.

Lisandro Catalán, ex ministro del Interior y titular de LLA Tucumán, calificó como un “paso histórico” la aprobación en la Cámara de Diputados. En una publicación en X, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán definió la reforma como “profunda” y alineada. Asimismo, su par en Provincia de Buenos Aires, Sebastían Pareja, apuntó: “Más cerca de hacer historia. Chau industria del juicio, chau leyes del siglo pasado, chau status quo”. "Los argentinos que laburan dejan de ser víctimas de la política”.

El legislador subrayó los objetivos del proyecto: “Terminar con las trabas que destruyeron empleo, recuperar la cultura del trabajo y devolverle dinamismo a la Argentina productiva”.

Mientras que en el recinto se debatía el proyecto, afuera se producían disturbios entre manifestantes (AFP)

Luis Petri manifestó su postura con una publicación en X. “Dimos media sanción a la modernización laboral. Argentina se encamina a tener una ley laboral que permitirá generar más empleo registrado de calidad”. El ex ministro de Defensa de la Nación e integrante del lbloque libertario, aseguró que la reforma apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal en el país. “Quienes se oponen son los mismos que apuestan a la Argentina planera y piquetera del modelo kirchnerista”, acusó.

Damian Arabia, integrante del mismo espacio político, acompañó la publicación que hizo en X con un video que muestra el instante posterior a la aprobación, los aplausos del oficialismo y el momento del abrazo en uno de los palcos, entre Karina Milei y Manuel Adorni, acompañados por Santilli. “Aprobada la media sanción de la modernización laboral en general”, tituló el legislador nacional por LLA.

El abrazo entre Karina Milei y Manuel Adorni tras la media sanción en Diputados (Damian Arabia)

“Aprobamos en Diputados la media sanción de la reforma laboral. Estamos transformando la Argentina, aunque a algunos les moleste”, escribió el diputado Nacional por el oficialismo Santiago Santurio. Por su parte, Ezequiel Atauche, compartió el comunicado oficial, y agregó: “Nuevo capítulo positivo para la reconstrucción de Argentina de la mano de @JMilei”.

El senador Nacional por Jujuy y presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda subrayó que el avance deja al país “muy cerca del cambio histórico que buscaremos concretar la semana que viene en el Senado junto a @PatoBullrich y mis compañeros de banca”.

Maria Emilia Orozco, senadora por Salta, celebró el triunfo

Cristian Ritondo, uno de las principales figuras del PRO entre los aliados al Gobierno, calificó la media sanción como “un paso fundamental para que vuelva a crecer el empleo privado en la Argentina”. “El cambi avanza”.

El presidente del bloque del PRO, Cristina Ritondo

El PRO también se pronunció a través de X

Mientras tanto, el PRO Diputados también hizo eco de la media sanción destacando la jornada de este jueves. “Aprobamos en general la reforma laboral que Argentina necesita. El PRO acompañó con convicción: menos juicios, protección a los trabajadores de plataformas y más formalización”, expresaron en un párrafo. A su vez destacaron la decisión de retirar el artículo sobre licencias, afirmando: “Celebramos que se retirara el artículo sobre licencias”.